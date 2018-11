Midterm-Wahlen 2018 in USA: Ergebnis könnte Donald Trumps Wiederwahl ermöglichen

Midterm-Wahlen 2018 in den USA: Was bedeutet das Ergebnis für Donald Trump? Die Republikaner halten den Senat, die Demokraten erobern das Repräsentantenhaus.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fanden in den USA die Midterm-Wahlen 2018 statt.

Jetzt sind die Ergebnisse da: Die oppositionellen Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen können. Hingegen konnte die Republikanische Partei von Präsident Donald Trump ihre Mehrheit im Senat verteidigen.



USA-Experte und Politikwissenschaftler Josef Braml meint: Das Ergebnis der Midterm-Wahlen könnte die Wiederwahl von Donald Trump ermöglichen.



Bei den Midterm Wahlen 2018 in den USA wurden das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt.



Ausgangslage: Die Republikaner hatten die Mehrheit in beiden Kammern, die Demokraten hatten jedoch die Chance, stärkste Kraft im Repräsentantenhaus zu werden. Im Senat war allerdings früh klar, dass es schwierig werden dürfte. Umfragen prognostizierten ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

13.13 Uhr: Als Reaktion auf die US-Kongresswahl hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zu mehr Einigkeit in der Europäischen Union aufgerufen. Die Antwort auf die "America First"-Politik von US-Präsident Donald Trump könne nur "Europe United" lauten, sagte Maas am Mittwoch in Berlin.

"Wir müssen uns als Europäer noch enger zusammenschließen", sagte der Außenminister mit Blick auf Trumps Außenpolitik der vergangenen zwei Jahre. Dies gelte etwa für die Abwehr von Strafzöllen, für Sicherheitsfragen oder im Kampf gegen den Klimawandel. Europa müsse stärker in die "eigene Handlungsfähigkeit" investieren.

12.16 Uhr: Nach den Kongresswahlen in den USA werden im Repräsentantenhaus Prognosen zufolge so viele Frauen sitzen wie noch nie. Nach der Berechnung des Senders CNN vom Mittwoch ziehen 96 Frauen in die Kammer des US-Parlaments ein. 65 Amtsinhaberinnen konnten ihre Sitze verteidigen, 31 Kandidatinnen wurden neu gewählt. Der bisherige Frauen-Rekord lag laut Forschungsdienst des US-Kongresses bei 85 in den Jahren 2015 bis 2017. Insgesamt hat das Repräsentantenhaus 435 Sitze.

11.59 Uhr: Die Kandidatin für den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, erwartet nach den Kongresswahlen in den USA keinen Kurswechsel von Präsident Donald Trump. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Politik, die Präsident Trump fährt, fortgesetzt wird“, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch bei der Präsentation ihrer Bewerbung für den Parteivorsitz.

Midterm-Wahlen 2018 in USA: Das bedeutet das Ergebnis für Donald Trump

11.20 Uhr: Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sehen US-Präsident Donald Trump trotz des Machtverlusts seiner Republikaner bei den Kongresswahlen eher noch gestärkt. Trump könne weiter Personal nominieren und die USA radikal verändern, sagte Josef Braml, leitender Mitarbeiter der DGAP für die Entwicklungen in den USA am Mittwoch in Berlin. Zudem werde der US-Präsident es mit den Demokraten leichter haben, Infrastrukturprojekte durchzubringen. Er sprach von einem „Pyrrhussieg“ der Demokraten, der es Trump sogar ermöglichen könne, ein zweites Mal ins Weiße Haus einzuziehen.

US-Präsident Donald Trump verlor bei den Kongresswahlen mit seinen Republikanern das Repräsentantenhaus an die Demokraten. Die Konservativen verteidigten aber ihre Mehrheit im Senat.

Martin Bialecki, Chefredakteur der DAGP-Zeitschriften Internationale Politik (IP) und Berlin Policy Journal, sagte bei einer Diskussionsrunde zum Ausgang der Wahl, diese sei keine klare Anti-Trump-Wahl gewesen, wie es sich die Demokraten erhofft hätten. Henning Riecke, Programmleiter USA/Transatlantische Beziehungen der DGAP, sagte, die Polarisierung verstärke die Handlungsunfähigkeit des Zwei-Parteien-Systems in den USA. „Er hat keinen Anlass, seinen Stil zu ändern“, sagte er zum Vorgehen Trumps und dessen Umgang mit Kritikern. „Er wird sagen, die Hetzjagd geht weiter.“

Die Handelspolitik gelte als einziger Bereich, in dem eine parteiübergreifende Zusammenarbeit in den USA möglich sei, sagte Claudia Schmucker, Programmleiterin Globalisierung und Weltwirtschaft der DGAP. Freihandelsabkommen seien der einzige Punkt, bei dem der Kongress mitreden könne, weil diese Abkommen von beiden Kammern getragen werden müssten. Die Demokraten könnten zwar alle Abkommen ablehnen, die Trump als Erfolg verkaufe. Wahrscheinlicher sei aber, dass sie mit einer Gewichtung auf Arbeits- und Umweltstandards einen eigenen Akzent setzen. Die Demokraten unterstützen den harten Kurs Trumps gegen China und der Handelskonflikt könne nach angeheizt werden. Schmucker erwartete mehr Strafzölle, auch gegen Europa.

11.15 Uhr: Russland sieht nach den Kongresswahlen in den USA kaum Aussichten auf eine Entspannung im Verhältnis zwischen beiden Ländern. „Die Resultate der Zwischenwahl in den USA werden die amerikanisch-russischen Beziehungen kaum noch weiter verschlechtern“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Bisher sehe er keine Aussichten auf eine Normalisierung des bilateralen Verhältnisses. „Das bedeutet jedoch nicht, dass wir keinen Dialog suchen“, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Es gebe zahlreiche Probleme, deshalb müssten beide Länder miteinander reden.

10.03 Uhr: Ein bekennender Neonazi und Republikaner hat bei den US-Kongresswahlen am Dienstag mit großem Abstand das Rennen um einen Sitz im Repräsentantenhaus verloren. Arthur Jones, der den Holocaust als "größte, schwärzeste Lüge der Geschichte" bezeichnet, war für die Partei von US-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Illinois angetreten. Er verlor mit einem Abstand von rund 50 Prozentpunkten gegen den bisherigen Mandatsträger von den Demokraten, Dan Lipinski.

Video: Darum hält Nancy Pelosi die Wahlen für historisch

"Es wird ungemütlich für Trump, aber nicht besser für Europa"

09.32 Uhr: Der Teilsieg der Demokraten bei den Kongresswahlen in den USA, der Präsident Donald Trump künftig das Regieren erschwert, bietet nach Einschätzung deutscher Wirtschaftsforscher keinen Anlass für Optimismus. "Es wird ungemütlich für Trump, aber nicht besser für Europa", sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, am Mittwoch dem "Handelsblatt". In der Handelspolitik werde sich wenig ändern - "viele Demokraten sind eher protektionistisch orientiert." Es könne sogar sein, dass US-Präsident Donald Trump "noch aggressiver wird, wenn er innenpolitisch unter Druck gerät", sagte Fuest.

