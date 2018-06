Asylstreit mit Seehofer: Italien überrascht Merkel vor EU-Gipfel mit radikalem Vorschlag - jetzt läuft ihr die Zeit davon

Horst Seehofer und Angela Merkel liefern sich einen erbitterten Asyl-Streit. Am Sonntag muss die Kanzlerin beim Mini-Gipfel der EU liefern, doch ein Plan überrascht sie und Seehofer triezt weiter. Wir berichten im News-Ticker.

21.38 Uhr: Italiens neuer Plan sieht vor, dass die Flüchtlinge gar nicht erst europäischen Boden betreten. Möglich wäre ein Konzept der „sicheren Häfen“ im Mittelmeer. Von dort aus sollen Migranten direkt in andere EU-Staaten verteilt werden. SPD-Vize Ralf Stegner sagte merkur.de* dazu: "Eine Reform der erkennbar nicht funktionierenden Dublin-Regelungen und eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU wollen wir als SPD auch. Wie konkret das aussehen könnte, das ist genau der Gegenstand schwieriger multilateraler und bilateraler Verhandlungen." Er gibt allerdings zu bedenken, "ob und wo das rechtsstaatlich verlässlich und praktikabel ist, müsste sorgfältig geprüft werden. Das dürfte nicht so einfach sein", meint Stegner. "Ich fürchte, dass sich das weder kurzfristig klären lässt, noch eine faire Verteilung innerhalb der EU derzeit mehrheitsfähig oder gar konsensual erreichbar ist", so Stegner weiter.

Merkel macht er damit wenig Hoffnung. Beim Treffen der Regierungsparteien am Dienstag gehe es darum, dass die "Union zur seriösen Sacharbeit" zurückkehre und "den Koalitionsvertrag einhält".

21.10 Uhr: Merkels eigenes Schicksal war offenbar großes Randthema beim EU-Sondergipfel am Sonntagabend. Demnach soll Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel spitz bemerkt haben: „Es geht nicht darum, ob die Frau Merkel jetzt nächste Woche Kanzlerin bleibt oder nicht.“ Nach Beobachtung aus Teilnehmer-Kreisen sollen die anderen Regierungschefs dies auch Merkel deutlich spüren haben lassen, so berichtet die Bild.

20.13 Uhr: Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat sich nach dem Migrationstreffen in Brüssel zufrieden gezeigt. „Wir haben in der derzeitigen Debatte die richtige Richtung eingeschlagen“, erklärte Conte am Sonntag nach dem Asyl-Sondertreffen mit anderen EU-Regierungschefs in Brüssel. Die neue populistische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega in Italien dringt auf einen „radikalen Wandel“ der europäischen Asylpolitik. Zustimmung erhielt er von mehreren Mitgliedsstaaten der EU, erklärte.

Asylstreit mit Seehofer: Merkel bleibt bei EU-Gipfel ohne Ergebnisse und hat doch Hoffnung

19.41 Uhr:Der Gipfel ist vorbei. Die Gespräche sind offenbar mit überschaubarem Erfolg zu Ende gegangen. Kanzlerin Merkel läuft die Zeit davon. Sie sieht aber weiter Lösungsmöglichkeiten für den Asylstreit auf europäischer Ebene. „Es gab dazu heute viel guten Willen, und auch, neben einigen Unterschieden, doch ein großes Maß an Gemeinsamkeiten“, sagte Merkel am Sonntagabend nach einem Asyl-Sondertreffen in Brüssel.

Ob eine rasche Lösung oder Absprachen mit einzelnen EU-Ländern gelingen könnten, ließ die CDU-Chefin aber offen. Sie sagte, man werde „in den nächsten Tagen bis zum Europäischen Rat, aber natürlich auch danach weiter an einer Lösung“ arbeiten. Zuvor hatte sie noch von bi- oder trilateralen Vereinbarungen in den kommenden Tagen gesprochen.

"Wir sind uns alle einig, dass wir die illegale Migration reduzieren wollen, dass wir unsere Grenzen schützen wollen", sagte Merkel. "Wo immer möglich" sollten "europäische Lösungen" angestrebt werden. "Wo dies nicht möglich ist, wollen wir die, die willig sind, zusammenführen und einen gemeinsamen Rahmen des Handelns erarbeiten."

