Merz sorgt mit Vorschlag zum Asylrecht für Aufregung - jetzt rudert er zurück

Der Kampf um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende ist in vollem Gange. Bewerber Friedrich Merz hat jetzt eine Debatte ums Asylrecht angestoßen, die für Aufregung sorgt. Der News-Ticker.

Nachdem Angela Merkel ihren Rückzug als CDU-Chefin angekündigt hat, tobt der Kampf um ihre Nachfolge.

Neben Friedrich Merz, Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer treten weitere Kandidaten zur Wahl auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember an.

Als Favoriten gelten Merz und Kramp-Karrenbauer alias „AKK“. Damit die Parteibasis die Chance hat, sie alle kennenzulernen, organisiert die CDU Regionalkonferenzen - die erste fand am Donnerstag in Lübeck statt.

>>> Aktualisieren <<<

13.45 Uhr: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich bemüht, die Aufregung über seinen Vorstoß zu einer Diskussion über das Grundrecht auf Asyl zu dämpfen. „Ich stelle das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich nicht in Frage, weil wir Politik aus christlicher Verantwortung und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen“, teilte Merz am Donnerstag in Berlin mit. „Für mich steht aber fest, dass wir die Themen Einwanderung, Migration und Asyl nur in einem europäischen Kontext lösen können“, ergänzte er. „Ich kenne kaum jemanden, der das ernsthaft bezweifelt.“

Angesichts einer Anerkennungsquote bei den Asylanträgen „von deutlich unter zehn Prozent ist es erforderlich, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie das Grundrecht auf Asyl und ein europäischer Lösungsansatz gemeinsam wirken können“, betonte Merz. Diese Debatte müsse „in aller Ruhe und Sachlichkeit von der CDU geführt werden“.

13.40 Uhr: Der Vorsitzende der Senioren-Union der CDU, Otto Wulff, hat ebenfalls das geltende Asylrecht infrage gestellt. „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass eine vernünftige Zuwanderung über das bisher praktizierte Asylrecht kaum zu erreichen sein wird“, sagte er. „Allein das Wort Asyl kann nicht genügen, automatisch Aufenthalt, Unterkunft und Versorgung zu erreichen.“ Andernfalls werde weiterhin eine „unübersehbare Zahl an Migranten“ an den Grenzen Europas erscheinen und Ängste auslösen, die allein „migrationsfeindlichen und nationalistischen Parteien“ nutzten.

AfD sagt Merz Unterstützung für Änderung des Grundrechts auf Asyl zu

13.30 Uhr: Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat die Forderung des CDU-Vorsitzkandidaten Friedrich Merz nach einer Debatte über das Grundrecht auf Asyl begrüßt. "Der Vorschlag von Friedrich Merz zur Einschränkung des Asylrechts ist völlig richtig", sagte Gauland der "Welt". Er freue sich, dass Merz damit eine alte Forderung der AfD aufgreife. "Merz kann bei einer Änderung des Asylrechts im Grundgesetz auf die Unterstützung der AfD-Fraktion zählen."

Merz hatte am Mittwochabend gesagt, es müsse darüber diskutiert werden, ob das im Grundgesetz verankerte Individualrecht auf Asyl "in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen". Damit löste der Bewerber um den CDU-Vorsitz eine heftige Debatte aus.

"Deutschland kann sich das Asylrecht in seiner jetzigen Form nicht länger leisten. Angesichts der anhaltenden weltweiten Flüchtlingsströme überfordert das aktuelle Asylrecht Deutschland und macht es zum Anziehungspunkt für Millionen Menschen, die nicht hierhergehören", sagte Gauland. "Das Asylrecht muss wie in anderen Ländern auch endlich von einem individuell einklagbaren Recht in eine institutionelle Garantie umgewandelt werden."

