Ukraine-Krieg: Schlechte Bezahlung? Mangelnde Moral der Soldaten macht Russland zu schaffen

Von: Johanna Soll, Nadja Austel, Christian Weihrauch, Stefan Krieger, Christian Stör

Die Gegenoffensive der Ukraine geht weiter. Bekommt sie nun erstmals Kampfpanzer? Der News-Ticker am 4. September.

Ukrainische Attacke: Kiew meldet Angriff auf „feindlichen Kommandoposten"

Kinder sterben : In der Ukraine werden mehrere Kinder getötet und verletzt

Gegenoffensive um Cherson: Ukrainische Truppen drängen russische Streitkräfte an mehreren Punkten zurück

Ukrainische Truppen drängen russische Streitkräfte an mehreren Punkten zurück Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++22.01 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew im Gebiet Cherson die Ortschaft Wyssokopillja von der russischen Besatzung befreit. Der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte dazu am Sonntag in seinem Blog des Nachrichtendienstes Telegram ein Foto von der gehissten Flagge. Allerdings gab es schon im Juni Berichte über die Rückeroberung dieser Ortschaft im nördlichen Teil der Region.

News zum Ukraine-Krieg: Denys Schmyhal will Leopard-2-Kampfpanzer

+++ 20.22 Uhr: Die Leopard-2-Kampfpanzer seien „die modernen Panzer, die die Ukraine auf dem Schlachtfeld braucht“. Das sagte jüngst Denys Schmyhal der dpa. Jetzt war der ukrainische Ministerpräsident zu Gast bei Olaf Scholz (SPD) in Berlin, wo er dem Kanzler konkrete Vorschläge zur Lieferung der Kampfpanzer machte. Bislang haben die Nato-Staaten der Ukraine keine Kampfpanzer westlicher Bauart zur Verfügung gestellt. Auch der deutsche Regierungschef sperrte sich bislang, wollte keinen Alleingang der Bundesrepublik in dieser Frage.

„Wir haben über das Thema gesprochen. Wir haben sogar vorgeschlagen, auf welche Weise Deutschland die Ukraine mit diesen Panzern versorgen kann“, sagte Schmyhal nun am Sonntag (4. September) nach seinem Gespräch mit Scholz im Kanzleramt vor Journalisten. Er könne „nicht alle Vereinbarungen und alle Einzelheiten des Gesprächs“ offenlegen. „Aber wir haben diese ganzen Fragen zu den Panzern und anderen militärischen Systemen für die Ukraine absolut konstruktiv diskutiert“, so Schmyhal. Auf die Frage, ob er optimistisch sei, dass die Kampfpanzer am Ende geliefert werden, sagte er: „Ich bin immer optimistisch.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) steht neben Denys Schmyhal, Ministerpräsident der Ukraine, beim Empfang mit militärischen Ehren. © Michael Kappeler/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Video soll Raketenabschüsse von Saporischschja zeigen

+++16.28 Uhr: Russische Truppen haben im Ukraine-Krieg nach Angaben aus Moskau vier Kommandoposten der ukrainischen Armee angegriffen. Die Angriffe etwa auf Stützpunkte nahe Charkiw im Osten des Landes und Nikolske seien in den vergangenen 24 Stunden erfolgt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

+++ 14.00 Uhr: Rund um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine bleibt die Lage weiter unübersichtlich. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, trotz der derzeitigen Anwesenheit internationaler Atomexperten dort militärisch aktiv zu sein. Nun hat die unabhängige russische Nachrichtenseite Insider ein Video veröffentlicht, das in der Nacht zum Samstag aufgenommen worden sein soll. Dort ist zu sehen, wie Russland Raketen vom Standort des Kernkraftwerks Saporischschja abfeuert. Das Video scheint zu bestätigen, dass Russland den Ort für offensive Militärschläge über den Fluss Dnipro nutzt, wie zuvor von der Ukraine behauptet worden ist. Das Filmmaterial kann unabhängig nicht verifiziert werden.

