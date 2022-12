Maulkorb für die Presse: Twitter sperrt Konten kritischer Journalisten

Von: Johannes Nuß

Twitter sperrt Accounts kritischer Journalisten, obwohl Besitzer Elon Musk mehr Meinungsfreiheit versprochen hat. Damit hat auch die Bundesregierung ein Problem.

San Francisco/Berlin – Von wegen mehr Meinungsfreiheit: Obwohl Tesla-Besitzer Elon Musk nach der Übernahme von Twitter mehr Austausch versprochen hat, geht der Milliardär völlig anders vor. Er schränkt aktuell die Pressefreiheit auf seiner Social-Media-Plattform Twitter in einer nie dagewesenen Intensität ein. Inzwischen sind ihm nämlich kritische Journalisten ein deutlicher Dorn im Auge. Im Zuge dessen ließ und lässt Musk derzeit zahlreiche Twitter-Accounts von ihm gegenüber kritisch eingestellten Journalisten sperren. Damit hat in der Politik auch die Bundesregierung um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Problem.

Twitter sperrt Accounts kritischer Journalisten: Reporter der „Washington Post“, „New York Times“ und CNN betroffen

Bis jetzt betreffen die Sperrungen laut einem Bericht der Tagesschau nur US-Journalisten, konkret Reporter der „Washington Post“, „New York Times“ und von CNN. Es gibt aktuell keinerlei Begründung vonseiten des Unternehmens, aber eines haben alle gesperrten Journalisten gemein: Sie berichten regelmäßig und auch kritisch über die Übernahme von Twitter durch den Milliardär Elon Musk, für den inzwischen in Deutschland kaum mehr jemand arbeiten möchte. Wie es heißt, sei den Reportern lediglich mitgeteilt worden, dass sie gegen Richtlinien des Unternehmens verstoßen hätten. Welche dies seien sollen, dahingehend schwieg sich das Unternehmen aus.

Auffällig ist aber an der ganzen Sache: Die Sperrung der Journalisten erfolgte, nachdem diese über Flüge von Musk mit seinem Privatjet berichtet hatten. Einige der nun suspendierten Journalisten haben den Berichten zufolge darüber geschrieben sowie über Musks Äußerung, er und seine Familie seien durch die Weitergabe von Standortdaten gefährdet worden. Das Irrwitzige dabei: Sämtliche Flüge von Elon Musk und seiner Familie mit seinem Privatjet sind öffentlich über verschiedene Webseiten im Internet verfolgbar.

Bundesregierung kritisiert Einschränkung Elon Musk: gesperrte Journalisten bei Twitter

Die Bundesregierung hat die Sperrung von Journalisten-Accounts beim Kurznachrichtendienst Twitter kritisiert. Man nehme mit wachsender Sorge zur Kenntnis, was sich auf Twitter tue, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin mit Blick auf Meinungs- und Pressefreiheit.

„Wir beobachten das sehr genau und stellen uns die Frage, welche Konsequenzen wir daraus ziehen könnten.“ Entscheidungen seien aber keine getroffen. Bundesregierung, Ministerien und Politiker nutzen Twitter bisher als Plattform für ihre Öffentlichkeitsarbeit.

Twitter sperrt Accounts kritischer Journalisten: Bundesregierung hat Problem mit weniger Meinungsfreiheit

Das Auswärtige Amt twitterte am Freitag: „Pressefreiheit darf nicht nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.“ Der Beitrag verwies auf verschiedene gesperrte Journalisten-Accounts. Diese könnten nun auch dem Auswärtigen Amt nicht mehr folgen, nicht mehr kommentieren und kritisieren.

„Damit haben wir ein Problem @Twitter“, hieß es weiter. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte: „Aus unserer Sicht ist Pressefreiheit ein extrem hohes Gut und das gilt es zu verteidigen, wenn es infrage gestellt wird, sei es durch Staaten, sei es durch private Akteure.“ (mit Material der dpa)