AKK spricht über ihr Einkommen

13.00 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer führt nach eigener Einschätzung ein privilegiertes Leben. „Ich verdiene sehr gut, gemessen an dem, was viele Menschen in Deutschland haben“, sagte die Kandidatin für den CDU-Vorsitz am Donnerstag in einer Fragerunde der „Bild“-Zeitung. Außerdem habe sie „kleine Privilegien, um die mich viele beneiden“ - wie die Tatsache, dass sie in Berlin nie einen Parkplatz suchen müsse, weil sie einen Fahrer habe. „All das ist mir sehr bewusst“, sagte Kramp-Karrenbauer. Ihr Konkurrent um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hatte sich in einer ähnlichen Fragerunde als Millionär zu erkennen gegeben - und zugleich gesagt, er zähle sich zur gehobenen Mittelschicht.

Ihren eigenen Verdienst als CDU-Generalsekretärin bezifferte Kramp-Karrenbauer nicht. „Das ist ungefähr das, was ich vorher als Ministerpräsidentin auch hatte“, sagte sie lediglich. Genaueres können man in Tabellen nachlesen. Die 56-Jährige betonte außerdem, sie bezweifele, dass es ein wirklicher Lebenszweck sei, Millionär zu werden. Es sei gut, wenn man sich keine Sorgen machen müsse, ob das Geld bis zum Monatsende reiche, zu einem guten Leben gehöre aber wesentlich mehr.

12.32 Uhr: Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping hat die Äußerungen der Kandidaten für den CDU-Vorsitz zum Thema Migration scharf kritisiert. "Das Schaulaufen der Kandidatinnen für den CDU-Vorsitz entwickelt sich zunehmend zum Wettrennen nach rechts außen, um sich die Gunst der CDU-Delegierten zu sichern", sagte Kipping am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Friedrich Merz gehe nun "noch einen Schritt weiter in diese Richtung und hat sich jetzt das deutsche Asylrecht vorgeknöpft".

Merz greife zudem "mit dem UN-Migrationspakt das aktuelle Lieblingsthema der Rechten und Verschwörungstheoretiker gleich mit auf und möchte sicherstellen, dass die Folgen des Klimawandels nicht als neue Asylgründe gelten dürfen", kritisierte Kipping. "Wohl wissend, dass die CDU unter seinem Vorsitz weiterhin vorrangig Lobbyinteressen bedienen und beim Klimaschutz auf der Bremse steht wird."

Spahn stieß zuletzt auch in der eigenen Partei auf Kritik, weil er eine Abstimmung über den UN-Migrationspakt auf dem CDU-Parteitag im Dezember forderte und eine Verschiebung der Annahme des Abkommens durch Deutschland vorschlug. Kramp-Karrenbauer kündigte ihrerseits an, die Regelung für die doppelte Staatsbürgerschaft kippen zu wollen, wenn sie zur neuen CDU-Chefin gewählt wird.

"Die CDU hat erstmals seit Langem eine Auswahl, aber dennoch kein gutes Angebot für den Parteivorsitz", sagte Kipping. "Es ist höchste Zeit für gesellschaftliche Mehrheiten links der CDU."

Asyl-Grundrecht: Diese Haltung vertritt Annegret Kramp-Karrenbauer

11.53 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt die von Friedrich Merz geforderte Diskussion über das Grundrecht auf Asyl ab. "Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl oder eine Einschränkung halte ich mit dem Wesenskern der CDU und dem Erbe von Helmut Kohl für nicht vereinbar", sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in der Sendung "Die richtigen Fragen" der "Bild"-Zeitung. Kramp-Karrenbauer und Merz konkurrieren um den CDU-Parteivorsitz.

Merz hatte am Mittwochabend gesagt: "Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat." Er sei schon seit "langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen."

Im Grundgesetz gebe es eine gute Asylgrundlage an der man nicht leichtfertig herumschrauben solle, warnte Kramp-Karrenbauer. "Die Mütter und Väter des Asylrechts haben das Grundrecht aus gutem Grund so verankert, wie wir es kennen."

11.47 Uhr:Die von CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz erhobene Forderung nach einer Debatte über das deutsche Grundrecht aus Asyl stößt bei Mitgliedern der Bundesregierung auf Ablehnung. "Unser Grundrecht auf Asyl ist eine historische Errungenschaft", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) der Rheinischen Post . "Daran gibt es nichts zu rütteln." Gesellschaftspolitische Debatten über Flucht und Migration seien sehr wichtig, "wir sollten sie allerdings möglichst sachlich führen", fügte der Außenminister hinzu. "Dass unser Asylrecht dem Europarecht nicht entgehen steht, ist bereits in Artikel 16a Grundgesetz verankert. Rechtspopulisten hinterher zu laufen, führt nur zu einer weiteren Spaltung."