08.53 Uhr: Reaktion auf die Midterm Elections: Der Fraktionschef der konservativen EVP im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), sieht in den US-Kongresswahlen ein "gemischtes Signal". Die Gesetzgebung werde für US-Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtshalbzeit "schwieriger und damit auch balancierter", sagte er dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch. "Die beiden Lager müssen sich einen, sie müssen zusammenfinden. Das ist vielleicht die gute Botschaft des Tages."

08.36 Uhr: Nach dem Teilsieg der US-Demokraten bei den Kongresswahlen könnte sie wieder zu einer der mächtigsten Figuren in Washington werden - und zur ständigen Plage für Donald Trump: Nancy Pelosi, Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, strebt nach dem Sieg ihrer Partei bei der Wahl zum Repräsentantenhaus den Vorsitz der Kammer an. So können sie sämtliche republikanischen Gesetzesprojekte blockieren. Und sie können die parlamentarischen Untersuchungen zu den Russland-Kontakten des Trump-Teams im Wahlkampf 2016 verschärfen. Auch die Einleitung neuer Untersuchungen etwa zu den Aktivitäten des Trump-Konzerns und den Steuererklärungen des Präsidenten ist möglich.

Midterm Elections: Demokraten verteidigen Kalifornien

07.40 Uhr: Kalifornien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und gilt unter anderem als Vorreiter beim Klimaschutz: Dort haben die Demokraten das Gouverneursamt verteidigt. Erwartungsgemäß setzte sich der 51-jährige Gavin Newsom, amtierender Vizegouverneur des Westküstenstaats, gegen den Republikaner John Cox (63) durch.

6.44 Uhr: Die Fraktionschefin der US-Demokraten, Nancy Pelosi, hat nach dem Teilsieg ihrer Partei bei den Kongresswahlen eine schärfere Kontrolle der Regierung von US-Präsident Donald Trump angekündigt. "Es geht heute um mehr als nur Demokraten und Republikaner. Es geht um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Kontrolle", sagte Pelosi in Washington. Gleichzeitig versprach sie, dass die Demokraten im neugewählten Kongress "auf Lösungen hinarbeiten werden, die uns zusammenbringen, weil wir alle genug von Spaltung haben".

6.13 Uhr: Zwei Kandidatinnen der demokratischen Partei haben Geschichte geschrieben und sind am Dienstag als erste amerikanische Ureinwohnerinnen in den US-Kongress gewählt worden. Sharice Davids und Deb Haaland gewannen in den US-Bundesstaaten Kansas und New Mexico, wie US-Sender berichteten.

Die 38-jährige Davids, Anwältin und ehemalige Kampfsportlerin, behauptete sich im Wahlkreis Kansas City gegen den bisherigen republikanischen Mandatsträger Kevin Yoder. Die 57-jährige Haaland setzte sich gegen die Republikanerin Janice Arnold-Jones und gegen Lloyd Princeton von der Libertären Partei durch.

Alexandria Ocasio-Cortez schafft den Einzug ins Repräsentantenhaus - News zu den Midterm Elections 2018

05.33 Uhr: Vorhin noch hatten wir über sie berichtet (siehe 02.28 Uhr), nun ist die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez (29) als bislang jüngste Frau in den US-Kongress gewählt worden. Sie gilt als eine der großen Siegerinnen der Wahl. Ocasio-Cortez setzte sich am Dienstagabend (Ortszeit) wie erwartet gegen ihren republikanischen Gegenkandidaten Anthony Pappas durch, wie die Sender CNN und ABC übereinstimmend berichteten.

Die Einwanderertochter aus der New Yorker Bronx war im Sommer über die USA hinaus bekannt geworden, weil sie völlig überraschend den alteingesessenen Demokraten Joe Crowley, einen der ranghöchsten Demokraten, in der parteiinternen Vorwahl besiegt hatte.

Ocasio-Cortez, die unter anderem als Kellnerin und Aktivistin gearbeitet hat und sich selbst als Sozialistin bezeichnet, tritt unter anderem für kostenfreie Universitäten und eine bundesweite Job-Garantie mit einem Mindestlohn von 15 US-Dollar pro Stunde ein.

05.30 Uhr: Das Weißen Haus hat die Erfolge der Demokraten im Repräsentantenhaus relativiert. Die viel erwähnte „blaue Welle” der Partei sei vermutlich eher ein „Plätschern“, sagte Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders am Dienstagabend. Sollten die Republikaner die Kontrolle des Repräsentantenhauses verlieren, werde sich Trumps Agenda nicht ändern, sagte Sanders.

05.29 Uhr: Neben dem Kongress werden in einigen Bundesstaaten auch die Gouverneure gewählt. In Colorado hat dabei der Demokrat Jared Polis das Rennen gemacht und ist damit der erste schwule Gouverneur. “Heute haben wir das bestärkt, was Colorado zu dem fantastischen Staat macht, der er ist”, schrieb er auf Twitter.

Tonight, we reaffirm what makes Colorado the amazing state that it is.



Here, we dream, we dare, and we do. We embrace big ideas and we work sun-up to sundown to make them realities. We see the highest mountains and we climb them. We face the tough decisions and we solve them. pic.twitter.com/s5TgypKQs5 — Jared Polis (@PolisForCO) 7. November 2018

Midterm Elections: US-Sender melden Trump-Pleite im Repräsentantenhaus - doch Trump feiert „gewaltigen Erfolg“

5.12 Uhr: Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die Republikaner das Gouverneursamt im wichtigen Bundesstaat Florida gehalten. Der schwarze Demokrat Andrew Gillum räumte am Dienstagabend (Ortszeit) seine Niederlage im Rennen gegen den republikanischen Kandidaten Ron DeSantis ein, für den sich US-Präsident Donald Trump persönlich engagiert hatte. DeSantis hatte für sich damit geworben, dass er ein „Pitbull-Trump-Verteidiger“ sei. Er war bis September Abgeordneter im Repräsentantenhaus in Washington.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. November 2018

04.32 Uhr: Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Republikaner von Präsident Donald Trump ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Demokraten kommen künftig auf mehr als die Hälfte der 435 Sitze, wie die US-Sender NBC und Fox News am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von ersten Ergebnissen und Hochrechnungen übereinstimmend meldeten. Die Meldung kommt weitaus früher als gedacht. Wir werden gleich sehen, wie die Sender darauf kommen, denn in einigen Staaten sind die Wahllokale sogar noch geöffnet. In Alaska schließt das letzte erst um 7.00 Uhr (MEZ).

Aber: Vorteil Trump im Senat. Denn dort hat nun sogar Kevin Cramer den Demokraten den zweiten Senatssitz abgeluchst.

+ Pleite im einen Haus, Sieg im anderen: Donald Trump. © AFP / JIM WATSON

4.22 Uhr: Bei den Kongresswahlen in den USA hat der Republikaner Ted Cruz das Senatsrennen in Texas gewonnen. Der 47-jährige Amtsinhaber konnte seinen Sitz am Dienstagabend (Ortszeit) wie erwartet gegen den demokratischen Herausforderer Beto O'Rourke verteidigen, wie die Sender ABC und MSNBC übereinstimmend berichteten.

