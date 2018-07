Merkel heute bei traditioneller Sommer-Pressekonferenz: Diese Themen dürften ihr Bauchweh bereiten

In Berlin gibt Kanzlerin Angela Merkel heute ihre traditionelle Pressekonferenz kurz vor der Sommerpause. Nie zuvor plagten die Kanzlerin so schwere Probleme - sowohl innen- als auch außenpolitisch. Wir berichten im Ticker.

Vor ihrem Urlaub stellt sich Kanzlerin Angela Merkel am Freitag um 11.30 Uhr auf ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz den Fragen der Hauptstadtjournalisten.

Zentrale Themen dürften die Flüchtlingspolitik und die damit verbundene wochenlange Asylstreit mit der Schwesterpartei CSU sein - zudem dürfte auch Donald Trump und Russland Thema sein.

Die Kanzlerin muss sich auch auf Fragen nach der Handlungsfähigkeit ihrer großen Koalition einstellen. Die Streitigkeiten in der Union sind zwar vorerst beendet, aber keineswegs völlig ausgeräumt.



Neben der Flüchtlingspolitik sind auch Diesel-Fahrverbote ein wichtiger Streitpunkt.



10.44 Uhr: Kanzlerin Merkel passt jedes Jahr den richtigen Zeitpunkt für ihre Sommer-Pressekonferenz ab. Das gelingt ihr nicht immer: 2015 gab sie die Pressekonferenz Ende 2015, als Europa gerade von der Flüchtlingskrise gebeutelt wurde. Sie sagte einen Satz, der unvergessen blieb - und für den sie heute massiv kritisiert wird: „Wir schaffen das“. 2016 wiederholte sie diesen Ausspruch bei der Bundespressekonferenz. 2017 lag der Termin wenige Wochen vor den Bundestagswahlen und Merkel nutzte ihn für ihren Wahlkampf.

Diesmal beraumte Merkel den Auftritt vor Journalisten sehr kurzfristig an - nur zwei Tage davor. Warum gerade jetzt? Dass die Wogen nach dem Asylstreit geglättet sind - zumindest steht die Kanzlerin nicht mehr so im Fokus des Streits wie noch vor ein paar Wochen - dürfte ihr günstig erscheinen. Zudem steht sie zwar nicht als Gewinnerin, aber auch nicht als Verliererin des Konflikts da - während Horst Seehofer immer mehr mit innerparteilichem Druck zu kämpfen hat.

Merkel heute bei Sommer-Pressekonferenz: Vorbericht

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) steht am Freitag (11.30 Uhr) bei ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz den Hauptstadtjournalisten Rede und Antwort. Dabei dürfte die Lage der großen Koalition nach dem Asylstreit mit Bundesinnenminister Seehofer (CSU) ebenso eine Rolle spielen wie internationale Fragen. Merkel war zuletzt mehrfach von US-Präsident Trump attackiert worden, der auf Konfrontationskurs zur EU gegangen war und sich zugleich Russland angenähert hatte.

Merkel heute bei Sommer-Pressekonferenz: Themen wie Unions-Streit, Asyl-Debatte und Bamf warten auf die Kanzlerin

Merkel hatte sich in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Sommerpause vor der Bundespressekonferenz geäußert. 2017 stand ihr Auftritt ganz im Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl.

Die Kanzlerin muss sich wohl auch auf Fragen nach der Handlungsfähigkeit ihrer dritten großen Koalition einstellen. Denn die Streitigkeiten in der Union rund um die Flüchtlingspolitik sind zwar vorerst beendet, aber keineswegs völlig ausgeräumt. Bis zur bayerischen Landtagswahl im Herbst können sie jederzeit wieder ausbrechen. Seehofer und weite Teile der CSU sehen in Merkels Flüchtlingspolitik die wohl größte Gefahr für die Verteidigung der absoluten Mehrheit in Bayern - zugunsten der AfD.

Kanzlerin heute bei traditioneller Sommer-Pressekonferenz: Wie äußert sich die Merkel über Trump?

Doch auch bei Merkel dürfte die Geduld nicht unerschöpflich sein. Zumal die Kanzlerin Deutschland angesichts der internationalen Lage vor riesigen Herausforderungen sieht und statt auf nationale Alleingänge auf europäische Stärke setzt. Dies umso mehr, als US-Präsident Donald Trump immer wieder die EU und insbesondere Deutschland aufs Korn nimmt. Das Hin und Her Trumps in Sachen russischer Einfluss auf die US-Wahl 2016 dürfte Merkel eher mit Besorgnis um das transatlantische Bündnis zur Kenntnis genommen haben als mit Häme.

