Ukraine-Krieg: 300 Tonnen Weizen bei Raketenangriff zerstört

Von: Karolin Schäfer, Nadja Austel, Vincent Büssow, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör, Tanja Koch

Die Spannungen um das Atomkraftwerk Saporischschja nehmen zu. Auch in Dnipropetrowsk gehen die Kämpfe weiter: der News-Ticker am Donnerstag, 25. August.

Atomkraftwerk Saporischschja: AKW wieder am Netz

AKW wieder am Netz Armee vergrößert: Putin ordnet Vergrößerung der russischen Armee an

Putin ordnet Vergrößerung der russischen Armee an Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.30 Uhr: Die russischen Truppen haben das Dorf Welyka Kostromka in der Region Dnipropetrowsk im Zentrum der Ukraine beschossen. Dabei soll es sich nach Informationen des Leiters der Gebiets, Mykola Lukaschuk, um Uragan-Raketen gehandelt haben. Infolge des Angriffs wurde mehrere Gebäude zerstört, verletzt wurde niemand. Auch die Stadt Selenodolsk sei beschossen worden, schrieb Lukaschuk bei Telegram.

Ein Bahnarbeiter begutachtet einen schwer beschädigten Zug nach einem russischen Angriff auf einen Bahnhof am ukrainischen Unabhängigkeitstag in der Region Dnipropetrowsk. (Archivbild) © Leo Correa/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Atomkraftwerk Saporischschja wieder am Netz

+++ 21.38 Uhr: Das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) wieder an das ukrainische Stromnetz angeschlossen. Zeitweise war das AKW am Donnerstag vom Netz getrennt worden. Allerdings bleiben alle sechs Reaktoren der Anlage weiterhin abgeschaltet, teilte die IAEO mit.

Angesichts dessen haben die USA Moskau vor einer Umleitung des Stroms gewarnt. „Um es ganz klar zu sagen: das Atomkraftwerk und der Strom, den es produziert, gehören der Ukraine“, sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel. Jeder Versuch, das Werk von der ukrainischen Stromversorgung zu trennen und in russisch besetzte Gebiete umzuleiten, sei „inakzeptabel“. Der Nachrichtensender CNN hatte zuvor Satellitenbilder von Planet Labs und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) veröffentlicht, die Brände und Rauch am Donnerstagvormittag in der Nähe des AKWs zeigten.

Ukraine-Krieg: 500 Leichen nach Schlacht um Mariupol geborgen

+++ 20.53 Uhr: Seit dem Kampf um die Hafenstadt Mariupol und das Stahlwerk Asowstal wurden inzwischen rund 500 tote ukrainische Soldaten geborgen. Die Leichen wurden seit Juni im Rahmen eines kontinuierlichen Austauschs aus Mariupol und seinen Vororten zurückgebracht, teilte Olena Tolkachova, Leiterin des Patronatsdienstes des Asow-Regiments, der staatlichen Nachrichtenagentur Suspilne mit. Die Leichen befänden sich allerdings in einem schlechten Zustand, was die Identifizierung erschwere, erklärte Tolkachova. Dennoch konnten bisher 20 Tote identifiziert und begraben werden.

Ende Mai hatten sich die letzten ukrainischen Soldaten in Asowstal ergeben. Das Werk war das letzte Stück der strategisch wichtigen Stadt im Südosten der Ukraine, das bis dahin noch nicht komplett unter russischer Kontrolle stand. Von dem flächenmäßig einst größten Stahlwerk Europas bleiben nur noch Trümmer zurück.

News zum Ukraine-Krieg: Scholz bei Waffenlieferungen „besonnen“

+++ 19.25 Uhr: Die Ukraine fordert immer wieder Waffenlieferung vom Westen zur Verteidigung des Landes im Kampf gegen Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dahingehend versichert, bei Entscheidungen über weitere Lieferungen „besonnen und sorgfältig überlegt“ zu handeln. Ziel sei, die Ukraine zu unterstützten und zugleich eine Eskalation des Kriegs zu verhindern, sagte Scholz bei einem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Magdeburg. „Da können Sie sich darauf verlassen, dass wir immer die Besonnenheit, die Klarheit und die Festigkeit besitzen werden, entlang dieses Prinzips zu entscheiden.“

