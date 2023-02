Ukraine-Krieg: Wagner-Chef meldet Einnahme von Ortschaft bei Bachmut

Von: Sandra Kathe, Karolin Schäfer

Selenskyj bedankt sich beim Westen für die Unterstützung. Russland fliegt Angriffe auf die Regionen Donezk und Cherson. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Luftangriffe : Die russische Armee attackiert die Region Donezk.

: Die russische Armee attackiert die Region Donezk. Angriffe auf Cherson : In der Region Cherson sterben mehrere Zivilpersonen.

: In der Region Cherson sterben mehrere Zivilpersonen. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.35 Uhr: Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in einer Sprachnachricht davon erzählt, dass Wagner-Kämpfer die Ortschaft Jahidne nördlich der umkämpften Stadt Bachmut eingenommen hätten. Damit hätten die Vertragssoldaten, die zuletzt auch maßgeblich am Kampf um Bachmut beteiligt waren, nach massiven Verlusten womöglich einen Schritt nach vorne gemacht. Bestätigen ließ sich die Behauptung nicht. Militärexperten werteten Bachmut zuletzt für keine der beiden Kriegsparteien als sonderlich strategisch bedeutend. Dennoch herrschen hier seit Monaten heftige Kämpfe.

Wagner-Söldner nahe der Frontlinie von Luhansk. (Archivfoto) © Viktor Antonyuk/ Imago

Ukraine-Krieg: Mehr als 1800 Ortschaften und Städte von Russland besetzt

+++ 21.50 Uhr: In einer Videobotschaft zum Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine, hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Namen seines Landes für die Unterstützung aus Deutschland bedankt und offiziell bekannt bestätigt, dass derzeit 1877 ukrainische Ortschaften und Städte durch russische Truppen besetzt sind: „Die Besatzer verfolgen das Ziel, diese Zahl zu vergrößern und zu den vielen gebrochenen Schicksalen noch Millionen mehr hinzuzufügen“.

In vielen der besetzten Gebiete seien schon aktuell etliche Häuser nicht mehr bewohnbar, ganze Städte nahezu dem Erdboden gleichgemacht. Im Falle der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, die nach langer Gegenwehr eingenommen wurde, sei die Stadt zu 90 Prozent zerstört.

Ukraine-Krieg: Russland fliegt mehrere Luftangriffe auf Donezk

+++ 20.40 Uhr: Bei russischen Luftangriffen auf die Städte Kramatorsk und Awdijiwka in der ukrainischen Region Donezk sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. In Awdijiwka wurde außerdem eine 2021 neu gebaute Schule zerstört, die zu den modernsten der Region gezählt haben soll. Das berichtet das Online-Medium Ukrainska Pravda und verweist auf einen Facebook-Post des Chefs der regionalen Militärverwaltung in Donezk, Pawlo Kyrylenko. Von dem Gebäude sei nur noch eine Ruine übrig, schrieb Kyrylenko auf Facebook und kündigte an, die Ukraine werde nach dem Krieg alles, was Russland zerstört hat, wieder aufbauen.

Ukraine-Krieg: Erneut viele Verletzte und Tote in Cherson

+++ 19.00 Uhr: Auch am Samstag sind in der umkämpften Ukraine wieder mehrere Zivilpersonen ums Leben gekommen und verletzt worden. Das berichten mehrere internationale Medien unter Berufung auf ukrainische Offizielle. So seien laut Berichten des Guardian bei einem Beschuss der südukrainische Stadt Cherson drei Zivilpersonen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Militärregierung in Cherson wurden bei einem weiteren Zwischenfall außerdem zwei Rettungskräfte verletzt.

Ebenfalls in der Region Cherson sind bei einem Zwischenfall mit einer Mine am Samstag zwei Menschen getötet worden. Das meldete Ukrainska Pravda. Das Onlinemedium berichtet weiter, dass die beiden Getöteten versucht hätten, ein landwirtschaftlich genutztes Feld zu bestellen. Die Warnungen von Rettungskräften, auf die Inspektion des Geländes zu warten, hatten sie offenbar ausgeschlagen.

Ukraine-Krieg: Militärbefehlshaber besucht Bachmut – „Der Feind hört nicht auf“

+++ 17.45 Uhr: Während die ukrainische Stadt Bachmut noch immer von drei Seiten durch russische Streitkräfte angegriffen wird, hat der Chef der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyi, am Samstagnachmittag die Stadt besucht, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Seiner Einschätzung nach sei kein Ende der russischen Angriffe auf die Stadt im Gebiet Donezk in Sicht: „Der Feind hört nicht auf, mit seinen Versuchen, die Verteidigungslinien zu durchbrechen und Bachmut einzunehmen“, zitiert das Online-Medium Ukrainska Pravda den Militärchef.

Bei seinem Besuch soll Syrskyi auch mit mehreren Soldaten und deren Kommandeuren gesprochen haben, die seit Wochen für der Verteidigung der umkämpften Stadt und ihrer Umgebung im Einsatz sind. Diese hätten gegenüber dem Befehlshaber auch einige Probleme und Schwierigkeiten angesprochen, für deren Lösung sich Syrskyi nun einsetzen wolle. Einige Soldaten wurden im Rahmen des Besuchs von Syrskyi auch ausgezeichnet.

Ukraine-Krieg: Mehr als 450 Kinder getötet – Tausende verschleppt

+++ 16.20 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft seien ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges mindestens 461 Kinder getötet und 927 verletzt worden. 349 Kinder gelten als vermisst, hieß es weiter. Zwar habe sich die Zahl der getöteten Kinder seit Ende Februar nicht verändert, dafür sei die Zahl der Verletzten gestiegen. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher sein.