Das AKW Saporischschja, aufgenommen vom Ufer in Nikopol (Archivbild vom April 2022) © Ed Jones/AFP

News zum Ukraine-Krieg: Mangelnde Kampfmoral macht Russland zu schaffen

+++ 12.00 Uhr: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste dürfte die mangelnde Moral russischer Truppen in der Ukraine auch an einer schlechten Bezahlung liegen. Neben hohen Opferzahlen und einer zunehmenden Kampfmüdigkeit gehöre die Besoldung zu den größten Missständen, hieß es in einem Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Üblicherweise bestehe der Lohn russischer Soldaten aus einem Grundgehalt, das nach einem komplexen System um verschiedene Zuschüsse und Bonuszahlungen aufgestockt wird.

Bei der Auszahlung dieser Boni gebe es in der Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit signifikante Probleme, hieß es von den Briten. Das liege mutmaßlich an einer ineffizienten Bürokratie des Militärs, dem unklaren rechtlichen Status der „Militäroperation“ und zu einem gewissen Grad auch an Korruption unter den Kommandeuren. Auch an der Bereitstellung geeigneter Uniformen, Waffen und weiterer Versorgung hakt es nach Einschätzung der Geheimdienste. Die trage sicherlich ebenfalls zu der brüchigen Moral in den Truppen bei.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew meldet Angriff auf „feindlichen Kommandoposten“

+++ 10.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat einen Angriff auf einen „feindlichen Kommandoposten“ gemeldet. Ein genauer Ort wurde von der Armee in Kiew zunächst nicht genannt. Dabei seien militärische Ausrüstung getroffen und ein mobiles Radarsystem zerstört worden. Zudem seien russische Angriffe etwa bei der Stadt Bachmut im Donbass und der nahegelegenen Siedlung Pokrowske abgewehrt worden. Die ukrainische Armee registrierte zudem mehr als 24 russische Luftangriffe innerhalb von 24 Stunden. Dabei seien militärische und zivile Objekte getroffen worden, hieß es in dem Bericht. Details wurden keine genannt.

+++ 08.30 Uhr: Das Institute for the Study of War (ISW) hat eine neue Einschätzung zur Gegenoffensive der Ukraine im Süden herausgegeben. Die Fachleute des ISW gehen darin davon aus, dass der Angriff nicht unbedingt zu „unmittelbaren Gewinnen“ führen, dafür aber wahrscheinlich Russlands logistische und militärische Fähigkeiten stören werde. Der ISW berichtete auch, dass das ukrainische Militär weiterhin russische Stellungen im Süden der Ukraine angreife. Lokales Social-Media-Bildmaterial bestätigt dem ISW zufolge effektive ukrainische Attacken im Gebiet Cherson.

Update vom Sonntag, 4. September, 06.15 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte am Samstag die ukrainische Armee, trotz der Anwesenheit internationaler Atomexperten das AKW Saporischschja zurückerobern zu wollen. An der Aktion seien 250 Soldaten und „ausländische Söldner“ beteiligt gewesen. Die russische Armee will den Angriff abgewehrt und mehrere Boote zerstört haben. Das ukrainische Militär beschuldigte wiederum Russland, es habe in der Nacht zum Samstag Angriffe in Richtung Saporischschja vorgenommen. Einzelheiten wurden im Lagebericht nicht genannt.

News zum Ukraine-Krieg: Mehrere Kinder sterben bei russischen Angriffen

+++20.36 Uhr: Durch russische Angriffe und fahrlässigen Umgang mit Munition sind in der Ukraine mehrere Kinder getötet und verletzt worden. „In Selenodolsk haben die Russen einen neunjährigen Jungen getötet“, teilte der Militärgouverneur der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Insgesamt seien durch die Raketenangriffe etwa zehn Personen verletzt worden, die meisten davon schwer. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

+++ 17.20 Uhr: Die russischen Angriff auf die Stadt Mykolajiw und Umgebung in der Ukraine haben zahlreiche zivile Opfer gefordert - darunter auch Kinder. Davon berichtet die Regionalratschefin von Mykolajiw, Hanna Samasejewa, auf ihrem Telegramm-Account. In der Siedlung Beresnehuwate wurde eine Achtjährige durch russischen Beschuss getötet, schreibt die Nachrichtenagentur Interfax.