Zuvor habe US-Präsident Joe Biden betont, die Vereinigten Staaten werden keine Waffen liefern, mit denen auf russisches Territorium geschossen werden könne. „Und das, finde ich, ist ein Prinzip, an das sich auch alle anderen gleichermaßen gehalten haben“, so der Kanzler. Man werde „niemals Alleingänge machen, sondern uns immer orientieren an dem, was auch unsere Verbündeten machen.“ Deutschland liefert künftig unter anderem Mehrfachraketenwerfer, den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard und ein Ortungsradar an die Ukraine.

Ukraine-Krieg: Atomkraftwerk Saporischschja wohl von Stromnetz getrennt

+++ 18.40 Uhr: Das Atomkraftwerk Saporischschja wurde erstmals vollständig vom ukrainischen Stromnetz getrennt, teilte der staatliche Atomkraftwerksbetreiber Energoatom bei Telegram mit. Damit sei die „letzte verbleibende Stromleitung“, die das AKW mit dem Stromnetz verbindet, infolge eines Brandes getrennt worden. „Die anderen drei Stromleitungen wurden zuvor bei russischen Angriffen beschädigt“, hieß es weiter. Die Stromversorgung des AKWs selbst werde derzeit aber weiter über eine Leitung zum benachbarten Wärmekraftwerk aus dem ukrainischen Energiesystem sichergestellt. Mitarbeitende würden derzeit versuchen, einen Kraftwerkblock wieder ans Netz zu bringen.

Russland berichtete hingegen, dass einer von zwei derzeit betriebenen Kraftwerksblöcken bereits wieder angeschlossen sei. Die Blöcke hätte aufgrund des ukrainischen Beschusses nur vorübergehend heruntergefahren werden müssen, schrieb der Besatzungschef der Region, Jewgeni Balizki, auf Telegram. Die Angaben beider Seiten lassen sich bislang nicht unabhängig prüfen. Zuvor war die Stromversorgung in der Stadt Enerhodar, in der sich AKW befindet, unterbrochen worden (s. Update v. 14 Uhr). Auch in Melitopol und der Region Cherson stehe derzeit keine Elektrizität zur Verfügung, berichtete das Nachrichtenportal pravda.com.

News zum Ukraine-Krieg: Putin vergrößert Russlands Armee

+++ 15.20 Uhr: Wladimir Putin hat die Vergrößerung der russischen Armee angeordnet. Ein entsprechendes Dekret wurde am Donnerstag (25. August) veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Armeestärke ab 2023 insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen umfassen soll. Die Zahl tatsächlicher Einsatzkräfte soll dabei um 137.000 auf rund 1,15 Millionen erhöht werden. Bei den restlichen Militärangehörigen handelt es sich um sogenanntes Zivilpersonal, wie etwa Verwaltungsangestellte. Eine offizielle Begründung für die Vergrößerung wurde nicht genannt.

+++ 14.20 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat den gezielten Angriff auf den Bahnhof im ukrainischen Tschaplyne, mit mindestens 25 Toten, bestätigt. Moskau erklärte hingegen, dass „mehr als 200“ ukrainische Reservisten getötet worden seien. Die Europäische Union verurteilte die Attacke als „russischen Raketenterror“. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach auf Twitter von einem „abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten“. „Die Verantwortlichen für den russischen Raketenterror werden zur Rechenschaft gezogen“, betonte er.

Ukraine-Krieg: Raketenangriff auf Bahnhof - Opfer-Zahl steigt

+++ 14.00 Uhr: In der Stadt Enerhodar ist die Versorgung mit Wasser und Elektrizität ausgefallen. Dies berichtet der ukrainische Bürgermeister der Stadt, Dmytro Orlow am Donnerstagmittag (25. August). Die Stadt, in der sich auch das Atomkraftwerk Saporischschja befindet, stehe „erneut am Rande eines humanitären Desasters“, so Orlow. Auch die kremltreue Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet von Energieausfällen an der Kriegsfront, insbesondere in Cherson. Während der Grund für die Ausfälle laut dem russischen Medium noch unbekannt sei, sagte Dmytro Orlow, sie seien das Resultat von Angriffen aus Russland.