11.05 Uhr: SPD-Vize Ralf Stegner hat dem Vorstoß des CDU-Vorsitzkandidaten Friedrich Merz zu einer möglichen Abkehr vom Grundrecht auf Asylrechts entschieden widersprochen. "Wir Sozialdemokraten kämpfen für eine gemeinsame humanitäre Flüchtlingspolitik in Europa", sagte Stegner dem Tagesspiegel. "Wenn Herr Merz das zur Begründung heranzieht, um das im Grundgesetz garantierte individuelle Grundrecht auf Asyl infrage zu stellen, verlässt er den demokratischen Grundkonsens."

Merkel-Nachfolge: Mit drei Tweets startet Jens Spahn Frontalangriff auf Friedrich Merz

10.15 Uhr: Friedrich Spahn hat am Mittwochabend auf der dritten Regionalkonferenz zur Vorstellung der Kandidaten für den CDU-Vorsitz eine Debatte angestoßen: Er stellte das im deutschen Grundgesetz verankerte Asylrecht infrage (siehe Ticker-Eintrag vom 21. November, 21.31 Uhr). Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich ebenfalls um die Merkel-Nachfolge bewerben, hatten sich bei der Veranstaltung am Mittwochabend nicht direkt dazu geäußert. Doch noch am selben Abend hält Gesundheitsminister Spahn (CSU) mit seiner Meinung nicht mehr zurück und positioniert sich via Twitter klar gegen seinen Konkurrenten Merz.

Spahn setzte am Mittwochabend gegen 23 Uhr drei Tweets ab, die sich allesamt auf Merz‘ Vorschlag zum Grundrecht auf Asyl beziehen. In seinem ersten Tweet positioniert er sich klar für die Verankerung des Asylrechts im Grundgesetz: „Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, von großem Leid und Vertreibungen eine große Errungenschaft unseres Grundgesetzes. Das Problem ist, dass es heute zu oft ausgenutzt wird und zu ungesteuerter Migration führt. “

Im zweiten und dritten Tweet spricht Spahn davon, dass die „Akzeptanz“ für das Grundrecht auf Asyl gesteigert werden müsse. Dazu gehörten verschiedene Maßnahmen, so Spahn: „Zuallererst unsere EU-Außengrenze wirksam schützen und unsere Asylverfahren beschleunigen.“ Des Weiteren müsse Deutschland „endlich Ankerzentren einrichten und die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären und damit den Missbrauch des Asylrechts besser bekämpfen.“

Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, von großem Leid und Vertreibungen eine große Errungenschaft unseres Grundgesetzes. Das Problem ist, dass es heute zu oft ausgenutzt wird und zu ungesteuerter Migration führt. 1/3 — Jens Spahn (@jensspahn) 22. November 2018

Um Akzeptanz für dieses wichtige Grundrecht zu erhalten, müssen wir zuallererst unsere EU-Außengrenze wirksam schützen und unsere Asylverfahren beschleunigen. Wir könnten viel für mehr Akzeptanz tun, indem wir endlich Ankerzentren einrichten und die Maghreb-Staaten zu... 2/3 — Jens Spahn (@jensspahn) 22. November 2018

sicheren Herkunftsländern erklären und damit den Missbrauch des Asylrechts besser bekämpfen. Wir müssen Recht besser durchsetzen. Es ist aber wichtig, diese Debatten endlich breit zu führen. Jedes Argument muss offen auf d Tisch. So nehmen wir viel mehr Bürger mit als bisher 3/3 — Jens Spahn (@jensspahn) 22. November 2018

Merz hatte am Mittwochabend das individuelle Recht auf Asyl infrage gestellt. Deutschland sei das einzige Land der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe.

