Schneller Eintritt ohne Maske? Neue Corona-Warn-App soll helfen

Von: Jens Kiffmeier

Lässt die Corona-Warn-App überarbeiten: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © Kay Nietfeld/dpa

Lauterbach plant die Rückkehr der Maskenpflicht. Doch für frisch Geimpfte gilt ab Oktober eine Ausnahme bei der Corona-Regel. Bei der Kontrolle hilft die Warn-App.

Berlin – Grün und Blau: Drei Farben sollen künftig den Status von Geimpften in der Corona-Warn-App anzeigen – und damit eine schnellere Einlasskontrolle in Theater, Restaurants oder Stadien ermöglichen. Die Software soll deswegen jetzt überarbeitet werden. Das kündigte Karl Lauterbach (SPD) bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Nach Informationen von Spiegel Online soll das Update bereits Ende September erfolgt sein – also pünktlich vor Beginn des befürchteten Corona-Herbstes 2022. Denn dadurch lässt sich die neue Maskenpflicht ab Oktober besser umsetzen.

Corona-Regeln in Deutschland: Corona-Warn-App wird angepasst und soll Umsetzung der Maskenpflicht vereinfachen

Hintergrund ist das angepasste Infektionsschutzgesetz, auf das sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zusammen mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) geeinigt hat. Es sieht vor, dass die Maskenpflicht bundesweit weiterhin in Flugzeugen, Bussen und Bahnen gilt. Darüber hinaus können die Länder optional weitere Corona-Regeln erlassen und das Tragen von Masken auch in Innenräumen vorschreiben. Es sollen aber Ausnahmen für Getestete, Genesene oder eben frisch Geimpfte gelten.

Corona-Warn-App: Unterschiedliche Farben für Impfzertifikat – Grün statt Blau zeigt frischen Impfstatus an

Sofern die letzte Impfung weniger als drei Monate her ist, soll der Zugang in Restaurants oder bei Veranstaltungen zunächst ohne Maske möglich sein. Doch wie kann man das leicht kontrollieren? Ganz einfach: In der Corona-Warn-App ist das Zertifikat dann in den ersten drei Monaten in Grün hinterlegt, danach wechselt es wieder auf das gewohnte Blau. Dadurch, so versprach Lauterbach, könne ein Restaurantbesitzer in Deutschland am Eingang auf einen Blick den aktuellen Impfstatus erkennen.



Derzeit gehen viele Fachleute und die Politik davon aus, dass Menschen nach einer Corona-Impfung drei Monate vor Ansteckung bestens geschützt sind. Danach sinkt die Schutzwirkung nach und nach ab. Deshalb habe man sich für die Ausnahmeregelung auf diesen Zeitraum verständigt, sagte Lauterbach. Sollte sich die Lage ändern, etwa weil die Immunität in der Bevölkerung wachse, das Virus weniger ansteckend werden oder neue Daten zu neuen Erkenntnissen führen, dann werde man den Zeitraum jederzeit anpassen können.