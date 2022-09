Ukraine-Krieg: „Bedrohung kann nur mit Gewalt abgewendet werden“

Von: Sandra Kathe, Helena Gries, Karolin Schäfer, Stefan Krieger, Christian Stör

Die ukrainische Gegenoffensive setzt Moskau schwer unter Druck. Russland reagiert mit Abstimmungen in den besetzten Gebieten. Die Folgen könnten drastisch sein. Der News-Ticker.

Referenden in besetzen Gebieten: Luhansk und Donezk stimmen über Beitritt zu Russland ab.

Luhansk und Donezk stimmen über Beitritt zu Russland ab. Gegenoffensive: Kiew setzt eroberte russische Panzer ein.

Kiew setzt eroberte russische Panzer ein. Panik im Kreml: Gegenoffensive sorgt für Unruhe.

Gegenoffensive sorgt für Unruhe. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 21.05 Uhr: Im Falle einer großen Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland hält der estnische Präsident eine Debatte über weitere Lieferungen schwerer Waffen wie Kampfpanzer für nötig. Eine versuchte Einverleibung der „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie des Gebiets Cherson „ändert wahrscheinlich auch die Situation in Europa und das Verständnis, was wir tun sollten“, sagte Staatsoberhaupt Alar Karis der Deutschen Presse-Agentur.

Er betonte, dass die Ukraine sich Panzer wünsche. Auch müsse es weitere Sanktionen der EU gegen Moskau geben. Angesprochen auf die oft als zögerlich kritisierte Rolle Deutschland in dem Konflikt sagte Karis: „Ich denke, wir alle können viel, viel mehr tun.“

Ukraine-News: Außenministerium droht Russland

+++ 18.25 Uhr: Das ukrainische Außenministerium hat angekündigt, die Organisatoren hinter den angekündigten Pseudo-Referenden in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen und keine nach den Referenden veränderten Grenzen anzuerkennen. Bei den Abstimmungen handelt es sich um Scheinreferenden, weil sie ohne Zustimmung der Ukraine, unter Kriegsrecht und nicht nach demokratischen Prinzipien ablaufen. Auch eine freie Arbeit internationaler unabhängiger Beobachter ist nicht möglich.

Russland drohte das Ministerium, man werde die russische Führung „zur härtesten Verantwortung für den organisierten Terror, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf ukrainischem Boden“ ziehen. Kiew forderte die internationale Gemeinschaft zu stärkeren Sanktionen gegen Moskau auf. Zudem solle Russland zum „Staat, der Terrorismus finanziert“ erklärt werden.

Ein ukrainischer Soldat in der Nähe von Izium, Region Charkiw. © Kostiantyn Liberov/dpa

Russland forciert Referenden im Osten der Ukraine: „Feind hat Angst“

+++ 16.55 Uhr: Jetzt hat die Ukraine drastisch auf die von den russischen Besatzungsbehörden angekündigten „Referenden“ reagiert und den Ton deutlich verschärft. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, kündigte eine gewaltsame Reaktion an. „Die Ukraine wird die russische Frage klären. Die Bedrohung kann nur mit Gewalt abgewendet werden“, erklärte er im Messengerdienst Telegram. Damit droht eine schwere Eskalation des Krieges in der Ukraine.

+++ 16.20 Uhr: Die Ukraine hat auf die von Russland und den russischen Besatzungsbehörden angekündigten „Referenden“ in den besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes zunächst gelassen reagiert. „Weder die Pseudoreferenden noch die hybride Mobilmachung werden etwas ändern“, schrieb Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien, egal, was in Russland gesagt werde.

Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, sprach von „naiver Erpressung“ und „Angstmacherei“. „So sieht die Furcht vor einer Zerschlagung (der russischen Truppen) aus. Der Feind hat Angst und manipuliert auf primitive Art“, schrieb der 50-Jährige im Nachrichtenkanal Telegram.

Ukraine-News: Auch in Saporischschja soll über einen Beitritt abgestimmt werden

Das ukrainische Verteidigungsministerium verglich die Vorgänge mit dem Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland 1938. „Sie erwarten die Ergebnisse von 1938. Anstatt dessen werden sie Hitlers Ergebnis von 1945 bekommen“, schrieben die Militärs bei Twitter.

+++ 15.50 Uhr: Im besetzten Teil der südukrainischen Region Saporischschja will die russische Militärverwaltung wie in Luhansk, Donezk und Cherson ebenfalls über den Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Das „Referendum“ werde aber nur in den von Moskau kontrollierten Teilen von Saporischschja stattfinden, so der Chef der Militärverwaltung, Wladimir Rogow. Es sei alles bereit, „in den nächsten Tagen“ könne abgestimmt werden, sagte Rogow.