Midterm Elections: Schlechte Nachrichten für Trump - Kommt die „blaue Welle“ nun doch?

04.18 Uhr: Laut New York Times haben die Demokraten den Republikanern bereits 11 Sitze im Repräsentantenhaus abgenommen, umgekehrt die Republikaner den Demokraten gerade einmal einen - in Pennsylvania. Als Endergebnis darf allerdings auch das noch nicht angesehen werden. Aber die Tendenz geht klar ins blaue Lager. Nimmt die von einigen Demokraten häufig erwähnte „blaue Welle“ jetzt so richtig an Geschwindigkeit auf?

04.17 Uhr:

Erstmals sind muslimische Frauen in den US-Kongress gewählt worden: Rashida Tlaib (42) aus dem Bundesstaat Michigan und Ilhan Omar (36) aus Minnesota ziehen beide für die Demokraten in das Repräsentantenhaus ein. Das meldeten der US-Sender CNN, die Nachrichtenseite Buzzfeed und der lokale Sender MPR News aus Minnesota am Dienstagabend (Ortszeit).

Tlaib war in ihrem Wahlbezirk ohne republikanischen Gegenkandidaten angetreten. Omar setzte sich am Dienstag gegen die republikanische Bewerberin Jennifer Zielinski durch, der Meinungsforscher keine Chancen eingeräumt hatten. Omar übernimmt den Sitz von Keith Ellison, der der erste Muslim im Repräsentantenhaus in Washington war.

Ex-Präsidentschaftskandidat Romney zieht in US-Senat ein - macht er Trump Ärger?

4.12 Uhr: Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat die Senatswahl im US-Bundesstaat Utah gewonnen. Der 71-Jährige setzte sich am Dienstagabend (Ortszeit) erwartungsmäßig gegen seine demokratische Gegenkandidatin Jenny Wilson durch, wie die Sender CNN und Fox News übereinstimmend berichteten.

Spannend wird, ob Romney im Senat ganz auf die Linie Trumps einschwenkt oder ob er sich in bestimmten Bereichen von ihm absetzt. Während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 hatte er Trump scharf kritisiert. Im Mai erklärte Romney, er halte den Präsidenten nicht für ein Vorbild für seine Enkelkinder.

04.05 Uhr: Bernie Sanders bezeichnet Donald Trump nach seiner eigenen Wahl als „notorischen Lügner“. Weiter kritisierte er: „Dieser Präsident hat etwas getan, was noch keiner getan hat. Anstatt uns zusammenzuführen, spaltet er das Volk.“ Sanders bezeichnete Trump zudem als „rassistisch und sexistisch“.

Midterm Elections: Bitterer Rückschlag für Demokraten auch in Kentucky

4.00 Uhr: Verurteilte Straftäter im US-Bundesstaat Floridas erhalten künftig nach Verbüßen ihrer Strafe ihr Wahlrecht zurück. Bei den Zwischenwahlen in den USA erhielt ein entsprechendes Referendum in Florida am Dienstagabend (Ortszeit) die notwendige Mehrheit, wie der Sender ABC und die Zeitung „Miami Herald“ meldeten. Ausgenommen sind verurteilte Mörder und Sexualstraftäter - sie dürfen auch künftig selbst dann nicht wählen, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben.

03.40 Uhr: Herber nächster Dämpfer für die Demokraten. Kurz sah es so aus, als ob die Demokratin Amy McGrath bei den Wahlen zum US-Abgeordnetenhaus einen Überraschungssieg landen könnte. Doch die ehemalige Kampfpilotin unterlag in ihrem Wahlbezirk in Kentucky dem Kandidaten der Republikaner, Andy Barr. Der Bezirk stand unter besonderer Beobachtung, weil Donald Trump dort vor zwei Jahren mit einem Vorsprung von 16 Punkten gewonnen hatte. New Yorks Senatorin Kirsten Gillibrand dagegen konnte ihren Sitz halten. Die 51-Jährige gilt als mögliche Bewerberin der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020 und damit als Kontrahentin für Präsident Donald Trump. Auch der Amtsinhaber in New Jersey, Bob Mendendez, konnte sein Sitz halten, wie mehrere US-Sender übereinstimmend berichteten.

03.36 Uhr: Florida darf sich einmal mehr auf einen Wahlkrimi gefasst machen. In District 26 liegen Muscarell-Powell (Rep.) und Curbelo (Dem.) beinahe gleichauf. Spano gegen Carlson in District 15 ist ebenfalls eng umkämpft.

Midterm Elections: Wahlkrimi in Florida - derbe Rückschläge für Demokraten - alle Ergebnisse und Prognosen im Ticker

03.27 Uhr: Nächster Rückschlag für die Demokraten: Die Republikanerin Marsha Blackburn hat bei den Kongresswahlen den vakanten Senatssitz im US-Bundesstaat Tennessee gewonnen. Das ergaben erste Auszählungen und Hochrechnungen der Sender ABC und Fox News. Den Sitz hatte der scheidende Senator und Außenpolitik-Experte Bob Corker freigemacht. Tennessee ist einer der Staaten, in denen den Demokraten Chancen eingeräumt worden waren, im Kampf um eine Mehrheit im Senat zu punkten. Nach der Niederlage in Tennessee und dem Verlust des Senatsitzes in Indiana wird es für die Opposition sehr schwer, die republikanische Senatsmehrheit zu kippen.

03.26 Uhr: Die Demokraten haben ihren Senatssitz in West Virginia bei den Kongresswahlen in den USA verteidigen können. Der langjährige Amtsinhaber Joe Manchin setzte sich am Dienstag knapp gegen seinen republikanischen Herausforderer Patrick Morrisey durch, wie die US-Sender ABC und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von ersten Ergebnissen und Hochrechnungen meldeten. West Virginia galt als ein möglicher Schlüsselstaat im Kampf um die Mehrheit im US-Senat.

In dem Bundesstaat hatte US-Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2016 landesweit eines seiner besten Ergebnisse eingefahren. Er lag damals mehr als 40 Punkte vor der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton. Morrisey war bisher Generalstaatsanwalt des Bundesstaates.

Republikaner holen Senatssitz in Indiana - Rückschlag für Demokraten - Wahlen in den USA

03.25 Uhr: Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Republikaner in Indiana einen zusätzlichen Senatssitz geholt. Für die Demokraten ist das ein Rückschlag in ihrem Bemühen, eine Mehrheit in der Kammer des US-Parlaments zu erobern. Der Republikaner Mike Braun - ein Geschäftsmann ohne viel politische Erfahrung - setzte sich bei der Wahl gegen den bisherigen demokratischen Senator Joe Donnelly durch und verdrängte diesen damit aus der Kammer. Das meldeten in der Nacht zu Mittwoch übereinstimmend die US-Fernsehsender ABC und NBC.

Donnelly saß seit 2013 für Indiana im US-Senat. Nun zieht dort der Außenseiter Braun ein. US-Präsident Donald Trump hatte in Indiana im Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit einigem Vorsprung gewonnen.