Die höchste Zahl der Opfer wurde in den Regionen Donezk und Charkiw dokumentiert. Mehr als 16.000 ukrainische Kindern befänden sich derzeit in Russland, so die Generalstaatsanwaltschaft. Die Behörde geht davon aus, dass Tausende aus den russisch besetzten Gebieten nach Russland deportiert wurden.

Infolge eines russischen Angriffs am Freitagabend stand ein Kindergarten in der Stadt Cherson in Flammen. Niemand sei verletzt worden, zitierte Ukrainska Pravda den Staatlichen Notdienst der Ukraine (SES). Auch als die Feuerwehrleute versuchten, den Brand zu löschen, habe das russische Militär die Einsatzkräfte angegriffen, hieß es weiter.

Ukraine-Krieg: Luftalarm im gesamten Land und Angriffe auf Cherson

+++ 14.50 Uhr: Der Samstagmorgen startete wie üblich in der Ukraine mit Luftalarm. 30 Minuten lang sei im gesamten Land vor Luftangriffen gewarnt worden, berichtete Belarusian Hajun, ein unabhängiges belarussisches Medienunternehmen zur Überwachung des Militärs. Vier Kampfjets vom Typ MiG-31 starteten von der russischen Oblast Astrachan und bedrohten mit möglichen Raketenangriffe die Ukraine. Nach einer halben Stunde sei Entwarnung gegeben worden.

Währenddessen leidet die Region Cherson weiterhin unter Artilleriebeschuss. Drei Zivilisten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte Andriy Yermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamts, mit. Erst am Vortag soll Russland ein onkologisches Behandlungszentrum in der Region angegriffen haben. Seit der Befreiung durch die ukrainischen Truppen im November 2022 wird Cherson kontinuierlich von russischer Seite beschossen.

Ukraine-Krieg: Russland schickt tschetschenische Einheiten nach Bachmut

Update vom Samstag, 25. Februar, 11.45 Uhr: Immer wieder weigern sich russische Rekruten an der Front im Ukraine-Krieg zu kämpfen. Nun hat Russland tschetschenische Einheiten in Richtung Bachmut entsandt, um Deserteure abzuschrecken. Das teilte der ukrainische Generalstab bei Facebook mit. 200 Kämpfer des Sondereinsatzregiments Achmat seien mobilisiert worden. „Die Zwangsmobilisierung in der Tschetschenischen Republik der Russischen Föderation geht weiter“, so der Generalstab. Wie genau die Abschreckung möglicher Deserteure erfolgen soll, ist unklar. Berichte zeigen: Söldner der Wagner-Gruppe, die ebenfalls in der Region aktiv sind, schreckten fliehende Soldaten mit Hinrichtungen ab.

Linken-Chefin Janine Wissler forderte ein Sonderprogramm zur Aufnahme russischer Deserteure in Deutschland. „Ich rufe russische Soldaten dazu auf, den Dienst an der Waffe zu verweigern“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir setzen uns dafür ein, dass russische Deserteure in Deutschland aufgenommen werden - in einem Sonderprogramm jenseits des Asylverfahrens.“ Das würde die russische Armee „empfindlich treffen“, so Wissler.

Ukraine-Krieg: Putin riskiert „Zukunft seines eigenen Landes“

Erstmeldung vom Samstag, 25. Februar: Kiew – Der Ukraine-Krieg hat sich zum ersten Mal gejährt. Während die Kämpfe an der Front in der Ukraine unvermittelt weiter gehen, appellieren die internationalen Verbündeten an Moskau, sich aus dem Nachbarland zurückzuziehen. „Dieser Krieg ist nicht der Krieg des russischen Volkes. Dieser Krieg ist Putins Krieg“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Freitag (24. Februar) in einer Sondersitzung zum ersten Jahrestag. Der russische Präsident Wladimir Putin würde „die Zukunft seines eigenen Landes“ riskieren.

Nach den USA haben sich auch die EU-Staaten auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Dieses sieht unter anderem zusätzliche Handlungsbeschränkungen vor, etwa für industrielle Güter, die Russlands Industrie nicht über Drittstaaten wie China beziehen kann.

Ukraine-Krieg: EU verhängt weitere Sanktionen gegen Russland

Damit wurde das zehnte Sanktionspaket seit Februar 2022 auf den Weg gebracht. Zudem wurde die Liste von Personen ergänzt, die nicht mehr in die EU einreisen dürfen und deren Vermögen in der EU eingefroren werden müssen. Dazu zählen Propagandisten, militärische Befehlshaber und politische Führungskräfte. China schlägt einen 12-Punkte-Friedensplan vor. Kiew lehnt das Positionspapier ab.

Die Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ist weiterhin angespannt. Russische Streitkräfte griffen die südukrainische Region Dnipropetrowsk in der Nacht zu Samstag neunmal mit schwerer Artillerie an, teilte Serhii Lysak, Gouverneur der Oblast, bei Telegram mit. Dabei wurden um die Städte Nikopol und Marhanez unter anderem Energieinfrastruktur sowie zahlreiche Wohngebäude zerstört. Dennoch zeigte sich der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba siegessicher. „Putin wird viel früher verlieren, als er denkt“, sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat.

Zudem sind inzwischen auch die ersten Leopard-Panzer in der Ukraine eingetroffen. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal veröffentlichte auf Telegram Fotos, die ihn mit dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki bei der Übergabe der ersten vier aus Polen gelieferten Kampfpanzer zeigen. Polen will seinem Nachbarland insgesamt 14 Leopard-2-Panzer überlassen. (Redaktion mit Agenturen)