Außerdem erlitten vier Menschen Wunde durch Schrapnelle, darunter zwei Kinder. In der Stadt Mykolajiw gebe es zwei Verletzte. Die Zahl der verletzten Zivilisten könnte noch steigen, laut Samsajewa arbeiten derzeit Rettungskräfte und Ärzte an den Orten.

News zum Ukraine-Krieg: Mychailo Podoljak spricht über Kriegsende

+++ 14.15 Uhr: Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak äußerte sich via Twitter zum möglichen Ende des Ukraine-Kriegs. Er machte dabei klar, dass nicht Russland, sondern die Ukraine darüber bestimmen werde – und zwar dann, wenn sie die Befreiung ihrer Gebiete“ abgeschlossen und von Russland Reparationszahlungen gefordert habe.

+++ 12.30 Uhr: Die Ukraine forciert bei ihrer Gegenoffensive in der Region Cherson im Süden des Landes britischen Geheimdiensten zufolge derzeit einen breiten Vormarsch auf drei Achsen westlich des Flusses Dnipro. Russland sei von dem Angriff wahrscheinlich taktisch überrascht worden, hieß es im Geheimdienst-Update vom 3. September. Die ukrainischen Streitkräfte nutzen demnach bei ihrem anhaltenden Vormarsch, der nur begrenzt unmittelbare Ziele verfolge, die „schlechte Logistik, Verwaltung und Führung“ der russischen Armee aus. Russische Kommandeure müssten sich nun entscheiden, auf welche Region sie sich im Blick auf Nachschub und Reservetruppen konzentrieren wollten.

News zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive rund um Cherson – Russische Truppen zurückgedrängt

+++ 11.00 Uhr: Russland hat über Nacht das Gebiet Dnipropetrowsk angegriffen. Gouverneur Valentyn Reznichenko zufolge haben russische Streitkräfte die Bezirke Dniprovskyi, Nikopolskyi und Kryvorizkyi des Oblasts mit Cruise-Missiles, Grad-Mehrfachraketenwerfern und schwerer Artillerie attackiert. Es wurden keine Opfer gemeldet.

+++ 09.00 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge haben russische Streitkräfte im bisherigen Verlauf des Ukraine-Kriegs 31.506 Kriegsverbrechen begangen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft berichtete zudem, dass ihr seit Beginn der Invasion am 24. Februar weitere 14.654 russische Verbrechen gegen die nationale Sicherheit gemeldet wurden.

Update vom Samstag, 03. September, 06.15 Uhr: Ukrainische Truppen haben westlichen Angaben zufolge russische Streitkräfte an mehreren Punkten um Cherson zurückgedrängt. Demnach sollen sich etwa 20.000 russische Truppen im Kessel der südlichen Region befinden. Es sei aber zu früh, um festzustellen, ob die Gegenoffensive der Ukraine funktioniert.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Artilleriepositionen bei AKW Saporischschja beschossen

+++ 21.36 Uhr: Die Ukraine hat unweit des von Moskaus Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja russische Artilleriepositionen beschossen. „Bestätigt ist, dass unsere Truppen im Bereich der Ortschaften Cherson und Enerhodar drei Artilleriesysteme des Gegners mit präzisen Schlägen vernichtet haben“, hieß es im Bericht des ukrainischen Generalstabs am Freitagabend bei Facebook. Ebenfalls seien ein Munitionslager und mindestens eine Kompanie der russischen Armee vernichtet worden.

Den Angaben nach haben die russischen Besatzer vor dem Eintreffen der Expertengruppe der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) alle Militärtechnik vom Gelände des AKW entfernt. Diese sei in die benachbarten Orte verlegt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland hatte stets behauptet, auf dem Gelände des Kernkraftwerks keine schweren Waffen stationiert zu haben.

+++ 20.05 Uhr: Die Entmilitarisierung der Nuklearanlage Saporischschja sei nun das Wichtigste, was passieren müsste, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Freitag (2. September). Es sei „bedauerlich, dass wir die entsprechenden Botschaften der IAEA noch nicht gehört haben“, kritisierte er. Dabei habe er darüber noch am Dienstag bei einem Treffen mit IAEA-Chef Grossi in Kiew darüber gesprochen.