Italiens neuer Flüchtlingsplan, dürfte die Kanzlerin überrascht haben. Dieser sieht vor, dass die Flüchtlinge gar nicht erst europäischen Boden betreten. Möglich wäre ein Konzept der „sicheren Häfen“ im Mittelmeer. Von dort aus sollen Migranten direkt in andere EU-Staaten verteilt werden, heißt es in einem Zehn-Punkte-Vorschlag. „Wer in Italien an Land geht, geht in Europa an Land“, lautet die Devise. Viele Forderungen des Zehn-Punkte-Plans, den Conte nun in Brüssel vorgestellt hat, sind allerdings Ziele, die auch schon die sozialdemokratische Vorgängerregierung erfolglos angestrebt hat.

Italien überrascht vor dem Gipfel mit einem neuen Flüchtlingsplan - auch Merkel

17.22 Uhr: Jetzt gibt es erste Informationen darüber, wie sich Italien die neue Flüchtlingspolitik der EU vorstellt: Nach einem Zehn-Punkte-Papier, das der dpa vorlag, sollen die Migranten erst gar nicht in Europa ankommen, was Bewegungen innerhalb der EU „zur Nebensache“ mache. „Die sekundären Bewegungen können so Gegenstand technischer Abkommen zwischen den besonders interessierten Ländern werden.“

Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern der Migranten müssten verstärkt werden. Zudem sollten in Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration IOM „Schutzzentren“ für Flüchtlinge in Transitländern eingerichtet werden, um schon dort Asylanträge zu prüfen. Die EU-Außengrenzen müssten besser geschützt werden. Die Rettung Schiffbrüchiger dürfe nicht nur an Italien und anderen „Erstankunftsländern“ hängen bleiben. „Wir können nicht alle nach Italien oder Spanien bringen“, heißt es in dem Papier. Aufnahmezentren müsste es auch in anderen EU-Ländern geben.

Jeder Staat müsse sich zudem zur Aufnahme sogenannter Wirtschaftsflüchtlinge, die kein Anrecht auf Asyl haben, verpflichten. Sollte dies nicht eingehalten werden, könnten Geldstrafen verhängt werden.

Italien sieht sich seit langem in Europa alleine gelassen. Allerdings sinkt die Zahl der Ankommenden seit einem Jahr stark: Nach Angaben der IOM kamen 2018 rund 16 200 Migranten an - etwa 78 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

17.18 Uhr: Im Streit über die Asylpolitik hat der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner eine rote Linie für die Sozialdemokraten gezogen. Im Berliner "Tagesspiegel" (Montagsausgabe) lehnte Stegner "Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages und antieuropäische Positionen" strikt ab. Zugeständnisse seiner Partei an die CSU beim Treffen des Koalitionsausschusses am Dienstag schloss Stegner in mehreren Punkten aus.

"Unser Nein gilt für direkte Zurückweisungen an der Grenze", sagte Stegner. Zudem lehne die SPD auch die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) "offenbar geplante Absenkung von Sozialleistungen für Migranten, die Einführung einer Residenzpflicht sowie die Zahlung von Sachleistungen statt von Geld" ab.

17.08 Uhr: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz dringt auf eine europäische Lösung im Asylstreit. „Es geht hier nicht um den innerdeutschen Streit“, sagte Kurz am Sonntag bei einem EU-Sondertreffen in Brüssel. „Ich wünsche mir natürlich als Nachbarland, dass es Deutschland gelingt, eine gemeinsame Linie der Regierung zu finden, aber darum geht es heute nicht.“

Kurz sieht auf europäischer Ebene Kompromisschancen beim Außengrenzschutz und beim Ausbau der Grenzschutzbehörde Frontex. Wichtig sei eine personelle Stärkung und eine Erweiterung des Mandats. „Ich glaube, wenn wir diesen Schritt schaffen, dann kommen wir einer Lösung in der Migrationsfrage deutlich näher.“

17.00 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte im Vorfeld „klare“ und „einfache“ Ideen, um Probleme beim Thema Migration zu lösen. Europa basiere auf gemeinsamen Prinzipien wie der Achtung der Menschenrechte. Es sei wichtig, bei dem Thema Solidarität zu zeigen und unter den Mitgliedstaaten zu kooperieren. Wenn nötig, könne man auch mit einigen Ländern, die dazu bereit seien, voranschreiten.