03.24 Uhr: Bei den US-Kongresswahlen deutet sich auch drei Stunden nach dem Schließen der ersten Wahllokale eine lange Auszählungsnacht an. In vielen Wahlkreisen liegen zwischen den Kandidaten der beiden großen Parteien nur wenige Prozentpunkte. Größere Überraschungssiege haben die US-Medien noch auf keiner Seite bestätigt. Auf Republikanerseite sind aber bereits mehrere Sitze im Abgeordnetenhaus als sicher ausgerufen worden, die zuletzt in Umfragen nur als tendenziell republikanisch galten. Die Wahlforschungsseite Fivethirtyeight hat deshalb die Siegeswahrscheinlichkeit der Demokraten im Abgeordnetenhaus insgesamt auf rund 60 Prozent heruntergestuft.

In anderen Teilen des Landes sieht es hingegen besser für die Demokraten aus. Im Repräsentantenhaus haben mehrere Medien die Übernahme von zwei ersten Sitzen der Demokraten von den Republikanern gemeldet, außerdem lagen sie laut CNN in 21 bisher republikanischen Wahlkreisen vorne. Vier republikanische Kandidaten führen wiederum in bisherigen Demokraten-Bezirken. Insgesamt müssen die oppositionellen Demokraten 23 Sitze hinzugewinnen, um sich die Mehrheit der 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu sichern. In vielen US-Staaten hat die Auszählung der Stimmen aber noch nicht begonnen.

Demokraten drehen zwei Sitze bei den Midterms in den USA

02.38 Uhr: Zwei Sitze im Repräsentantenhaus haben nun die Demokraten von den Republikanern übernommen. Einmal in Virgina, dazu in Florida. Die Demokraten müssen unter dem Strich 23 bislang von den Republikanern besetzte Sitze in der Kongresskammer erringen, um dort die Mehrheit zu erobern. Für Trump läuft es also nicht optimal. Dennoch der aktuelle Stand heißt 29:36 für die Republikaner, die auch im Senat (31:42) und der Gouverneurswahl (8:10) vorne liegen.

02.37 Uhr: Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts ist erwartungsgemäß wiedergewählt worden. Sie erwägt nach eigenen Angaben eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2020. Präsident Donald Trump hatte sie aufgrund ihrer indianischen Wurzeln wiederholt als "Pocahontas" verhöhnt.

Alexandria Ocasio-Cortez: Räumt dieser 28-jährige Shooting-Star ab?

02.28 Uhr: Noch eine halbe Stunde, dann sollen die ersten Ergebnisse aus New York einlaufen. Und auch: Das Ergebnis von Alexandria Ocasio-Cortez. Die 28-Jährige ist der Shootingstar der linken Demokraten in den USA. Viele hätten ihr abgeraten, gegen einen etablierten Kandidaten wie Joseph Crowley anzutreten, sagte sie im Wahlkampf. "Ich war entweder zu jung, zu latina, zu weiblich, zu unerfahren – oder alles zusammen." Durchgesetzt hat sie sich trotzdem. Alexandria Ocasio-Cortez ist bei der Wahl zum Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten 2018 Kandidatin ihrer Partei für den 14. Kongresswahlbezirk von New York, der Teile der New Yorker Stadtbezirke Bronx und Queens umfasst. Ocasio-Cortez hat übrigens puerto-ricanische Wurzeln. Auf ihr Ergebnis darf man also besonders gespannt sein. Ab 9.00 Uhr (MEZ) wissen wir mehr.

+ Alexandria Ocasio-Cortez. © picture alliance/dpa / Corey Torpie

02.20 Uhr: Mal ein grober Überblick: Erste Auszählungen der US-Kongresswahlen laufen vor allem für die Demokraten nach Plan. Im Repräsentantenhaus haben mehrere Medien die Übernahme eines ersten Sitzes der Demokraten von den Republikanern gemeldet, außerdem lagen sie laut CNN in 15 bisher republikanischen Wahlkreisen vorne. Insgesamt müssen sie 23 Sitze hinzugewinnen, um sich die Mehrheit der 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu sichern.

02.13 Uhr: 36 Staaten wählen im Übrigen zeitgleich auch ihre Gouverneure. Dort liegen die Republikaner aktuell noch mit 8:7 vorne - auch diese zahlen natürlich unter Vorbehalt.

Weißes Haus: Trump gab im Wahlkampf zu den Midterm Elections alles

02.12 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat kurz nach Schließung der ersten Wahllokale und noch vor Bekanntwerden belastbarer Ergebnisse beteuert, im Wahlkampf für die Kongresswahlen alles gegeben zu haben. Der Präsident habe 50 Kundgebungen abgehalten, davon 30 allein in den vergangenen zwei Wochen, sagte seine Sprecherin Sarah Sanders am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. Unter Trumps Führung hätten die Republikaner eine Viertelmilliarde Dollar an Spenden eingesammelt. „Heute abend können wir den Weg des amerikanischen Wohlstands weiter beschreiten, oder wir können zurückgehen“, sagte Sanders.

Midterm Elections USA 2018: Trumps Reaktion, News, Ergebnisse, Prognosen im Live-Ticker

2.03 Uhr: Neue Zahlen sind da und das Blatt könnte sich wenden, jedenfalls holen die Demokraten laut Zahlen New York Times auf. Es steht nun 16:16 im Kampf nun das Repräsentantenhaus. Die Demokraten räumen in South Carolina wohl fast alles ab. Auch in North Carolina gehen Districte an die „Blauen“, die Demokraten.

1.55 Uhr: Die Wahl ins Repräsentantenhaus: In Ohio sieht es derzeit sehr rötlich aus - das dürfte Donald Trump freuen, denn leicht rot bedeutet: Republikaner führen ersten Auszählungen zu Folge. Gleiches gilt für Giorgia, Swingstate Florida, sowie North Carolina. 16 würden demnach an die Republikaner gehen, lediglich 10 an die Demokraten.

Midterm Elections: Sanders holt wohl Vermont - erste Ergebnisse da

1.25 Uhr: Bernie Sanders, der bekannte ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat, hat laut CNN seinen Sitz im Senat verteidigt. Der 77-Jährige ist dort als unabhängiger, also parteiloser Senator registriert – er stimmt aber in aller Regel mit den Demokraten. Hillary Clintons Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine aus Virginia wird zum zweiten Mal in den Senat einziehen. Die Aussagekraft dieser Siege ist noch sehr gering, denn beide Wahlen waren so erwartet worden.

Bei vielen knapperen Rennen sind noch zu wenige Stimmen ausgezählt, um einen Trend erkennen zu lassen. Viele Staaten meldeten jedoch eine deutlich gestiegene Wahlbeteiligung im Vergleich zu den letzten Midterm-Kongresswahlen 2014.

Midterm Elections: Kopf-an-Kopf-Rennen in Florida? Wie lautet das Endergebnis?