News zum Ukraine-Krieg: Kommt es zur russischen Mobilmachung?

+++ 15.40 Uhr: Das russische Parlament hat in Eilverfahren Gesetzesänderungen vorgenommen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuten könnten. So legte die Duma am Dienstag etwa fest, dass Zeiten der „Mobilmachung“ und des „Kriegszustandes“ besonders anfällig seien für Verbrechen. Verschärft wurde unter anderem in zweiter und in letzter Lesung das Strafrecht, wonach etwa die Haftstrafen für das freiwillige Eintreten in Kriegsgefangenschaft und für Plünderungen deutlich erhöht werden.

Unabhängige und kremlnahe Beobachter sahen darin eine mögliche Vorbereitung des Kreml auf die Verhängung des Kriegszustandes und eine Mobilmachung. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte angesichts des Krieges in der Ukraine gesagt, dass Moskau dort noch nicht einmal richtig angefangen habe. Die Staatsduma verabschiedete ebenfalls ein Gesetz, wonach Ausländer, die sich zum Militärdienst verpflichten, schneller russische Staatsbürger werden können.

Ukraine-News: Auch Cherson bereitet Referendum vor

+++ 14.50 Uhr: Zeitgleich mit den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine will auch das umkämpfte Gebiet Cherson im Süden über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Das Scheinreferendum soll vom 23. bis 27. September abgehalten werden, wie die Besatzungsmacht dort mitteilte.

News zum Ukraine-Krieg: Luhansk und Donezk setzen Referenden für Beitritt zu Russland an

+++ 14.25 Uhr: Nach der Niederlage Russlands bei den Kämpfen um die Region Charkiw wollen Moskau und die Separatisten nun offensichtlich weitere Verluste im Ukraine-Krieg verhindern. In den besetzten Gebieten Luhansk und Donezk soll daher über einen Beitritt zu Russland abgestimmt werden (s. Update v. 13.45 Uhr). Auf ähnliche Weise annektierte Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim. International wurde die Abstimmung nicht anerkannt. Auch diesmal ist eine Anerkennung nicht in Sicht.

Zuvor hatte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew Beitrittsreferenden in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine gefordert, um diese unwiderruflich an Russland anzugliedern. Russland könne nach dem Beitritt der Gebiete „alle Mittel des Selbstschutzes“ anwenden, schrieb Medwedew auf Telegram. Russische Kommentatoren wiesen darauf hin, dass das Atomwaffen einschließe. Der russische Politologin Tatjana Stanowaja meinte, dass Putin nach Aufnahme der Gebiete die Möglichkeit habe, die Territorien unter Androhung des Einsatzes von Atomwaffen zu verteidigen.

News zum Ukraine-Krieg: Regionen Luhansk und Donezk stimmen über Beitritt zu Russland ab

+++ 13.45 Uhr: Die Separatistenführung in der umkämpften Region Luhansk in der Ostukraine hat ein umstrittenes Referendum für den Beitritt zu Russland angesetzt. Die Abstimmung werde vom 23. bis 27. September abgehalten, sagte der Chef des Separatistenparlaments, Denis Miroschnitschenko, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Auch die selbsternannte Volksrepublik Donezk hat ein umstrittenes Referendum für den Beitritt zu Russland angesetzt. Die zeitgleichen Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes (s. Update v. 11.45Uhr).

+++ 12.45 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Rückgabe der von Russland besetzten Gebiete an die Ukraine gefordert. „Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes wirklich wichtig. Das wird erwartet“, sagte Erdogan in einem Interview mit dem US-Sender PBS. „Die besetzten Gebiete werden an die Ukraine zurückgegeben.“ Genauso müsse die von Russland annektierte Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgegeben werden.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew setzt eroberte russische Panzer ein

+++ 11.45 Uhr: Angesichts der Gegenoffensive der Ukraine werden in Russland die Stimmen, die Referenden in den besetzten Gebieten Luhansk und Donezk über die Eingliederung in Russland fordern, immer lauter (s. Update v. 10.30 Uhr). Nun hat auch Ex-Präsident Dmitri Medwedew die prorussischen Separatisten zu einem solchen Schritt gedrängt. Dies sei von zentraler Bedeutung, damit die Separatisten ihre Interessen durchsetzen könnten, schreibt Medwedew auf Telegram. Ein solches Vorgehen könnte zudem den militärischen Einsatz Russlands zum Schutz der Separatisten weitergehend rechtfertigen.

