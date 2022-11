Midterms in Pennsylvania: Verstorbener Abgeordneter wiedergewählt

Von: Alexander Eser-Ruperti

Bei den Zwischenwahlen in den USA ist es zu einem ungewöhnlichen Fall gekommen: In Pennsylvania wurde ein kurz zuvor verstorbener Abgeordneter wiedergewählt.

Washington – Die Wiederwahl des Abgeordneten Tony DeLuca ins Repräsentantenhaus von Pennsylvania bei den Midterms 2022 in den USA ist ein Fall der eher ungewöhnlichen Art: Der 85-jährige Tony DeLuca war kurz zuvor verstorben – und stand doch auf dem Wahlzettel. Das Ergebnis: Seine Wiederwahl ins örtliche Parlament. Wie kam es dazu? Die OSZE zeigt sich derweil besorgt, ob grassierender Desinformation im Zuge der US-Zwischenwahlen.

Midterms 2022: Verstorbener Abgeordneter in Pennsylvania wiedergewählt

Bei den Midterms 2022 ist der kürzlich verstorbene Abgeordnete des örtlichen Parlaments von Pennsylvania, Tony DeLuca, wiedergewählt worden. Die Demokraten im pennsylvanischen Repräsentantenhaus schrieben auf Twitter: „Wir sind unendlich traurig über den Verlust des Abgeordneten Tony DeLuca, aber wir sind stolz darauf, dass die Wähler ihm und seinem Engagement für die Werte der Demokraten weiterhin ihr Vertrauen schenken, indem sie ihn posthum wiederwählten.“

Doch wie konnte es dazu kommen? Kurzum: Nach dem Tod des 85-jährigen DeLuca, der letzten Monat seinem Krebsleiden erlegen war, war es bereits zu spät gewesen, um die Wahlzettel für den 32. Bezirk noch auszutauschen. Damit fand sich der Demokrat erneut auf der Liste – und wurde wiedergewählt. Für die Neubesetzung seines Postens soll es zeitnah eine Neuwahl geben, so die Demokraten. Neben den Midterms zur Zusammensetzung des US-Kongresses hatte es am Dienstag, dem 08. November 2022, an vielen Orten auch lokale Abstimmungen gegeben.

Midterms in den USA: OSZE beobachtet „weit verbreitete Desinformation“

Im Zuge der Midterms in den USA registrieren Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) laut ARD „weit verbreitete Desinformationen“. Nach Angaben des Senders berichtet die OSZE von vermehrten Handlungen mit dem Ziel, „das Vertrauen der Wähler in den Wahlprozess zu untergraben, indem sie dessen Integrität unbegründet infrage stellen“. Es soll wiederholt Drohungen gegen Wahlhelfer gegeben haben.

Margareta Cederfelt von der OSZE-Wahlbeobachtungsmission erklärte bei einer Pressekonferenz, die aktuellen Ereignisse stünden im Zusammenhang mit der Leugnung der US-Präsidentschaftswahlergebnisse von 2022: Die damaligen Desinformationen hätten die öffentliche Debatte beeinflusst und das Vertrauen in das System verringert. Unrechtmäßige Vorwürfe des Betrugs hätten „schwerwiegende Folgen, mit Schikanen und Drohungen gegen die Wahlhelfer“, so die Wahlbeobachterin laut ARD. Auch bei den Midterms 2022 hatten sich zahlreiche Wahlleugner durchsetzen können. US-Präsident Joe Biden sprach mit Blick auf die Wahl seinerseits von einem „guten Tag für die Demokratie“.