1.13 Uhr: District 3 und 11 gehen jeweils an die Republikaner. In New Hampshire riecht es nach einem Gewinn der Demokraten, District 1 in Kentucky geht ebenfalls an die Republikaner. Wenn Sie wissen wollen, wie was und warum, dann sehen Sie sich diesen Artikel an. Achtung: Hier handelt es sich lediglich um erste Tendenzen.

Bei der Wahl des Senats im Staat Florida bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Der Republikaner Rick Scott liegt bislang noch vor Konkurrent Bill Nelson - aber hauchdünn (52:48).

Midterm Elections USA 2018: Trumps Reaktion, News, Prognosen, Ergebnis im Live-Ticker

1.01 Uhr: Die nächsten Wahllokale schließen in folgenden Staaten: Georgia, große Teile Florida, New Hampshire, der Rest von Indiana, West Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia. Auch liegen somit bald die ersten Hochrechnungen vor. Vor allem der „Swing State“ Florida wird hier spannend.

00.53 Uhr: Nun schwenkt District 6 in Kentucky nach weiteren Auszählungen doch noch um. McGrath liegt nun gleichauf mit Barr.

Midterm Elections/Die Kongresswahlen in den USA: Die ersten Wahllokale sind geschlossen

00.22 Uhr: Die erste Hochrechnung ist da, sie betrifft den Osten Kentuckys (District 6). Andy Barr, Republikaner, bekam 59,9 Prozent, Amy McGrath lediglich 39,5 Prozent (Quelle: New York Times). Allerdings ist noch nicht ganz ausgezählt. Ausgezählt ist dagegen der Sieg des Republikaner Harold Rogers gegen Kenneth Stepp (Demokrat) im District 5. Vieles deutet auf einen Sieg der Republikaner in Kentucky hin. Ebenso in Indiana.

Auch die Wahl des Senats in Indiana scheint entschieden und geht wohl an den Republikaner Mike Braun.

Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments.

Midterm Elections: Bittere letzte Umfrage für Trump

00.00 Uhr: Inzwischen haben die ersten Wahllokale in Teilen der Bundesstaaten Indiana und Kentucky geschlossen. Wir sind gespannt auf die ersten Prognosen.

23.45 Uhr: Bei den US-Kongresswahlen wollen viele Wähler laut einer Nachwahlbefragung des Fernsehsenders CNN ihren Ärger über Donald Trump ausdrücken. 39 Prozent der Befragten erklärten, ihre Stimme abgegeben zu haben, um ihre Ablehnung des Präsidenten deutlich zu machen. Nur 26 Prozent sagten, sie wollten Trump mit ihrer Stimme unterstützen. Ein Drittel der Wähler erklärte, Trump habe bei ihrer Entscheidung keine Rolle gespielt. Zwei Drittel der Befragten sagten zudem, ihre Entscheidung bereits vor mehr als einem Monat getroffen zu haben. Nur 15 Prozent der Umfrageteilnehmer haben sich nach eigenen Angaben erst in der Woche vor der Wahl entschieden.

56 Prozent der Wähler sind der Meinung, dass sich das Land in die falsche Richtung entwickele, 41 Prozent befürworten die aktuelle Ausrichtung.

22.30 Uhr: Was bewegt die Wähler, die am heutigen Dienstag scheinbar in ungewohnt großen Zahlen in den USA zur Stimmabgabe strömen? Laut einer Umfrage im Auftrag der Washington Post in besonders umkämpften Wahldistrikten nannten vier von zehn Menschen, die bis Dienstagmittag Ortszeit bereits ihre Stimme abgegeben hatten, die Schlagwörter „Gesundheitsversorgung“ oder „Trump“ als Grund für ihren Gang zu Wahlurne.

Interessant scheint dieses Ergebnis: Dem Bericht zufolge zeigten sich zwar 80 Prozent der Befragten mit dem wirtschaftlichen Zustand des Landes zufrieden - dennoch habe eine „knappe Mehrheit“ erklärt, die USA bewegten sich aktuell in eine falsche Richtung.

+ Trump campaigns in Ohio, Indiana and Missouri on eve of midterm elections © AFP / JIM WATSON

Midterm Elections/Die Kongresswahlen in den USA: „Tausende“ Unregelmäßigkeiten gemeldet

21.52 Uhr: Ein reibungsloser Wahlablauf sieht anders aus: Nach einem Bericht der Washington Post haben Bürgerrechtler und Wahl-Mitarbeiter am Dienstagnachmittag Ortszeit „tausende“ Berichte über Unregelmäßigkeiten bei den Stimmabgaben zur den Midterm Elections in den USA gemeldet. Bemängelt wurden unter anderem kaputte Stimmabgabe-Maschinen und ungeschulte Wahlhelfer. Bis 11.30 Uhr Ortszeit habe eine Koalition von Wahlrechts-Organisationen mehr als 10.000 Beschwerdeanrufe gezählt, hieß es.

Pikant scheint ein Fall aus Raum Houston: Dort sollen laut Washington Post Wählern mit begrenzten Englisch-Kenntnissen die eigentlich gesetzlich garantierten Dienste eines mitgebrachten Übersetzers verweigert worden sein. Aus den Bundesstaaten Pennsylvania, North Carolina, Texas und Illinois wurden drastische Fälle von technischen Mängeln an Wahlabgabe-Stationen bekannt - die Maschinen sollen die Entscheidung der Wähler einfach umgedreht und die Stimme der jeweils anderen Partei zugerechnet haben.

20.49 Uhr: Bis es erste „echte“ Ergebnisse zu den Midterm-Elections gibt, wird es gleichwohl noch ein wenig dauern. Um Mitternacht Mitteleuropäischer Zeit werden in Indiana und Kentucky die erste Wahllokale schließen - kurz darauf könnte es auch bereits Prognosen für die Bundesstaaten geben. Eine Stunde später folgt das umkämpfte Florida (siehe unten). Ein großer Schwung an Ergebnissen dürfte nach 2 Uhr morgens kommen, wenn in 18 US-Bundesstaaten Deadline für die Wahlteilnahme ist, darunter Illinois, Michigan, New Jersey und Tennessee.

Abschließen werden die Wähler in Alaska den Urnengang. Zwischen sechs und sieben Uhr morgens deutscher Zeit schließen dort nach Angaben der Webseite Politico.com die Wahllokale. Bis dahin dürfte sich allerdings längst eine allgemeine Tendenz abgezeichnet haben.

Midterm Elections: Auch an den Wahllokalen viel los - Demoskopen rechnen mit deutlich höherer Wahlbeteiligung

20.16 Uhr: Nun gibt es genauere Zahlen zu den sogenannten Frühwählern in den USA: Rund 38,9 Millionen Frühwähler hätten vorab ihre Stimme per Briefwahl oder im Wahllokal ihre Stimme abgegeben, berichtet das Umfrageinstitut ElectProject auf seiner Webseite. 2014 seien es rund 20,5 Millionen Frühwähler gewesen.

Bei der Zwischenwahl hatten damals insgesamt 82 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Das war die niedrigste Wahlbeteiligung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. ElectProject geht davon aus, dass in diesem Jahr 45 Prozent der Stimmberechtigten wählen gehen. 2014 waren es demnach 36 Prozent.