10.05 Uhr:

Sachsen-Anhalts Innenminister und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht unterstützt die Forderung von Friedrich Merz, über das deutsche Asylrecht zu diskutieren. "Wir müssen schon mal darüber reden, dass wir in Deutschland in unserer Verfassung verankert die höchsten Sozialstandards haben und dass wir auch in unserer Verfassung das individuelle Asylrecht geregelt haben", sagte Stahlknecht dem Radiosender SWR Aktuell.

Wenn Deutschland den UN-Migrationspakt annehme, müsse aufgepasst werden, "dass da nicht so ein 'Pull-Effekt' eintritt, dass alle nach Deutschland kommen, weil wir die besten Voraussetzungen schaffen", fügte Stahlknecht hinzu. Der Migrationspakt an sich sei zwar eine richtige Entscheidung, "nur wir müssen aufpassen, dass die anderen Länder nicht geringere Standards haben und wir sozusagen der Spitzenreiter sind, wo die Menschen am liebsten hinkommen".

Pro Asyl kritisiert Asylrechts-Vorschlag von Merz

9.48 Uhr: Die Organisation Pro Asyl hat den CDU-Vorsitz-Kandidaten Friedrich Merz dafür kritisiert, dass er das Grundrecht auf Asyl infrage gestellt hat. Die Union dürfe nicht die "Parolen und Zerrbilder der extremen Rechten" übernehmen und damit die Fundamente des Rechtsstaates untergraben, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günther Burkhardt. Er warf Merz vor, "im Heuhaufen ahnungslos tuend zu zündeln".

Rechtspopulisten in Deutschland und in der EU instrumentalisierten Flüchtlinge und das Asylrecht, "um auf Stimmenfang zu gehen". Burkhardt wies darauf hin, dass das internationale und europäische Flüchtlingsrecht Vorrang hätten vor dem deutschen Grundgesetz. Vor Zurückweisung in Verfolgungssituationen schützten die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. "Ein Spitzenpolitiker muss dies wissen."

9.15 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn, Kandidat für den CDU-Vorsitz, grenzt sich von seinem Konkurrenten Friedrich Merz ab: Er stellt sich grundsätzlich hinter das geltende Grundrecht auf Asyl. „Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, von großem Leid und Vertreibungen eine große Errungenschaft unseres Grundgesetzes“, teilte Spahn am Donnerstag mit. Zugleich betonte er: „Um Akzeptanz für dieses wichtige Grundrecht zu erhalten, müssen wir zuallererst unsere EU-Außengrenze wirksam schützen und unsere Asylverfahren beschleunigen.“

Merz hatte das individuelle Recht auf Asyl zuvor infrage gestellt. Deutschland sei das einzige Land der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe, sagte er bei der dritten CDU-Regionalkonferenz zur Vorstellung der Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin.

CDU-Urgestein Blüm poltert bei „Markus Lanz“ gegen Friedrich Merz

Donnerstag, 22. November, 830 Uhr: Der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) wetterte am Dienstag in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ heftig gegen Friedrich Merz, der neben Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn um den CDU-Parteisitz kandidiert. Dabei fand er drastische Worte: “Der ist mir zu nah an der Finanzwirtschaft. Ich will ausdrücklich sagen Finanzwirtschaft und nicht Unternehmen. Denn ich glaube es ist ebenso legitim Gewerkschaftsnah wie unternehmensnah zu sein. Ein Unterschied sind diese Monster, diese Finanzmonster,” so Blüm.

Darauf erklärte der ehemalige Bundesminister Moderator Markus Lanz und den anderen Talk-Gästen Eva Quadbeck, Ilka Bessin sowie Jeff Goldblum, was genau er damit meint: “BlackRock ist ein Finanzmonster. Das ist die größte Vermögensverwaltung in der Welt. 6 Billionen Vermögen verwalten die. Das ist fast doppelt soviel wie das deutsche Sozialprodukt – also was in zwei Jahren bei uns hergestellt wird. Das ist fast 20 mal so viel wie der deutsche Haushalt insgesamt.”

Was Blüm dann sagte, wurde von dem Studiopublikum mit Applaus gewürdigt: “Und das muss ich sagen, dass sind diejenigen, diese Finanzwirtschaft, die führt die Politik am Nasenring durch die Welt. Die machen, was sie wollen. Die sind inzwischen die Herrscher der Welt. Da muss dagegen gehalten werden.”

