Merkel eine große Kanzlerin? Schäuble sagt Nein!

Von: Jens Kiffmeier

Tiefschlag für Angela Merkel: Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht sie nicht unter den großen Kanzlern. Bricht eine alte Fehde neu auf?

Berlin – Sie regierte 16 Jahre und führte die Deutschen durch unzählige Krisen: Angela Merkel (CDU). Doch wegen ihrer kritisierten Russland-Politik spricht Unionspolitiker Wolfgang Schäuble der Langzeit-Regierungschefin eine hohe Position in der Ahnengalerie ab: „Ob Frau Merkel unter den großen Kanzlern einzuordnen sein wird, das ist vielleicht noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen“, sagte der frühere Bundestagspräsident im Interview mit dem Handelsblatt und klammerte seine frühere Parteichefin explizit aus. Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl ja, aber nicht Merkel? Das Buch um die alte Hassliebe der beiden Politiker dürfte nun um ein weiteres Kapitel reicher sein.

Angela Merkel (CDU): Schäuble macht Kanzlerin einen Spitzenplatz in den Geschichtsbüchern streitig

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) blickt auf eine der längsten Amtszeiten in der Geschichte der Bundesrepublik zurück. Nach 16 Jahren im Amt war sie bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr angetreten. In ihre Amtszeit war die Bewältigung der Finanz- und Euro-Krise, die Flüchtlingswelle und die Corona-Pandemie angefallen. Aus Sicht vieler Deutschen führte sie das Land sicher und ruhig durch die stürmischen Zeiten. Über Jahre dominierte sie die Listen der beliebtesten Politiker von Platz eins.

Verbindet keine große Freundschaft: Altkanzlerin Angela Merkel (links) und Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Zuletzt war sie aber in die Kritik geraten, weil sie die deutsche Abhängigkeit von Russland in der Energiefrage unterschätzt hatte und trotz mahnender Hinweise aus dem Ausland mit ihrer Regierung einen freundlichen Kurs gegenüber Präsident Wladimir Putin gefahren hatte. Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges tauchten unangenehme Fragen auf. Dennoch verweigert Merkel bis heute ein kritisches Wort.

Kritik an Merkel: Schäuble rügt die Rolle der Kanzlerin in der Russland-Politik

Genau das wirft Schäuble der Kanzlerin, die nach ihrem Abschied nicht in ihre Geburtsstadt Hamburg gezogen ist, nun vor. Es „bemerkenswert“, dass Merkel auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagen könne, dass die Partei Fehler gemacht habe. Er selber räumte ein, die Lage falsch beurteilt zu haben. „Ich bin so wütend auf uns“, sagte der 80-Jährige: „Wir wollten es nicht sehen.“ Er habe als Innenminister einst etwa mit seinem russischen Amtskollegen über den Kampf gegen den islamistischen Terror gesprochen. „Ich hätte mal gucken können, was Russland in Tschetschenien treibt“, gestand Schäuble.



Doch die Kritik kommt nicht von ungefähr. Schäuble und Merkel verbindet keine große Freundschaft in der Politik. Auf dem Höhepunkt der CDU-Parteispendenaffäre stürzte Merkel als Generalsekretärin Schäuble als Parteichef und eroberte nur wenige Jahre darauf das Kanzleramt. In den Jahren darauf torpedierte sie auch seine Ambitionen auf das Amt des Bundespräsidenten. Dennoch war er als Minister über Jahre in ihrem Kabinett tätig. Aber es war wohl eher eine professionelle Arbeitsbeziehung.

Die großen Kanzler von Deutschland: Merkel dürfte Attacke von Schäuble gelassen nehmen

Dennoch wird sich Merkel den giftigen Schäuble-Angriff wohl nicht zu sehr zum Herzen nehmen. Ihren Abschied, der Merkel nun ein saftiges Ruhegehalt beschert, gestaltete sie im vergangenen Jahr eher unprätentiös. Beim Großen Zapfenstreich sagte sie mit Blick auf ihre Amtszeit, dass es ereignisreiche und herausfordernde Jahre gewesen seien. Diese hätten sie „politisch und menschlich gefordert“, aber „immer auch erfüllt“. Wenige Tage später wurde sie in einem ARD-Interview dann noch einmal gefragt, was in den Geschichtsbüchern nicht über sie stehen sollte. Ihre knappe Antwort: „Dass ich faul war.“