„Das war der Schlüssel, der Schlüssel! Der Sicherheitsaspekt unserer Vereinbarungen: die Entmilitarisierung und die vollständige Kontrolle durch unsere Atomarbeiter“, so Selenskyj. Die Entmilitarisierung des AKW wird auch von UN-Generalsekretär António Guterres gefordert. Das AKW Saporischschja liegt im Süden der Ukraine am Fluss Dnipro und damit direkt an der Frontlinie.

Unterdessen kündigte der russische Energielieferant Gazprom an, die Gaslieferungen nach Deutschland vorerst nicht wieder aufzunehmen. Die Europäische Kommission dem Staatskonzern vor, den Gasfluss über die Ostseepipeline Nord Stream 1 unter falschen Vorwände aufzuhalten. Machtspiele vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs werden vermutet.

News im Ukraine-Krieg: Ukraine nimmt russischen Stützpunkt bei AKW unter Beschuss

+++ 18.40 Uhr: Unmittelbar vor dem Eintreffen der von IAEA-Experten habe das russische Militär seine Ausrüstung vom Gelände des AKW Saporischschja geräumt. Das teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Freitagabend mit: Die russischen Besatzer haben „ihre gesamte militärische Ausrüstung vom Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja entfernt.“ Schätzungsweise 100 Einheiten wurden demnach in das Atomkraftwerk Energomash verlegt, der Rest sei auf die nächstgelegenen Siedlungen verteilt worden. Der russische Verteidigungsminister Schoigu hatte in Moskau zuvor offiziell erklärt: „Ich erkläre verantwortungsvoll, dass wir keine schweren Waffen auf dem Gelände des Kernkraftwerks oder in den angrenzenden Gebieten haben“.

+++ 18.30 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine russische Basis nahe dem Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss genommen. In der Stadt Enerhodar sowie in der ebenfalls im Süden gelegenen Stadt Cherson seien mit „präzisen Angriffen“ drei russische Artilleriesysteme sowie ein Munitionslager zerstört worden, teilten die ukrainischen Streitkräfte mit. In dem im Stadtgebiet von Enerhodar gelegenen AKW Saporischschja halten sich derzeit Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) auf.

News zum Ukraine-Krieg: „Von Deutschland erwarten wir Leopard 2“

Erstmeldung vom Freitag, 02. September, 16.45 Uhr: Kiew – Vor seinem Deutschlandbesuch hat der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal von der Bundesregierung Deutschland Kampfpanzer zur Abwehr Russlands im Ukraine-Krieg gefordert. „Wir benötigen einen Wandel in der Philosophie der Waffenlieferungen. Damit meine ich: Es sollten auch moderne Kampfpanzer geliefert werden“, sagte Schmyhal in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

„Wir erwarten von den USA, dass sie uns ihre Abrams-Panzer liefern, und von Deutschland erwarten wir Leopard 2. Das sind die modernen Panzer, die die Ukraine auf dem Schlachtfeld braucht“, so Schmyhal weiter. Zudem forderte er vom Bund auch mehr Luftabwehrsysteme sowie weitere finanzielle Hilfe, neue Sanktionen gegen Russland und eine Einstufung russischer Kriegsverbrechen als Völkermord.

News zur Lage im Ukraine-Krieg – Ukrainischer Ministerpräsident reist nach Berlin

Die Bundesregierung hatte der Ukraine insgesamt Waffen im Wert von 724 Millionen Euro zugesagt, der größte Teil davon wurde bereits ausgeliefert – darunter auch zehn schwere Artilleriegeschütze vom Typ Panzerhaubitze 2000, 15 Flugabwehrpanzer, drei Mehrfachraketenwerfer und drei Bergepanzer. Schmyhal bedankte sich dafür, sagte aber auch, man habe den Wunsch, möglichst schnell „noch mehr Waffen und Ausrüstung“ zu erhalten.

Die direkte Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern ist für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiterhin ein Tabu. Auch kein anderer Nato-Staat bot der Ukraine bisher solche Waffensysteme an. Schmyhal hat allerdings eben solche Leopard-2-Panzer aus Deutschland im Sinn. Am Samstag (03. September) wird Schmyhal in Berlin erwartet. Am Sonntag soll er von Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt empfangen werden. Es ist der höchstrangige ukrainische Politiker, der Berlin seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut einem halben Jahr besucht. (na/chw/cs/dpa)