Merz stellt deutsches Asylgrundrecht in Frage - Die Meldungen vom Mittwoch, 21. Novbember

21.31 Uhr: Friedrich Merz fordert eine Debatte über das deutsche Asylrecht. Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe, sagte Merz während der dritten CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach bei Eisenach. Er sei seit langer Zeit der Meinung, dass offen darüber geredet werden müsse, ob dieses Asylgrundrecht „in dieser Form fortbestehen“ könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt werde. „Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt“, so Merz.

Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich mit Blick auf den Streit um den Migrationspakt und die enthaltenen, nicht verbindlichen Grundsätze im Umgang mit Migranten selbstkritisch: „Wir müssen in Zukunft sehr viel besser spüren, was eine Frage werden kann, und wir müssen sehr viel früher beginnen, darüber auch zu diskutieren.“ Allerdings unterdrücke die CDU keine Diskussion darüber, sondern plane eine Debatte auf dem Parteitag. Sie werde dort für den Pakt streiten.

Damit nahm sie das Argument Jens Spahns vorweg, der die Debatte innerhalb der CDU maßgeblich angestoßen hatte: „Wenn wir nicht debattieren, überlassen wir das Feld den anderen“, sagte er. Der Minister hatte zuvor mehr Mut zu Meinungsvielfalt gefordert und vor „politischer Überkorrektheit“ gewarnt.

Merz gegen generelle Beitragsfreiheit von Kitas

19.49 Uhr: Friedrich Merz hat sich gegen eine generelle Beitragsfreiheit von Kitas ausgesprochen. „Das ist in Wahrheit eine gewaltige Umverteilung von Unten nach Oben“, sagte der frühere Unionsfraktionschef während einer CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach bei Eisenach. Er fragte, warum diejenigen, die es sich leisten können, nicht auch einen Beitrag zahlen sollten. Er könne daher dem „Versprechen, dass alles immer kostenlos sein muss, relativ wenig abgewinnen“, betonte Merz. Zudem sprach sich der Kandidat für den CDU-Vorsitz für Wahlfreiheit der Eltern aus, ob sie ihre Kinder in eine Kita schicken. „Dieser Staat hat nicht das Recht, den Eltern vorzuschreiben, wie die Kinder in den ersten Lebensjahren leben.“

Laschet glaubt nicht an Spahns Wahl zum CDU-Chef

19.25 Uhr: Armin Laschet geht nicht davon aus, dass sich sein Parteikollege Jens Spahn im Dezember beim Bundesparteitag der CDU in Hamburg als Parteichef durchsetzen wird. "Ich rechne damit, dass es zu einem Zweikampf zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz kommt", sagte Laschet in einer Diskussionsrunde des Kölner Presseclubs, über die der Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstagausgabe) berichtet.

Der Versuch Spahns, sich vor dem Parteitag durch die Kritik am UN-Migrationspakt zu profilieren, sei nicht der richtige Weg, kritisierte Laschet. "Ich halte es für falsch, über UN-Dokumente beim CDU-Parteitag eine künstliche Debatte zu entfachen."

Laschet, der auch Vorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen ist, fügte hinzu, er halte Spahn für einen "guten Gesundheitsminister" und habe ihn dabei unterstützt, Mitglied der Bundesregierung zu werden. Der NRW-Landesverband der CDU hatte auf eine Wahlempfehlung verzichtet.

Laschet kritisiert Spahn für seine Haltung zum Migrationspakt

12.00 Uhr: Jens Spahn, Kandidat auf den CDU-Vorsitz, fordert, dass auf dem Parteitag Anfang Dezember über den UN-Migrationspakt diskutiert werden soll. CDU-Vize Armin Laschet lehnt diesen Vorschlag ab. „Ich habe ihn wegen seiner Expertise in der Gesundheitspolitik unterstützt, dass er als junger Politiker Bundesminister wurde. Die Überbetonung der Migrationspolitik halte ich für falsch“, sagte Laschet dem „Handelsblatt“.

Deutschland habe an dem Pakt mitgewirkt und solle diesen offensiv vertreten. „Aller Welt zu zeigen, dass wir nicht darüber abstimmen können, weil in Hamburg ein CDU-Bundesparteitag stattfindet, halte ich für unangemessen“, sagte Ministerpräsident von NRW laut Vorabbericht.

