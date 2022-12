Militär: Nordkorea feuert drei Kurzstreckenraketen ab

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lässt ballistische Raketen testen. © -/KCNA/dpa

Immer wieder provoziert Nordkorea den Süden und die Welt mit seinen Atomtests. Nun feuert das Land erneut Raketen ab.

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs abermals ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Am Samstagmorgen (Ortszeit) seien drei Kurzstreckenraketen aus Nordkorea geortet worden, teilte der Generalstab in Seoul mit.

Sie flogen demnach etwa 350 Kilometer weit, bevor sie ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) stürzten. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. Nordkorea hat in diesem Jahr das Tempo und den Umfang der Tests mit atomwaffenfähigen Raketen deutlich erhöht. dpa