+++ 11.10 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine im Nordosten des Landes hat die russischen Besatzungstruppen offenbar völlig unvorbereitet getroffen. „Die anfängliche Panik der Gegenoffensive brachte russische Soldaten dazu, qualitativ höherwertige und funktionierende Ausrüstung zurückzulassen“, heißt es in dem neuesten Bericht der Denkfabrik Institute for the Study of War (s. auch Update v. 10.30 Uhr). Beim Abzug aus der Gegend um Kiew im April sei hingegen vor allem beschädigtes Gerät dem Feind überlassen worden.

Demnach können die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive zunehmend auf die eroberten Panzer setzen. Diese nutzen sie, um ihre Bodengewinne abzusichern und tiefer in die russisch besetzte Region Luhansk einzudringen. Laut ISW ist dies ein weiterer Hinweis darauf, wie verheerend die jetzige Niederlage für die Russen gewesen sei.

News zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive löst Panik im Kreml aus

+++ 10.30 Uhr: Die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen sorgt offenbar für Panik im Kreml. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls die Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) in ihrem neuesten Bericht. Das ISW bezieht sich dabei auf die sich mehrenden Aufrufe nach Referenden in den besetzten Gebieten Luhansk und Donezk über die Eingliederung in Russland, die die wachsende Unruhe verdeutlichen würden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verlegt U-Boote der Schwarzmeerflotte

+++ 09.45 Uhr: Russland hat nach Einschätzung der britischen Geheimdienste seine U-Boote der Kilo-Klasse von der Krim abgezogen. Die Schiffe der Schwarzmeerflotte seien aus ihrem Heimathafen Sewastopol in die südrussische Hafenstadt Noworossijsk verlegt worden, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Die Kilo-Klasse sind konventionell betriebene U-Boote vor allem aus den 80er Jahren. Grund der Verlegung sei wahrscheinlich, dass die ukrainische Fähigkeit zu Angriffen über weitere Distanz zugenommen habe und sich deshalb die Sicherheitslage auf der Krim verändert habe, hieß es in London.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew meldet Vormarsch in Luhansk

+++ 09.15 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte sind nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk weiter vorgedrungen. Gouverneur Serhij Hajdaj schrieb im Messengerdienst Telegram, die ukrainischen Truppen hätten die vollständige Kontrolle über das Luhansker Dorf Bilohoriwka wiedererlangt und bereiteten sich auf den Kampf um die Rückeroberung der gesamten Provinz vor. Es werde um jeden Zentimeter gekämpft werden: „Der Feind bereitet seine Verteidigung vor. Wir werden also nicht einfach einmarschieren.“ .

Update vom Dienstag, 20. September, 06.40 Uhr: Präsident Selenskyj will eine Klage über den russischen Angriffskrieg vor die UN-Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York tragen. „Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben“, kündigte er in einer Ansprache am Montagabend an. Der ukrainische Staatschef soll am Mittwoch per Videoschalte sprechen.

Selenskyj beriet auch am Montag mit seiner Militärführung über die ukrainische Gegenoffensive, die seit Anfang September läuft. Die ukrainischen Kräfte hätten demnach die Lage in den befreiten Gebieten bei Charkiw im Osten fest im Griff. Der Staatschef mahnte zugleich schnelles Handeln an: Tempo sei wichtig bei der Stabilisierung der befreiten Regionen, bei der Normalisierung des Lebens dort und beim Vorrücken der Truppen. Die Unterstützung aus dem Ausland müsse ebenfalls mit diesem Tempo mithalten, forderte er.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Stützpunkte zerstört – Kiew will weitere Städte befreien

+++ 21.10 Uhr: Die Zerstörung im Ukraine-Krieg reißt nicht ab. Ukrainischen Angaben zufolge sollen russische Streitkräfte am Sonntag die Infrastruktur in 24 Siedlungen beschädigt haben. Russlands Militär habe vier Raketenangriffe, neun Luftangriffe und über 11 Angriffe von mehreren Raketensystemen aus gestartet, hieß es seitens des Generalstabs am Montag. Dagegen habe die ukrainische Luftwaffe eigenen Angaben zufolge elf russische Stützpunkte, ein Flugabwehr-Raketensystem und ein Munitionsdepot getroffen.

Währenddessen bereite sich Kiew „auf die Befreiung weiterer Städte“ vor, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache von Sonntag auf Montag. Es gebe keine Pause an der „Front“. Ukrainische Streitkräfte würden daran arbeiten, Gebiete im Süden und Osten zurückzuerobern.

