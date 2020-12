Merkels Groko im Weihnachts-Fieber? So viel kostet die Deko in Berlin - „Dafür, dass alle im Home-Office sind ...“

Zu Weihnachten werden die Bundesministerien dem Anlass entsprechend geschmückt. Das Dekoration nicht ganz günstig ist, geht aus einer Anfrage der FDP hervor.

Berlin - Kurz vor den Feiertagen werden Kosten aus der Großen Koalition bekannt, die die FDP für „nicht gerade wenig“ hält. Die Berliner Ministerien haben bisher 52.413,29 Euro für Weihnachtsdekoration ausgegeben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor, die Bild.de vorliegt.

Merkels Groko im Weihnachts-Fieber? So viel kostet die Deko in Berlin

Bei der beschriebenen Summe sind aber noch gar nicht alle Ausgaben aller Ministerien enthalten. Einige Rechnungen müssen noch ausgewertet werden. Im Corona*-Jahr waren die Regierungsmitglieder immerhin etwas sparsamer als noch zu den Festtagen 2019. Damals wurden 60.199,36 Euro in Weihnachtsbäume, Kugeln und Lichterketten investiert, heißt es in dem Bericht.

BM #Seehofer und das gesamte #BMI wünschen fröhliche und gesegnete Weihnachten. pic.twitter.com/barmG6sDAI — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) December 24, 2020

Welches Ministerium am meisten Geld für Weihnachtsschmuck ausgegeben hat, steht laut Bild.de aber schon fest. 13.794 Euro investierte das Innenministerium unter Horst Seehofer (CSU*). Damit fielen dort die Kosten sogar höher aus als im Kanzleramt, wo 13.123 Euro ausgegeben wurden. Das Finanzministerium belegt den dritten Platz - mit deutlichem Abstand. Finanzminister Olaf Scholz (SPD*) benötigte nur 2.176 Euro. „Dafür, dass alle im Homeoffice sind, kommt mir der Betrag nicht gerade wenig vor“, kommentierte die FDP-Politikerin Judith Skudelny gegenüber Bild.de die Ausgaben.