Auch Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, stellten sich hinter die Vereinbarung. Beide sind Spahns Konkurrenten im Kampf um den Posten des CDU-Vorsitzenden. Der Migrationspakt soll weltweit Standards im Umgang mit Migranten festschreiben und Mitte Dezember in Marrakesch verabschiedet werden.

Auf der zweiten Regionalkonferenz zum CDU-Parteivorsitz in Idar-Oberstein hatte Spahn seine Haltung am Dienstagabend bekräftigt. „Es gibt Themen, die müssen wir in der Partei diskutieren.“ Dazu gehöre das Thema Migration. Es sei das „Normalste der Welt“, dass die CDU auch über den UN-Migrationspakt diskutiere, das sei die Partei ihren Mitgliedern und Wählern schuldig, sagte Spahn.

UN-Migrationspakt: Grünen-Chefin Baerbock kritisiert Jens Spahn scharf

08.55 Uhr: Es hagelt Kritik gegen Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Grünen werfen Spahn vor, die internationale Verlässlichkeit in Frage zu stellen. Im Streit um den UN-Migrationspakt die Grünen Spahn vor, die internationale Zusammenarbeit als „Pfand“ für Parteitaktik zu nutzen. Insbesondere Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisierte Spahn scharf. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, der Kandidat für den CDU-Vorsitz sei offenbar bereit, für den innerparteilichen Wettkampf die „Verlässlichkeit Deutschlands auf internationaler Ebene in Frage zu stellen“. Die Union müsse ihr Verhältnis zu internationaler Zusammenarbeit klären. „Will sie, dass Deutschland weiter zusammen mit anderen Staaten vorangeht und Probleme gemeinsam löst? Oder will sie Deutschland international isolieren und gegen die Weltgemeinschaft stellen?“

Spahn hatte vorgeschlagen, den Migrationspakt der Vereinten Nationen erst breiter zu diskutieren und ihn gegebenenfalls nicht wie geplant schon am 10./11. Dezember anzunehmen. Dies unterstützen mehrere CDU-Politiker. Der Pakt soll internationale Grundsätze für den Umgang mit Migranten festlegen. Spahn bewirbt sich mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz um die Nachfolge von CDU-Chefin Angela Merkel.

Spahn schlage „im Ernst vor, dass sich die Bundesregierung nicht mehr an gemachte Zusagen im Rahmen der Vereinten Nationen halten soll“, kritisierte Baerbock. Migration sei weltweit ein Fakt. „Wer Realpolitik will, der muss sich mit dieser Tatsache auseinandersetzen.“ Der Pakt sei von fast allen Staaten der Erde und „unter intensiver Mitwirkung gerade der Bundesregierung“ ausgehandelt worden. „Das sollte man bedenken, bevor man leichtfertig die internationale Zusammenarbeit als Pfand für Parteitaktik nimmt.“

News vom Spahn verkündet Frontalangriff auf AfD - Ausgerechnet ein SPD-Mann lobt Aktion

13.12 Uhr: Ausgerechnet der SPD-Mann Béla Anda lobt nun das Vorgehen von Jens Spahn beim Thema UN-Migrationspakt. Anda war Regierungssprecher unter Bundeskanzler Gerhard Schröder und beriet Martin Schulz im Bundestagswahlkampf 2017. Im Morning Briefing Podcast von Gabor Steingart, sagte Anda über Spahn: „Er hat ins Wespennest der Union gestochen.“ Auch wenn es vielleicht nicht für den Vorsitz reichen werde, gewinne Spahn mit seiner Forderung über eine innerparteiliche Debatte zum UN-Migrationspakt an Profil.