Ukraine-Krieg: Außenminister sprechen über Sicherheitslage im AKW Saporischschja

+++ 18.55 Uhr: Die Sicherheitslage in dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist angespannt. Darüber haben nun Russlands Außenminister Sergei Lawrow und Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna am Montag in New York gesprochen. „Wichtig ist, dass es in der Ukraine nicht zu einem Nuklearunfall kommt in Folge der russischen Besatzung“, sagte Frankreichs Chefdiplomatin vor Journalistinnen und Journalisten.

Lawrow blieb bei Moskaus Vorwurf, wonach ukrainische Soldaten mit vom Westen gelieferten Waffen Infrastrukturanlagen wie das AKW beschießen sollen. Sie beschwören damit eine nukleare Katastrophe herauf, sagte der russische Minister. Lawrow forderte, den Beschuss zu beenden. Aus Kiew hieß es stattdessen, dass russische Truppen das Kraftwerk selbst beschießen. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) will eine entmilitarisierte Zone um Saporischschja schaffen. Die Ukraine fordert die Kontrolle über das AKW zurück.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen in besetzter Region

+++ 17.45 Uhr: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sollen auf dem Flugplatz der von Russland besetzten Stadt Melitopol Explosionen zu hören gewesen sein. Das berichtete Ivan Fedorov, Bürgermeister der südukrainischen Stadt, bei Telegram. „Auf dem von den Besatzern eroberten Flugplatz Melitopol gibt es wieder Explosionen“, schrieb Fedorov. In den sozialen Medien kursieren Videos, die dunkle Rauchwolken über der Stadt zeigen.

Ukraine-News: Kiew plant weitere Gegenoffensive

Erstmeldung vom 19. September: Kiew/Moskau – Im Ukraine-Krieg stellen die ukrainischen Streitkräfte die russischen Invasoren mit ihrer Gegenoffensive vor große Probleme. Jetzt kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Angriffe auf das besetzte Gebiet in der Ukraine an. „Vielleicht erscheint es irgendjemandem unter Ihnen so, dass nach einer Reihe von Siegen Stille eingetreten ist, doch das ist keine Stille“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Vielmehr sei dies die Vorbereitung auf die nächste Offensive, deren Ziel die Rückeroberung von Mariupol, Melitopol und Cherson sei.

Nach Angaben Selenskyjs wird sich die Ukraine dabei nicht nur auf die Gebiete konzentrieren, die es vor dem russischen Überfall im Februar kontrollierte. Auch die Territorien der von Moskau unterstützten Separatisten im Osten des Landes und Städte auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim würden zurückerobert, kündigte der 44-Jährige an. „Die gesamte Ukraine muss frei sein.“

News zum Ukraine-Krieg: Brückenkopf für mögliche Fortsetzung der Offensive

Kiew bezieht sein Selbstbewusstsein aus der jüngsten eigenen Offensive im Norden des Landes. Dabei wurde der Großteil des Gebietes Charkiw befreit. Die russischen Truppen bauten die neue Front am Ostufer des Flusses Oskil auf, doch auch diese Linie scheint zu wackeln. Das ukrainische Militär konnte nach eigenen Angaben an dem Fluss Truppenteile übersetzen und damit einen Brückenkopf gen Osten bilden.

„Die ukrainischen Streitkräfte haben den Oskil überwunden. Seit gestern kontrolliert die Ukraine auch das linke Ufer“, teilte die Pressestelle der ukrainischen Streitkräfte per Video auf ihrem Telegram-Kanal mit. Zuvor gab es Berichte, dass Kiew sich die Kontrolle über den Ostteil der Stadt Kupjansk gesichert habe. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew meldet Raketeneinschlag bei AKW Piwdennoukrajinsk

In der Nähe des Atomkraftwerks Piwdennoukrainsk in der Südukraine ist nach Angaben des Betreibers eine russische Rakete eingeschlagen. Sie sei etwa 300 Meter von den Reaktoren entfernt explodiert und habe verschiedene Gebäude beschädigt. Das AKW Piwdennoukrajinsk liegt knapp dreihundert Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew. Im Betrieb befinden sich drei Reaktoren mit einer Nettoleistung von 2850 Megawatt.

Die russische Führung hat unterdessen den Vorwurf der Regierung in Kiew zurückgewiesen, Kriegsverbrechen im Gebiet Charkiw begangen zu haben. „Das ist eine Lüge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland werde die „Wahrheit“ verteidigen. (mit Agenturen)