18.32 Uhr: Auch aus Deutschland gibt es erste Stimmen zu den Midterm-Elections in den USA. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verwies im Kurzbotschaftendienst Twitter auf den Wahlkampf, der die Gesellschaft in den USA "weiter gespalten" habe. "Die USA bleiben wichtigster Partner außerhalb Europas", fügte Maas hinzu. "Aber: Wir müssen unser Verhältnis neu vermessen und ausrichten", fügte er hinzu. "Auf "America first" müsse "Europe United" folgen.

Der Wahlkampf in den USA hat die Gesellschaft dort weiter gespalten. Die USA bleiben unser wichtigster Partner außerhalb Europas. Aber: Wir müssen unser Verhältnis neu vermessen und ausrichten. Auf "America first" muss "#EuropeUnited" die Antwort sein. #ElectionDay — Heiko Maas (@HeikoMaas) 6. November 2018

Midterm Elections: Vorab-Wahlbeteiligung teils in „ungekannten Höhen“ - was bedeutet das für Trump?

18.23 Uhr: US-Medien berichten von Rekordzahlen an Frühwählern, was auf eine höhere Wahlbeteiligung hindeuten könnte. „Wir befinden uns mit der Größenordnung an Frühwahlen in ungekannten Höhen“, sagte Michael P. McDonald, Politikwissenschaftler der Uni Florida der New York Times.

In manchen Gegenden befinde sich der Wählerzuspruch eher auf dem Niveau der Präsidentschaftswahlen als auf jenem der letzten Midterm-Wahlen. In einigen Bundesstaaten sind dem Bericht zufolge schon jetzt - lange vor Schließung der Wahllokale - mehr Stimmen abgegeben worden als bei den vorangegangenen Zwischenwahlen insgesamt.

+ Midterm elections © AFP / KEREM YUCEL

Was das für den Ausgang der Wahl bedeuten könnte, blieb vorerst allerdings unklar. Meinungsforscher warnten vor der Abstimmung davor, sich zu sehr auf Umfragen zu verlassen.

17.45 Uhr: Nie zuvor ist bei einer Zwischenwahl in den USA so viel Geld für den Wahlkampf ausgegeben worden wie in diesem Jahr. Die 5,2 Milliarden Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro) seien 35 Prozent mehr als bei der Zwischenwahl von 2014, berichtet die auf Wahlkampffinanzierung spezialisierte Organisation Center for Responsive Politics auf ihrer Webseite.

Demnach haben nicht nur die Republikaner von US-Präsident Donald Trump Spenden in Rekordhöhe eingenommen, sondern vor allem die Demokraten erlebten einen riesigen Aufwärtstrend. Sie hätten vor allem vom Enthusiasmus von Spenderinnen profitiert. Auch bei Kleinspendern hätten sie die Nase vorn.

Insbesondere bei den Rennen um die Sitze im Abgeordnetenhaus, einer der beiden Kammern im US-Kongress, hätten die Demokraten mit Wahlkampfspenden in Höhe von 951 Millionen Dollar die Republikaner mit 637 Millionen Dollar hinter sich gelassen, heißt es. Auch bei Spenden für den Senat lägen die Demokraten vorn, aber nicht so deutlich.

Midterm Elections: „Fake News!“ Trump poltert auch am Wahltag - der Grund ist skurril

16.45 Uhr: Donald Trump ist bereits mit mehreren seiner gefürchteten Tweets in den Wahltag gestartet. Bislang fallen die Anwürfe des US-Präsidenten allerdings recht zahm aus: In seinem ersten Posting befasste sich der US-Präsident mit einem vermeintlich von den Demokraten gestreuten „Gerücht“, der republikanische Kandidat für Missouri, Josh Hawley, habe am Vorabend den Veranstaltungssaal bei einer Kundgebung in Cape Girardeau vorzeitig verlassen - es handle sich um „Fake News“, kommentiert Trump den wohl nicht nur aus deutscher Sicht wenig relevanten Streitpunkt.

Lesen Sie auch: Midterm Elections 2018: Das sagen die letzten Umfragen zur US-Kongresswahl

Für Stirnrunzeln dürfte die Episode dennoch sorgen: Auf den Webseiten der größeren Printmedien waren zum Zeitpunkt des Tweets keine Berichte über einen vorzeitigen Abgang Hawleys in Cape Girardeau zu lesen. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Washington Examiner war es hingegen der Sender Fox News, der Entsprechendes behauptete - also Trumps eigenes Lager.

There is a rumor, put out by the Democrats, that Josh Hawley of Missouri left the Arena last night early. It is Fake News. He met me at the plane when I arrived, spoke at the great Rally, & stayed to the very end. In fact, I said goodbye to him and left before he did. Deception! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. November 2018

Trumps zweite Wortmeldung gehörte Wahlkampfwerbung für den New Yorker Kongressabgeordneten Peter King. Allerdings: Der Tag in den USA ist noch lang. Möglich, dass der Tonfall im Laufe der Zeit noch verschärft wird.

Midterm Elections: Konkurrenz für Trump? Von diesen Kandidaten könnte noch viel zu hören sein

15.46 Uhr: Aber auch abseits von Trump und seinem Amtsvorgänger Obama hat der Wahlkampf der Midterm Elections einige charismatische Persönlichkeiten viel Rampenlicht gebracht. Von einigen Kandidaten könnte künftig noch mehr zu hören sein. Einige Beispiele:

+ Beto O‘Rourke © AFP / PAUL RATJE

Beto O‘Rourke: Um den Senatskandidaten der oppositionellen Demokraten ist in im Wahlkampf seiner Partei ein regelrechter Kult entstanden. Denn der telegene und charismatische 46-Jährige hat geschafft, was noch vor nicht allzu langer Zeit als völlig unrealistisch galt: in der Republikanerbastion Texas den erzkonservativen Senator Ted Cruz um sein Mandat bangen zu lassen. O'Rourke, der bislang dem US-Repräsentantenhaus angehört, wird sogar schon als möglicher Präsidentschaftsbewerber gehandelt. Gut möglich ist aber, dass der frühere Punk-Bassist erstmal einen Dämpfer erhält. Denn die Umfragen sehen Cruz in der Favoritenrolle.

+ Alexandria Ocasio-Cortez © AFP / DON EMMERT

Alexandria Ocasio-Cortez: Die 29-jährige Latina aus New York ist im Blitztempo zum Aushängeschild des linken Parteiflügels der Demokraten aufgestiegen. Dass sie es ins Repräsentantenhaus schafft, ist praktisch sicher - ihr Wahlbezirk ist eine traditionelle Domäne der Demokraten. Die Graswurzelaktivistin puertoricanischer Herkunft sorgte bei den Vorwahlen für eine Sensation, als sie sich gegen einen langjährigen Abgeordneten durchsetzte. Ocasio-Cortez nennt sich "demokratische Sozialistin", sie tritt unter anderem für eine Ausweitung staatlicher Gesundheitsleistungen ein.

