Trotz Omikron BQ.1.1: „Maskenempfehlung statt Maskenpflicht“ für Busse und Bahnen?

Teilen

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand – gibt‘s für Busse und Bahnen bald keine Maskenpflicht mehr, sondern nur noch die Empfehlung, sie zu tragen? © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Im Streit über einen Vorstoß zum Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen haben die Ministerpräsidenten der Länder ganz unterschiedliche Meinungen.

Berlin – Das Coronavirus ist in Deutschland immer noch präsent. Auch wenn es angesichts der Energiekrise beinahe schon in Vergessenheit geraten war. Doch Omoikron BQ.1.1, die gefährliche „Höllenhund“-Variante, die sich schnell verbreitet und bei der Experten schon vor einer Verdopplung binnen zehn Tagen warnen, und Co sind einfach nicht wegzukriegen. Und mit der Sub-Variante des Coronvirus bleiben auch die Diskussionen um die Corona-Regeln und die Maslenpflicht. Ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist in der Bundespolitik auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, sagte dazu gegenüber der Welt: „Wir plädieren für eine Maskenempfehlung statt einer Maskenpflicht. Denn Bürgerinnen und Bürger können sich selbst schützen und eigenverantwortlich entscheiden.“ Doch die FDP-Idee, aus der Maskenpflicht eine Maskenempfehlung zu machenm stößt nicht überall auf Gegenliebe. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Janosch Dahmen, lehnte eine Lockerung der Maskenpflicht im Nahverkehr dagegen ebenso ab wie die von vier Bundesländern angekündigte Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte.

Corona-Regeln :„Mit Symptomen bleibt man zu Hause“ – Daniel Günther (SPD) für Ende der Maskenpflicht

„Es gibt keine neuen, medizinisch evidenten Gründe, warum jetzt von den bisher gesetzlich vorgesehenen Absonderungs- und Isolationspflichten oder aber der Maskenpflicht im Nahverkehr abgewichen werden sollte“, sagte Dahmen der Welt. Im Gegenteil sei die „konsequente Unterbrechung von Corona-Infektionsketten und die Reduzierung von Ansteckungsrisiken“ vor dem Hintergrund stark ansteigender, saisonal bedingter Atemwegserkrankungen in den kommenden Monaten überaus wichtig.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) strebt an, die Corona-Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht über das Jahresende hinaus zu verlängern. Er wolle hierfür im Gespräch mit den anderen Ländern eine möglichst einheitliche Regelung erreichen, sagte er bereits am Freitag bezüglich der Diskussionen um die Maskenpflicht und Corona.-Maßnahmen im Angesicht von Omikron BQ.1.1. Günther appellierte an die Eigenverantwortung: „Mit Symptomen bleibt man zu Hause“. Er hoffe, dass sich weitere Länder diesem Kurs anschließen, der verantwortungsvoll sei.

Diskussionen um Corona-Lockerungen, Isolationspflicht, Maskempflicht: Niedersachsens Ministerpräsident Weil vorsichtig – „Pandemie nicht vorbei“

Über die Maskenpflicht im Nahverkehr können gemäß Infektionsschutzgesetz die Länder entscheiden. Für Fernzüge gilt eine bundesweite Maskenpflicht. Am Freitag hatte Schleswig-Holstein gemeinsam mit Baden-Württemberg, Bayern und Hessen bereits angekündigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil setzt dagegen auf einen vorsichtigen Kurs.

„Auch wenn wir uns alle etwas anderes wünschen, ist die Pandemie nicht vorbei. Das beweisen nicht zuletzt die relativ hohen Todeszahlen, die wir unverändert verzeichnen“, sagte der SPD-Politiker der Welt in Bezug auf die Diskussionen um ein mögliches Aus für die Isolationspflicht und die Maskenpflicht. „In der kalten Jahreszeit werden die Probleme erfahrungsgemäß auch noch größer. Vor diesem Hintergrund werden wir in Niedersachsen vorsichtig bleiben“, so Stephan Weil in Zeiten von Omikron BQ.1.1.