Anda wagt auch eine Prognose, wer am Ende neuer CDU-Vorsitzender wird: „Vorne liegt gefühlt Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber das wird nichts daran ändern, dass Friedrich Merz das Rennen gewinnt.“

Mit seiner Erfahrung aus den Schröder-Jahren gibt der SPD-Mann den Kandidaten einen Tipp: „Stehen, wenn es hart wird. Den Mut zur Auseinandersetzung haben und sich auch auf Mitstreiter verlassen und nicht nur auf sich selbst.“

Merkel-Nachfolge: Auch diese Kandidaten sind im Rennen

Alles dreht sich im CDU-Machtkampf derzeit um die Parteivorsitz-Bewerber Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Dabei wollen sich insgesamt mindestens zwölf Personen um die Nachfolge von Angela Merkel bewerben. Damit die Parteibasis die Chance hat, sie alle kennenzulernen, organisiert die CDU bis zu zehn Regionalkonferenzen - die erste findet am heutigen Donnerstag in Lübeck statt. Dort werden sich allerdings auch wieder die prominentesten und natürlich auch aussichtsreichsten Bewerber Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn präsentieren. Eingeladen sind CDU-Mitglieder aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Doch wer sind die anderen Bewerber um Merkels-Nachfolge? Hier ein Überblick über einige der Kandidaten:

Matthias Herdegen (61): Der international renommierte Staatsrechtler ist Direktor des Instituts für Öffentliches Recht sowie Direktor am Institut für Völkerrecht. In einem Interview mit der Welt sagte er, er habe sich bereits im Frühsommer entschieden, für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Herdegen: „Es geht mir darum, ein Zeichen zu setzen dafür, dass die Grundwerte der CDU nach wie vor lebendig sind.“ Eine der Hauptaufgaben einer neuen Unionsführung sieht er, „langfristig die AfD völlig auszutrocknen“.

Andreas Ritzenhoff (61): Der Unternehmer aus Marburg ist erst seit Anfang 2018 Mitglied der CDU und fordert eine Urwahl für die Merkel-Nachfolge. Er wolle die Partei von innen heraus erneuern.

+ Andreas Ritzenhoff © picture alliance/dpa / Arne Immanuel Bänsch

Jan-Philipp Knoop (26): Der Jura-Student aus Berlin will in der Asylpolitik lautsz.de „endlich Kontrolle über die Situation bekommen“. Der 26-Jährige fungiert auch als Social-Media-Beauftragter im CDU-Kreisverband Kleistpark in Berlin.

Detlef Felix Hartmann (70): Der Hamburger kandididierte 2011 laut sz.de erfolglos um den Landesvorsitz der Hamburger CDU. Jetzt will er es an die Bundesspitze schaffen.

Weiter Bewerber um den CDU-Vorsitz sind Friedhelm Kölsch, Jörg Paulusch, Sabine Herrenbruch, Christian Fleisinger und Norbert Stegner.

Merkel-Nachfolge in der CDU: Spahn mit Seitenhieb auf Merz

Merz war in den vergangenen Jahren vor allem in der Wirtschaft tätig, seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz kam für viele überraschend. Darauf spielte auch Spahn an, als er auf die Frage antwortete, was ihn von dem 63-Jährigen unterscheide.

"Wir sind unterschiedlich mit der Partei umgegangen: Ich habe allein in den letzten zwei Jahren über 250 Termine vor Ort gemacht und mit vielen Mitgliedern und Wählern diskutiert", sagte Spahn, der ebenso wie Merz aus Nordrhein-Westfalen stammt. "Ich habe mit der Partei in guten und schlechten Zeiten Wahlkampf geführt."

Er habe sich in den vergangenen Jahren aktiv eingebracht. "Viele CDU-Mitglieder haben, denke ich, ein klares Bild davon, wofür ich stehe", sagte Spahn. Für ihn sei der Generationenwechsel nicht nur ein Wort: "Ich biete eine Perspektive, die über vier Jahre hinausgeht."

„Inzest oder Polygamie“? Spahn rechnet mit Kramp-Karrenbauer ab - Kampf um Merkel-Nachfolge

Zu den politischen Positionen von Merz sagte Spahn: "Ich muss meine Positionen nicht anpassen, nichts verbiegen oder relativieren." Spahn grenzte sich von Äußerungen von Merz ab, der zunächst Sympathie für eine europäische Arbeitslosenversicherung bekundete, dies aber später wieder relativierte.

