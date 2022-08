„Mit welcher Begründung denn?“ – Merz hält wenig von Lauterbachs Maskenpflicht

Corona-Regeln

+ © Jonas Güttler/dpa Friedrich Merz bei einer Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Der CDU-Chef hält nichts von einer flächendeckenden Maskenpflicht. © Jonas Güttler/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Busjaeger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Corona-Herbst naht und könnte eine flächendeckende Maskenpflicht bringen. Friedrich Merz hält allerdings wenig von Lauterbachs neuen Corona-Regeln.

Berlin – Mit Sorge blickt ein Teil der Politik auf den Corona-Herbst 2022: Steigende Fallzahlen und höhere Auslastungen auf den Intensivstationen könnten die Lage der Pandemie in Deutschland wieder zuspitzen. Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in den kühleren Monaten zwingend auf eine flächendeckende Maskenpflicht in Deutschland einsetzen will, kommt nun Gegenwind aus der Opposition zu den neuen Corona-Regeln: CDU-Chef Friedrich Merz hält eine generelle Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen im Herbst für unsinnig: „Eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum? Nein. Mit welcher Begründung denn?“

Maskenpflicht in Deutschland für Innenräume: Merz hält Lauterbachs Corona-Regeln im Herbst 2022 für nicht sinnvoll

Dass sich der CDU-Vorsitzende nun deutlich gegen die mögliche Maskenpflicht in Deutschlands Innenräumen positioniert, überrascht wenig: Seit Wochen brodelt die Debatte um härtere Maßnahmen und neue Corona-Regeln im Herbst 2022 und aus den Reihen der Opposition waren immer wieder Stimmen laut geworden, die sich gegen die Pläne der Ampel-Regierung ausgesprochen hatten. Auch beim Thema Corona-Impfung hat CDU-Politiker Merz eine klare Meinung: Der 66-Jährige betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, er werde sich „mit Sicherheit nicht“ vom Herbst an alle drei Monate gegen Corona impfen lassen. Währenddessen überraschte Lauterbach zuletzt mit seiner neuen Haltung zur Legalisierung von Cannabis.

Hintergrund von Merz‘ Äußerungen war der Vorstoß von Lauterbach, dass er mit einer flächendeckenden Maskenpflicht in Deutschland ab 1. Oktober rechnet. Und das, obwohl derzeit die Corona-Sommerwelle offenbar eine leichte Verschnaufpause einlegt. Der Gesundheitsminister hatte allerdings am vergangenen Freitag, dem 12. August, deutlich gemacht, dass Zahlen das Gefühl einer falschen Sicherheit vermitteln könnten. Wegen Omikron BA.5 rechnet er nämlich mit deutlich steigenden Fallzahlen im Corona-Herbst. Um die Auswirkungen abzufangen, schlug Lauterbach deshalb bei den neuen Corona-Regeln unter anderem eine Maskenpflicht für Innenräume für alle Bundesländer vor.

Maskenpflicht in Deutschland: Welche neuen Corona-Regeln gelten im Corona-Herbst 2022?

Bundesweit gilt die Maskenpflicht in diesen Bereichen :

: Flugzeug und Fernzüge

Bus und Bahn des öffentlichen Nahverkehrs

Bei Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (inklusive Testpflicht)

Für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten (inklusive Testpflicht)

In den Ländern kann die Maskenpflicht zusätzlich in diesen Bereichen erlassen werden:

In öffentlich zugänglichen Gebäuden oder in Restaurants etc., jedoch mit Möglichkeiten zur Ausnahme für Personen, die frisch getestet, vor höchstens 90 Tagen von einer Corona-Infektion genesen oder vollständig geimpft sind. Die letzte Impfung darf in diesem Fall aber maximal nur drei Monate zurückliegen.

In Schulen und anderen Ausbildungseinrichtungen für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler, aber erst ab der 5. Klasse und wenn sonst kein geregelter Präsenzunterricht möglich wäre

Bei Außenveranstaltungen, wenn der Betrieb des Gesundheitssystems gefährdet ist und wenn kein Mindestabstand eingehalten werden kann

Bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen, wenn der Betrieb des Gesundheitssystems gefährdet ist. Dann soll es auch keine Ausnahmeregelung für genesene, frisch geimpfte oder getestete Personen mehr geben

Kommt die flächendeckende Maskenpflicht in Deutschland? Merz sieht gefährliche Grundrechtseingriffe bei Corona-Regeln

Diese flächendeckende Maskenpflicht für Innenräume in Deutschland im Herbst steht Merz deutlich kritisch gegenüber. Er betonte, er sei gegen eine solche Pflicht „einfach so auf Verdacht, denn Grundrechtseingriffe müssen sorgfältig begründet werden“. Für einzelne Räume, die besonders gefährdet sind, hält einer hingegen eine Maskenpflicht im Corona-Herbst für notwendig. Für die neuen Corona-Regeln betrifft das unter anderem Krankenhäuser, Altenheime oder Pflegeeinrichtungen. Für frisch Geimpfte soll ab Oktober eine Ausnahme bei der Regel zu Maskenpflicht in Deutschland gelten. Bei der Kontrolle soll die Warn-App helfen.

Während Karl Lauterbach immer wieder durch seine mahnenden Worte auffällt, sprach Merz von einer ungünstigen Strategie des Bundesgesundheitsministers: „So wie Herr Lauterbach kommuniziert und handelt, erzeugt er überall Chaos und verunsichert die Bevölkerung zusätzlich“, sagte Merz in bezug auf die Corona-Regeln und die Maskenpflicht. Dadurch würden Impfgegner womöglich noch stärker mobilisiert, warnte er. Indes ist bekannt geworden, dass Lauterbach wegen seiner Corona-Erkrankung auf das Medikament Paxlovid zurückgegriffen hat.

Corona-Herbst könnte Maskenpflicht in Deutschland zurückbringen: Debatte über Impfpflicht und weitere Corona-Regeln läuft

Abgesehen von der Debatte um eine Maskenpflicht in Deutschland für Herbst und Winter hatte Lauterbach zudem erläutert, es sei nicht so, dass eine Impfung nur noch drei Monate gelten werde und dass man sich alle drei Monate impfen lassen müsse. Sich alle drei Monate impfen zu lassen, wäre auch „medizinisch völlig unsinnig“, so Lauterbach. Auch Merz positionierte sich deutlich gegen regelmäßige Impfungen im Dreimonatsintervallen. Persönlich werde er sich „mit Sicherheit nicht“ alle drei Monate impfen lassen. Vor einigen Tagen stand im Raum, dass Lauterbach die 4. Impfung gegen Corona befürwortet.

„Ich kann der Bundesregierung nur empfehlen, mit diesen unabgestimmten, unausgereiften Vorschlägen im Herbst nicht ins Parlament zu kommen“, sagte Merz der dpa bezüglich des gegenwärtigen Streits innerhalb der Ampel über ein neues Infektionsschutzgesetz, die neuen Corona-Regeln und explizit die Maskenpflicht in Innenräumen. Zugleich warnte der CDU-Vorsitzende vor einem verwirrenden Flickenteppich bei den Corona-Regeln im kommenden Herbst und Winter, die der Akzeptanz in der Bevölkerung schaden könnten. Seine Forderung: plausible, verständliche und möglichst einheitliche Corona-Regeln in Deutschland für den kommenden Herbst – zuvor gab es nämlich schon deutlich Kritik an den Plänen der Regierung.