Messer-Attacke in Melbourne: Polizei geht von terroristischer Tat aus 

Ein Angreifer hat in Australien eine Person mit einem Messer getötet und drei weitere lebensgefährlich verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Terrorakt handelt.

10.50 Uhr: Die Polizei geht nach Angriff in Melbourne von einer terroristischen Tat aus. Weitere Informationen folgen.

Update, 9. November 2018, 10.28 Uhr:

Bei einem Messerangriff in Melbourne ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die australische Polizei mit. Sie hätten zuvor einen Verdächtigen bei einem brennenden Auto im Geschäftsviertel der Stadt festgehalten. "Ein Mann ist am Tatort festgenommen und unter Polizeiaufsicht in ein Krankenhaus gebracht worden", hieß es weiter. Der Mann befinde sich in Lebensgefahr.

Nach Angaben von Rettungssanitätern vor Ort habe der Angreifer drei Menschen möglicherweise lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei sind die Hintergründe der Tat bislang unklar, allerdings liege kein Hinweis auf eine "Verbindung zum Terrorismus" vor.

Örtliche Medien verbreiteten Videoaufnahmen, in denen ein großer Mann in einer dunklen Tunika mit einem Messer auf Polizeibeamte losgeht. Die Polizei erklärte, die Beamten seien während des Feierabendverkehrs gegen 16.20 Uhr (Ortszeit) wegen eines brennenden Autos in die Innenstadt gerufen worden. Sie forderte die Bevölkerung auf, den Bereich der Stadt zu meiden, auch wenn es derzeit keine Hinweise auf weitere Verdächtige gebe.

Messer-Attacke in Melbourne: Mann verletzt mehrere Menschen in Melbourne

7.56 Uhr: Bei einem Messerangriff in Melbourne sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Sie hätten zuvor einen Verdächtigen bei einem brennenden Auto im Geschäftsviertel der australischen Stadt festgehalten, teilte die Polizei mit.

"Ein Mann ist am Tatort festgenommen und unter Polizeiaufsicht in ein Krankenhaus gebracht worden", hieß es weiter. Der Mann befinde sich in Lebensgefahr.

Messer-Attacke in Melbourne: Video zeigt, wie Mann mit Messer auf Polizei losgeht

Nach Angaben von Rettungssanitätern vor Ort habe der Angreifer drei Menschen möglicherweise lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei sind die Hintergründe der Tat bislang unklar.

Örtliche Medien verbreiteten Videoaufnahmen, in denen ein großer Mann mit einem Messer auf Polizeibeamte losgeht. Die Polizei erklärte, die Beamten seien während des Feierabendverkehrs wegen eines brennenden Autos in die Innenstadt gerufen worden.

Messer-Attacke in Melbourne: Polizei warnt Bevölkerung

Sie forderte die Bevölkerung auf, den Bereich der Stadt zu meiden, auch wenn es derzeit keine Hinweise auf weitere Verdächtige gebe.

Zuletzt wurde der Sicherheitsbeauftragte der französischen Stadt Rodez wurde mit einem Messer attackiert und getötet. Der Täter war polizeibekannt.

In der Innenstadt von Ravensburg hatte ein Mann in der Bodensee-Region drei Menschen mit einem Messer verletzt. Doch was sind die Hintergründe der Tat?

Auch in Bremen kam es zu einer brutale Messerattacke. In einer Straßenbahn ist ein Streit komplett eskaliert.

Auf einen 22-Jährigen wurde mehrfach mit einem Messer eingestochen.

AFP