"Jeder Ansatz einer Transferunion geht gar nicht", sagte Spahn. "Wir brauchen keinen Euro-Finanzminister, keine europäische Arbeitslosenversicherung und schon gar nicht eine Vergemeinschaftung von Schulden."

Kramp-Karrenbauer warf Spahn eine rückwärtsgewandte Gesellschaftspolitik vor. "Ich habe aus voller Überzeugung für die Öffnung der Ehe gestimmt", sagte der offen schwul lebende und mit seinem Partner verheiratete Spahn. Wenn seine Ehe "in einem Atemzug mit Inzest oder Polygamie genannt wird, trifft mich das persönlich".

Spahn: „Nach Merkel-Rückzug war klar, dass ich antreten werde“

Kramp-Karrenbauer hatte 2015 als saarländische Ministerpräsidentin gesagt, es gebe bisher eine klare Definition der Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau: "Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen."

Spekulationen über einen Rückzug seiner Kandidatur noch vor dem Parteitag trat Spahn entgegen: "In dem Moment, in dem Angela Merkel ihren Rückzug angekündigt hat, war für mich klar: Ich trete an." Im Falle einer Niederlage werde er in der CDU-Führung weiterarbeiten.

Kampf um Merkel-Nachfolge: Kramp-Karrenbauer schließt Bündnisse mit AfD aus

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat für den Fall ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden Bündnisse mit der rechtspopulistischen AfD ausgeschlossen. "Die AfD steht für etwas, das mit der CDU unvereinbar ist", sagte Kramp-Karrenbauer dem Nachrichtenportal"t-online" in einem am Montag veröffentlichten Interview.

+ CDU-Regionalkonferenz in Lübeck © dpa / Carsten Rehder

"Sie hat keinerlei Distanz zum radikalen rechten Rand. Sie relativiert die deutsche Geschichte. Sie bietet fremdenfeindlichen und antisemitischen Positionen eine Heimat. Deshalb werde ich mich mit aller Kraft gegen jede Zusammenarbeit stemmen."

Es nütze der CDU nichts, den Ton zu verschärfen, wenn sie Wähler von der AfD zurückzugewinnen wolle, sagte Kramp-Karrenbauer weiter. "Es hilft nicht, Vokabeln der AfD zu übernehmen." Politik müsse stattdessen über einen längeren Zeitraum beweisen, dass Ängste der Menschen unbegründet seien.

Kampf um CDU-Vorsitz: CDU-Kandidat Merz lobt Grüne als "partnerfähig"

Mit lobenden Worten über die Grünen hat der CDU-Politiker Friedrich Merz im Rennen um den Parteivorsitz auf sich aufmerksam gemacht. Die Grünen von heute seien "sehr bürgerlich, sehr offen, sehr liberal und sicherlich auch partnerfähig", sagte Merz der "Bild am Sonntag". Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), mahnte ungeachtet des Wettbewerbs um den Parteivorsitz zu Tempo im Regierungshandeln.

Neben Merz bewerben sich als aussichtsreiche Kandidaten noch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Parteispitze.

Unionsfraktionschef Brinkhaus mahnte, die Regierungsarbeit nicht zu verlangsamen. Es komme jetzt der "Herbst der Beschlüsse", schrieb Brinkhaus in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Mit den beschlossenen Verbesserungen in der Rente, der Pflege und für Familien habe die Regierung einen Anfang gemacht. "So muss es weitergehen - auch in den Wochen bis zum CDU-Parteitag", forderte er. Es werde sich viel um die Kandidaten für den Vorsitz drehen. Das dürfe aber nicht dazu führen, "dass wir im Tempo der Gesetzgebung nachlassen".

Auch interessant: Merkel-Rückzug Chance für demokratische Erneuerung der CDU?

Der Verzicht von Angela Merkel auf eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz birgt nach den Worten der Berliner CDU-Chefin Monika Grütters viele Chancen für die Union. Klar sei, dass nach 18 Jahren eine Ära zu Ende gehe, sagte die Kulturstaatsministerin in der Bundesregierung am Samstag bei einer CDU-Landesvertreterversammlung in Berlin. „Das ist eine Zäsur. Aber es ist auch eine Chance für einen Aufbruch und für eine demokratische Erneuerung unserer Partei.“

md/dpa/afp