Überraschend forderte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte einen kompletten Paradigmenwechsel. Die sogenannte Dublin-Verordnung, die derzeit regelt, welcher Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, müsse überwunden werden. Es brauche eine neue europäische Strategie auf verschiedenen Ebenen. Italien hatte bereits angekündigt, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen. Das macht die herkules-Aufgabe für Merkel nicht leichter.

Vorbericht zu Merkels Mini-EU-Gipfel:

Heute muss Kanzlerin Angela Merkel liefern, denn die Hoffnung auf eine einheitliche Lösung innerhalb der EU in der kommenden Woche ist gering, schließlich ist dies in den vergangenen drei Jahren auch nicht gelungen. Deshalb strebe sie "bi- oder trilaterale Absprachen zum gegenseitigen Nutzen" an, sagte Merkel am Sonntag beim EU-Sondergipfel zu Migration und Asyl in Brüssel. Es gehe darum, wie sich einzelne Mitgliedstaaten "untereinander helfen" könnten und nicht "immer auf alle 28 (EU-Länder) warten" müssten. Daneben bleibe es aber Ziel, letztlich "gemeinsame europäische Grundlagen" zu bekommen. Sie hofft also auf den leinsten gemeinsamen Nenner, auf ein paar Zugeständnisse.

So eskalierte der Asylstreit

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Mittwoch nach Gesprächen mit Merkel zu dem "informellen Arbeitstreffen" zu Asyl und Migration eingeladen. An ihm nehmen 16 EU-Staaten teil. Es soll den regulären EU-Gipfel ab Donnerstag vorbereiten.

+ Mini-Gipfel der EU. © AFP / YVES HERMAN

Seit 15 Uhr geht es nun darum Lösungen zu finden, um ihren Widersachern im Asylstreit, Horst Seehofer und der CSU, Argumente für ihre europäische Lösung zu geben. Seehofer bevorzugt eine nationale Lösung, nach welcher Geflüchtete an der deutschen Grenze abgewiesen werden sollen - wenn sie schon in einem anderen EU-Land registriert wurden. Gerade mit Italien dürfte es für Merkel nicht leicht werden. Das Land kündigte im Vorfeld einen überraschenden Vorschlag an. Italien drängt im Migrationsstreit auf einen „radikalen Wandel“ der Asylpolitik, wie man mittlerweile weiß. Die Dublin-Regelung, nach der Migranten in dem Land einen Asylantrag stellen müssen, das sie zuerst innerhalb der EU betreten hätten, müsste komplett überwunden werden, sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Sonntag. Mit einem neuen Vorschlag namens „European Multilevel Strategy for Migration“ wolle Italien „das Problem auf strukturierte Art und Weise angehen, weil das uns die öffentliche Meinung aufträgt“.

Asylstreit: Merkel bekommt von Seehofer Frist gesetzt

Seehofer hat Merkel nun Zeit bis Ende Juni gegeben. Dann will er seinen Plan durchziehen - wohl mit aller Gewalt. Erst am Wochenende sagte Seehofer in der Süddeutschen Zeitung, man habe im Kanzleramt aus der Mücke einen Elefanten gemacht. „Und es ist höchst ungewöhnlich gegenüber dem Vorsitzenden des Koalitionspartners CSU, mit der Richtlinienkompetenz zu drohen. Das werden wir uns auch nicht gefallen lassen.“ So setzte er Merkel wenige Stunden vor dem schweren Gipfel mit den EU-Partnern zusätzlich unter Druck. Denn übergeht Seehofer Merkel nach Ablauf der Frist Ende Juni einfach und führt Kontrollen an der Grenze ein, wird ihr nicht viel anderes übrig bleiben, als Seehofer von seinem Posten zu entheben - das sieht im Übrigen auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble so. Er warnte Seehofer davor, Merkel mit einem Alleingang herauszufordern und seine Entlassung zu provozieren. Auch der Koalitionspartner SPD ist höchst irritiert und fordert nun ein Bekenntnis zum gemeinsamen Koalitionsvertrag.

