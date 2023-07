Meloni will mit Mittelmeerpakt „illegale Einwanderung unterbinden“ - überrascht aber im Nebensatz

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Giorgia Meloni hatte zur Konferenz geladen: Sie will illegale Migration unterbinden, zeigt sich aber an anderer Stelle überraschend offen.

Rom - Eine Woche, nachdem die EU und Tunesien ein bereits seit längerem geplantes Migrationsabkommen unterzeichnet haben, fand in Rom am Sonntag (23. Juli) eine „Konferenz zu Entwicklung und Migration“ statt. Ziel des Treffens waren gemeinsame Strategien für die Steuerung von Flucht und Migration.

Bis auf Frankreich waren Vertreter der meisten Mittelmeer-Länder dabei - ebenso wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und UN-Generalsekretär António Guterres. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Chefin der postfaschistischen Fratelli d‘Italia, trat mit dem Ziel an, „die illegale Einwanderung ein für alle Mal zu unterbinden“. Dafür will sie die Kooperation zwischen den Ankunfts- und den Herkunfts- und Transitländern ausbauen.

Giorgia Meloni auf der „Konferenz zu Entwicklung und Migration“ in Rom. © IMAGO/Fabio Cimaglia

Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern, also die Länder, in denen Geflüchtete ankommen, saßen auf der einen Seite des Verhandlungstisches. Die Herkunfts- und Transitländer wurden durch Tunesien, Algerien, Ägypten, Libyen und die Türkei repräsentiert. Ebenfalls anwesend waren Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Katar und Kuwait. Diese Länder haben, genau wie die EU, wirtschaftliche und politische Interessen in den islamischen Ländern Nordafrikas. Außer den Vertretern der EU waren außerdem der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, und der Internationale Währungsfonds in der Runde vertreten.

Meloni lädt zu Migrations-Konferenz nach Italien - Mehr als 20 Länder kommen

Neben der Steuerung von Migration ging es laut Meloni in Rom auch um das Bekämpfen des Menschenhandels und die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Eine solche Kooperation kann sie sich in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Wasser und Infrastrukturen vorstellen. Dafür sei ein Fonds geplant worden, der Investitionsprojekte finanzieren und Grenzkontrollen unterstützen soll. Allein, dass über 20 Länder ihrer Einladung nach Rom gefolgt sind, könnte Meloni als Erfolg verbuchen. Einen Erfolg, den sie dringend braucht.

Für die italienische Regierungschefin steht viel auf dem Spiel, sie steht innenpolitisch unter starkem Druck. Schon 83.500 Geflüchtete sind 2023 per Boot über das Mittelmeer in Italien angekommen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Dabei hatte sie im Wahlkampf angekündigt, die Migrationsbewegungen nach Italien zu stoppen. Dafür wollte die italienische Regierungschefin sogar eine militärische Seeblockade einsetzen, um Bootsflüchtlinge abzufangen.

Meloni nimmt Migrationsabkommens mit Tunesien zum Vorbild - ähnlicher Deal mit weiteren Staaten?

Mit der Forderung, die Migration nach Europa zu begrenzen, steht Meloni nicht allein. Seitdem immer mehr Menschen über das Mittelmeer fliehen, statt über den Landweg, kommen die angrenzenden Länder an ihre Belastungsgrenze. Nach dem Vorbild des Migrationsabkommens mit Tunesien wollten Meloni und von der Leyen in Rom daher nun auch Ägypten, Libyen, Algerien und Marokko einen ähnlichen Deal nahebringen.

Tunesien soll nach dem Abkommen dafür sorgen, dass Migrantinnen und Migranten an der Flucht nach Europa gehindert werden. Dafür hat das Land Kredite in Millionenhöhe in Aussicht gestellt bekommen. Zudem soll das arabische Land diejenigen Geflüchteten zurücknehmen, die es trotz der Bemühungen nach Europa schaffen. Die Vereinbarung hatte zuletzt für Kritik von Menschenrechtsorganisationen gesorgt. Eine Wirtschaftskrise und ein großer Zustrom von Flüchtlingen stellen den nordafrikanischen Staat derzeit vor eine Zerreißprobe. Anfang Juli waren die Spannungen zwischen der Bevölkerung und den Migranten in eine Spirale der Gewalt eskaliert.

Tunesien soll die europäischen Grenzen schützen - lässt sich das aber teuer bezahlen

Nachdem während der Auseinandersetzungen ein Tunesier erstochen worden war, hatte der tunesische Präsident Kais Saied seine Nationalgarde angewiesen, Hunderte afrikanische Migrantinnen und Migranten aus der tunesischen Hafenstadt Sfax im tunesisch-libyschen Grenzgebiet in der Wüste auszusetzen – ohne Wasser und Nahrung. Auch vorher war Saied vorgeworfen worden, Menschenrechte zu verletzen und die Demokratie in seinem Land auszuhöhlen. Der tunesische Staatschef machte bisher keine Reformzusagen. Deshalb hängt ein Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar an Tunesien weiterhin in der Luft.

Auch die neuen Partner Ägypten, Libyen, Algerien und Marokko sind keine makellosen Demokratien. Trotzdem sollen sie jetzt viel Geld bekommen, um Europas Außengrenzen schützen. Meloni zufolge geht es bei der Zusammenarbeit aber darum, „die Entwicklung Afrikas und insbesondere der Länder, aus denen die Migranten kommen, zu unterstützen“. Im Gegenzug sollen die Länder den „Kampf gegen illegale Einwanderung, eine Steuerung legaler Einwanderung und die Unterstützung von Flüchtlingen“ mittragen.

Ein Problem der Zahlen, nicht der Menschlichkeit - Giorgia Meloni will Zuwanderer selektieren

Aufhorchen ließ Melonis Aussage, ihr Land sei offen für die Aufnahme weiterer Menschen, die auf legalen Wegen kommen. „Europa und Italien“ bräuchten Einwanderung, eine „illegale Masseneinwanderung“ sei jedoch schädlich. Niemand profitiere von ihr, außer kriminellen Gruppen, die auf Kosten der Schwächsten reich würden und ihre Stärke sogar gegen die Regierungen einsetzten. Damit erinnert ihre Haltung an die des CDU-Politikers Thorsten Frei. Dieser hatte vergangene Woche gefordert, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen und durch ein EU-weites Kontingent von 300.000 bis 400.000 Plätzen zu ersetzen.

Sowohl Meloni als auch Frei stellen Migration damit eher als Problem abstrakter, nicht humanitärer Werte dar. Beide zielen auf festgelegte Zahlengrenzen ab, blenden dabei die zugrunde liegende Nöte eher aus. Der Tenor: Solange die Menschen nicht in Europa ankommen, sind sie nicht unser Problem. Verfassungsrechtler und Migrationsexperten gaben jedoch bereits bei Freis Vorstoß zu bedenken, dass die Genfer Flüchtlingskonvention und zahlreiche Gesetze das Recht eines jeden Menschen auf Asyl schützen. Das „Refoulment-Verbot“ der EU verbiete es beispielsweise, Geflüchtete an den Außengrenzen abzuweisen. Dadurch seien Kontigent-Lösungen zwar eine denkbare Zusatzmaßnahme, sie würden das Problem aber nicht lösen. (Tadhg Nagel)