+++ 11.15 Uhr: Die Rettungsoperation infolge des Raketenangriffs auf einen Bahnhof in der Ukraine ist beendet worden. Dies teilte der stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros am Donnerstag (25. August) mit. Demnach sei die finale Zahl der Opfer noch einmal gestiegen. Während der ukrainische Präsident Selenskyj zuletzt von 22 Toten sprach, ist die Rede nun von 25 – darunter auch zwei Kinder. 31 weitere Menschen sollen bei dem Angriff in dem Gebiet Dnipropetrowsk verletzt worden sein.

Ukraine-Krieg: Mehr als 20 Tote bei Raketenangriff auf Bahnhof - „Extrem schwere Nacht“

+++ 10.05 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag (25. August) hat Russland die verstärkten Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt. So sollen vier Ortschaften in dem Gebiet Dnipropetrowsk mit Artillerie beschossen worden sein. Dies teilte der zuständige Leiter der Militärverwaltung mit, der von einer „extrem schweren Nacht“ sprach. Insbesondere der Distrikt Synelnykowe sei hart getroffen worden, wobei acht Zivilpersonen verletzt worden sein sollen, darunter drei Kinder. Zuvor hatte eine russische Rakete mehrere Menschen an einem Bahnhof in Dnipropetrowsk getötet.

Auch im Gebiet um Kiew soll es Beschüsse gegeben haben, wie die dortige Militärverwaltung mitteilte. Zwei Artilleriegeschosse haben am frühen Morgen den Boden erreicht, wobei jedoch keine Zivilpersonen verletzt worden seien. Die verstärkten Angriffe aus Russland werden auf den Unabhängigkeitstag der Ukraine zurückgeführt, der auf den Donnerstag fiel. An dem Tag habe insgesamt 189 Mal ein Luftalarm vor Beschüssen gewarnt, berichtet das ukrainische Portal Ukrainska Pravda.

Update vom Donnerstag, 25. August 2022, 07.24 Uhr: Nach dem Raketenangriff auf den Bahnhof von Tschaplyne ist die Zahl der getöteten Personen laut des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf insgesamt 22 gestiegen. 50 weitere Menschen wurden verletzt. Zunächst war der Präsident von 15 Todesopfern ausgegangen. Die Informationen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. „Tschaplyne ist heute unser Schmerz“, sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft.

Update vom Mittwoch, 24. August, 06.45 Uhr: Die russische Armee hat in der Nacht zum Mittwoch (24. August) erneut die Infrastruktur von Saporischschja angegriffen. Das berichtet das Portal Kyiv Independent und beruft sich auf Berichte des Bürgermeisters der Stadt, Anatolii Kurtiev. Laut des Portals seien die Angriffe noch nicht offiziell bestätigt worden, Helfende seien aber bereits vor Ort und sichteten die Lage.

News zum Ukraine-Krieg: Flugobjekte über Krim abgeschossen

Erstmeldung vom Montag, 22. August: Kiew/Moskau – Der Ukraine-Krieg dauert inzwischen fast ein halbes Jahr. Nun hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Landsleute für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Den Orden „Nationale Legende der Ukraine“ erhielt unter anderem Fußball-Legende Andrij Schewtschenko, der seine Berühmtheit nutze, um der Ukraine zu helfen, teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag auf Telegram mit. Zu den Geehrten zählt außerdem ein Zugschaffner, der fliehende Menschen aus besonders umkämpften Gebieten brachte und dessen Frau bei einer der Fahrten getötet wurde.

News zum Ukraine-Krieg: Schock in Moskau nach Tod von Dugin-Tochter

In Moskau ist der Schock über den mutmaßlichen Mord an Darja Dugina, Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin, groß. „Alexander Geljewitsch, Ihre Tragödie ist zum Schmerz von Millionen geworden“, richtete sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Nachrichtenkanal Telegram an Dugin. Seine Tochter galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Ukraine wies eine Beteiligung an dem Vorfall zurück. (tk/jfw/vbu/na/cs/kas mit dpa/AFP)