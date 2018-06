Mehrheit der Deutschen stellt sich hinter Seehofer - und gegen Merkel

Der Streit zwischen Merkel und Seehofer spitzt sich zu und eine breite Mehrheit der Bundesbürger ist für eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.

Berlin - In dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" sprechen sich 86 Prozent der Befragten für ein solches Vorgehen aus. Dass Flüchtlinge ohne Papiere nicht nach Deutschland einreisen dürfen, finden 62 Prozent der Befragten richtig. Die umstrittene Einrichtung von Ankerzentren zur Erstaufnahme von Flüchtlingen bezeichneten 61 Prozent der Befragten als richtig.

Für den "Deutschlandtrend" wurden am Montag und Dienstag dieser Woche 1006 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger telefonisch befragt. Die Schwankungsbreite liegt bei 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten.

Die Befragung fand vor der dramatischen Zuspitzung des Unionsstreits über die Asylpolitik statt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will jene Asylbewerber schon an der deutschen Grenze abweisen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt das ab. Sie ist gegen nationale Alleingänge in dieser Frage und setzt auf Lösungen auf europäischer Ebene.

Der Streit wühlte die Unionsparteien dermaßen auf, dass der Bundestag am Donnerstag seine Plenarsitzung für Krisenberatungen der CDU- und CSU-Abgeordneten unterbrechen musste.

AFP