+ Stacey Abrams © dpa / Miguel Juarez Lugo

Stacey Abrams, Andrew Gillum: Die zwei Afroamerikaner haben in den Kampagnen für die Gouverneurswahlen für Furore gesorgt. Die 44-Jährige Regionalabgeordnete Abrams bewirbt sich im Bundesstaat Georgia um das Amt des Regierungschefs. Der 39-jährige Gillum tritt für den Gouverneursposten in Florida an, derzeit ist er Bürgermeister von Tallahassee. Abrams wäre die erste afoamerikanische Gouverneurin der US-Geschichte - und dies in einem weiterhin von der einstigen Rassentrennung tief geprägten Staat. Gillum wäre der erste Schwarze an der Spitze von Florida. Beide haben gute Chancen - und wurden entsprechend hart von Trump attackiert.

+ Ron DeSantis © AFP / JEFF J MITCHELL

Ron DeSantis: Pikant: Gillum steht ein echter Hardliner der Republikaner gegenüber. Wie Trump polarisiert der Irak-Veteran enorm. Sollte sich DeSantis in Florida durchsetzen, dann werden ihm gute Chancen auf eine größere Zukunft in der republikanischen Partei bescheinigt.

+ Ilhan Omar © AFP / KEREM YUCEL

Ilhan Omar, Rashida Tlaib: Die 42-jährige Tlaib hat bereits jetzt Geschichte geschrieben. Die demokratische Kandidatin aus dem Bundesstaat Michigan wird als erste Muslima in den US-Kongress einziehen. Das steht schon fest, weil die Tochter palästinensischer Einwanderer keinen republikanischen Gegenkandidaten hat. Als muslimische Frau im Repräsentantenhaus wird sie aber womöglich nicht allein sein. Die 36-jährige Omar aus Minnesota hat gute Siegchancen gegen ihre republikanische Konkurrentin. Omar flüchtete einst als Kind mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg in Somalia über Kenia in die USA.

Midterm Elections: Obama schwört US-Amerikaner auf „wichtigste Wahlen ihres Lebens“ ein

15.32 Uhr: Noch liegen keine ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung bei den Midterm Elections in den USA vor - klar ist aber: Auch Donald Trumps Gegner trommeln nach Kräften. Ex-Präsident Barack Obama etwa bezeichnete die Wahlen am Dienstagabend deutscher Zeit als die „womöglich wichtigsten unserer Lebensspanne“. „Die Gesundheitsversorgung von Millionen Menschen hängt am Urnengang. Sicherzustellen, dass arbeitende Familien ihren fairen Anteil bekommen hängt am Urnengang. Der Charakter unseres Landes hängt an diesem Urnengang“, schrieb Obama auf Twitter.

Tomorrow’s elections might be the most important of our lifetimes. The health care of millions is on the ballot. Making sure working families get a fair shake is on the ballot. The character of our country is on the ballot. — Barack Obama (@BarackObama) 5. November 2018

Auch Stars wie Madonna und Leonardo DiCaprio riefen auf dem Kurznachrichtendienst zur Stimmabgabe auf. DiCaprio schrieb ähnlich wie Obama von der möglicherweise „folgenreichsten Wahl unserer Lebenszeit“.

„Staatspropaganda“? Trump lotst Fox-Promi auf die Bühne

13.46 Uhr: Am Montag hatte er noch versprochen, auf keinen Fall zu Donald Trump auf die Bühne zu gehen - keine zwölf Stunden später brach US-Promi Sean Hannity das Versprechen und gesellte sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Cape Giradeau (Missouri) zum US-Präsidenten aufs Podium.

+ Überschwänglich empfängt Donald Trump den TV-Moderator Sean Hannity auf der Wahlkampfbühne. © AFP / JIM WATSON

Heikel ist der Schritt, da Hannity regelmäßig im Trump-nahen Sender Fox News zu sehen ist. Kritiker bezichtigen Fox News daraufhin der Verbreitung von „Staatspropaganda“, wie die US-Version des Independent notierte. „Übrigens, alle Leute da hinten sind Fake News“, attackierte Hannity andere anwesende Journalisten.

Im Vorfeld hatte sich der Fernsehsender bemüht, Hannity nicht mit Trumps Wahlkampfveranstaltung in Verbindung zu bringen. Der Moderator nehme lediglich seine Sendung am Rande des Events auf. Doch Trump holte den TV-Mann zur Unterstützung auf die Bühne. Zuvor hatte Hannity bereits in seiner Show auf Fox News zur Wahl Trumps aufgerufen.

In spite of reports, I will be doing a live show from Cape Girardeau and interviewing President Trump before the rally. To be clear, I will not be on stage campaigning with the President. I am covering final rally for my show. Something I have done in every election in the past. — Sean Hannity (@seanhannity) 5. November 2018

12.31 Uhr: Unmittelbar vor den US-Kongresswahlen haben die Online-Netzwerke Facebook und Instagram 115 Nutzerkonten wegen mutmaßlicher ausländischer Einflussnahme gesperrt. Mit der Sperrung reagierte der Facebook-Konzern nach eigenen Angaben auf eine Warnung der US-Behörden, die sich am Sonntagabend direkt an das Unternehmen gewendet hätten. Russische Einmischungsversuche bereiteten auch den Chefs der US-Sicherheitsbehörden Sorge: In einem gemeinsamen Appell mahnten sie die Wähler zur Wachsamkeit.

Die 30 gesperrten Facebook-Konten seien allesamt mit Webseiten in russischer und französischer Sprache verbunden, erklärte der für Cybersicherheit verantwortliche Facebook-Manager Nathaniel Gleicher am Montag (Ortszeit). Beim Tochterunternehmen Instagram seien 85 Konten blockiert worden, die zumeist zu englischsprachigen Seiten führten.

12.01 Uhr: In den USA haben die mit Spannung erwarteten Kongresswahlen begonnen. Erste Wahllokale öffneten am Dienstag an der Ostküste um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ).

Vor den Midterm Elections 2018: Erzielt Donald Trump Wahlerfolge mit aggressiver Sprache?

11.51 Uhr: Die Zwischenwahlen fallen für regierende US-Präsidenten meist negativ aus: Die Wähler nutzten in der Vergangenheit die Midterm Elections häufig dazu, dem Amtsinhaber nach zwei Jahren einen Denkzettel zu verpassen. Warum dies bei Donald Trump aber bei der Abstimmung 2018 nicht der Fall sein könnte, dazu äußerte Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling am Montagabend in der ARD-Sendung „hart aber fair“ eine interessante wissenschaftliche These.

Wehling, die am Linguistischen Institut der Universität von Kalifornien in Berkeley lehrt, erklärte, dass Trump häufig und sehr geschickt eine aggressive Sprache nutze, die Ängste schüre, andere Bevölkerungsgruppen herabsetze und ausgrenze und zudem zahlreiche Versprechen mache. Im Gehirn des Menschen werde diese aggressive Sprache, so Wehling, „eins zu eins so verarbeitet wie physische Aggression“. Die natürliche Reaktion darauf sei, entweder selbst verbal „zurückzuschlagen“ oder tatsächlich physische Gewalt auszuüben - in beiden Fällen entstehe ein Belohnungseffekt für das menschliche Gehirn. "Je öfter man eine unwahre Aussage hört, desto mehr wird sie für das Gehirn zur Wahrheit“, erklärte Wehling außerdem. Mit dieser Sprache und Rhetorik hole Trump erfolgreich diejenigen Wähler ab, die sich vernachlässigt und abgehängt fühlen. Dass der US-Präsident mit seiner aktuellen Politik programmatisch und inhaltlich wenig bis nichts für genau diese Wähler tue, sei dann nur noch zweitrangig für die Entscheidung an der Wahlurne.

Kann ein rauer Umgangston Mitschuld an Bombenlegern sein? "Wir wissen aus der Gehirnforschung, dass aggressive Sprache vom Gehirn eins zu eins so verarbeitet wird wie physische Aggression", sagt Sprachwissenschaftlerin @E_Wehling bei #hartaberfair @DasErste zu Trumps Wahlkampf. pic.twitter.com/uiLJYzZ6A6 — hart aber fair (@hartaberfair) 6. November 2018

7.33 Uhr: Bei den US-Kongresswahlen werden sämtliche 435 Abgeordnete des Repräsentantenhauses sowie 35 der 100 Senatoren gewählt. Umfragen zufolge könnten die oppositionellen Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern, während Trumps Republikaner ihre Senats-Mehrheit verteidigen dürften. Nach einem äußerst aufgeheizten Wahlkampf sind aber viele Überraschungen möglich.

7.15 Uhr: Der als Trump-nah geltende US-Sender Fox News und weitere Sender haben einen flüchtlingsfeindlichen Werbespot des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump verbannt.

Midterm Elections 2018: Das waren die News vom 5. November 2018

16.11 Uhr: Kultrocker Axl Rose ist sauer auf die Republikaner von US-Präsident Donald Trump, weil sie ohne Genehmigung Musik seiner Band Guns N' Roses während des Wahlkampfes spielen. Es gebe jemanden im Weißen Haus, der wenig Achtung vor der Wahrheit, Moral oder Empathie jeder Art habe, twitterte Rose am Sonntag.

In einer Reihe weiterer Tweets ließ der Frontmann von Guns N' Roses seinem Frust freien Lauf, weil die Republikaner Schlupflöcher suchten, um ohne Genehmigung Musik der Gruppe auf politischen Veranstaltungen zu spielen. Es sei schon eine Art Ironie, dass Trump-Unterstützer der "Anti-Trump-Musik" zuhörten, spottete der Sänger. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele von ihnen das verstehen oder sich darum scheren." Rose hatte in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, bei den Zwischenwahlen an diesem Dienstag für die oppositionellen Demokraten zu stimmen.

15.08 Uhr: Für Donald Trump könnten die anstehenden Midterm Elections äußerst unangenehm werden. Zwar steht der Präsident nicht selbst zur Wahl, doch die Wahlen in der Mitte seiner Amtszeit gelten auch als erste Abrechnung der Amtszeit Trumps. Derzeit dominieren die Republikaner das Repräsentantenhaus, doch sie könnten ihre Mehrheit verlieren. Im Senat ist es allerdings deutlich wahrscheinlicher, dass die Republikaner ihre Mehrheit verteidigen. Das liegt auch daran, dass von den 35 neu zu besetzenden Senatorenposten 26 derzeit von Demokraten besetzt sind. Dabei ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Demokraten ihre Sitze überhaupt allesamt verteidigen können - denn in einigen der abstimmenden Regionen liegen die Demokraten aussichtslos hinter den Republikanern. Die Mehrheit im Senat bleibt damit laut aktuellen Umfragen nach einem Bericht der Bild bei den Republikanern.

Midterm Elections 2018: Die Ausgangslage in den USA vor der Wahl

Washington - Am Dienstag, 6. November, werden die Weichen in der US-Politik neu gestellt. An diesem Tag finden dort nämlich die Midterm Elections statt. Dabei wird sich zeigen, wie groß der Rückhalt für die Republikaner, die Partei des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump, in der amerikanischen Bevölkerung ist. Bei den letzten Midterm Elections im Jahr 2014 unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama konnten die Republikaner in beiden Institutionen die Mehrheit erlangen. Sie haben im Repräsentantenhaus von insgesamt 435 Sitzen 236 inne und besitzen mit 51 zu 49 Sitzen eine hauchdünne Mehrheit im Senat gegenüber den Demokraten.

Video: Obama bezieht Stellung gegen Trump

Bei den Midterm Elections 2018 werden nun das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats - insgesamt 35 Sitze - neu gewählt. Diese Wahlen finden jeweils zwei Jahre nach der letzten Präsidentschaftswahl statt - also fast genau in der Mitte der vierjährigen Amtsperiode eines US-Präsidenten (Die Vereidigung findet immer erst im Januar) statt. Sie werden häufig als eine Art Abstimmung über die Politik des Präsidenten gesehen.

Zusätzlich werden am 6. November in 36 Staaten und den drei Außengebieten Guam, Amerikanische Jungferninseln und Nördliche Marianen neue Gouverneure gewählt. Der Gouverneur ist der Staats- und Regierungschef eines US-amerikanischen Bundesstaats. Bei den Gouverneurswahlen könnte es auch zu Neuheiten in der US-amerikanischen Politik kommen. Zum Beispiel wäre es möglich, dass mit der Demokratin Stacey Abrams zum ersten Mal eine schwarze Frau Gouverneurin eines amerikanischen Bundesstaats wird.

Midtime Elections 2018: Eine Chance für die Demokraten?

Nach aktuellen Umfragen zu den Midterm Elections ist es durchaus möglich, dass die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen. Im Senat wird dies dagegen schwieriger, obwohl dort der Abstand zu den Republikanern geringer ist. Allerdings gehören 26 der 35 neu zu wählenden Sitze bereits den Demokraten. Sie können also höchstens neun Stimmen hinzugewinnen und müssten den Großteil ihrer Sitze behalten, um die Republikaner zu überholen. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass die Demokraten im Senat eine Mehrheit erlangen werden.

Laut aktuellen Umfragen wird das Ergebnis der Midterm Elections sehr knapp ausfallen. In vielen Gebieten liegen Demokraten und Republikaner beinahe gleich auf. Daher könnte es sein, dass es in einigen Staaten zu einem Unentschieden kommt. In diesem Fall würde der amtierende Vize-Präsident Mike Pence entscheiden, welche Partei den Sitz bekommt. Da er Republikaner ist, würde er voraussichtlich eher diese Partei wählen, was dann für die Demokraten ein Nachteil wäre.

Würde es den Demokraten gelingen, die Mehrheit in einem der beiden Institutionen zu erlangen, hätte dies auch einen erheblichen Einfluss auf den Handlungsspielraum des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump. Die Demokraten hätten dann die Macht, Pläne der Regierung zu blockieren. Eine ähnliche Strategie setzten die Republikaner gegen Trumps Vorgänger Barack Obama ein.

