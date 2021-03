Masken-Affäre: Union zieht weitere Konsequenzen - Abgeordnete sollen bis Freitag Erklärung abgeben

Die Union muss wegen der Masken-Affäre Konsequenzen ziehen. Die Abgeordneten sollen nun eine Erklärung abgeben, dass sie keine finanziellen Vorteile im Rahmen der Covid-19-Pandemie erzielt haben.

Berlin - Die Spitze der Unionsfraktion steht wegen der Masken-Affäre* unter Druck. „Wir sehen uns als Abgeordnete des Deutschen Bundestages in der besonderen Verantwortung für das Gemeinwohl. Das gilt besonders in einer Krise wie der derzeitigen Corona-Pandemie. Das Fehlverhalten Einzelner darf nicht eine ganze Fraktion in schlechtes Licht rücken“, schreiben Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU*) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch in einer E-Mail an die Parlamentarier der Union. In diesem Schreiben werden die Abgeordnet:innen dazu aufgefordert bis Freitag eine Erklärung abzugeben. Sie sollen bestätigen, dass sie keine Vorteile im Rahmen der Covid-19-Pandemie erzielt haben.

In der Erklärung der Abgeordnet:innen soll demnach unter anderem stehen, dass sie in Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie keine finanziellen Vorteile erzielt haben. Sowohl direkt durch den Verkauf von Medizinprodukten, als auch indirekt durch beispielsweise die Vermittlung von Kontakten. Sollte jemand diese Erklärung nicht abgeben können, solle man sich bei den Parlamentarischen Geschäftsführern Michael Grosse-Brömer (CDU) und Stephan Müller (CSU*) melden.

Masken-Affäre: Abgeordnete des Bundestags machen Profit mit Corona-Schutzmasken

Diese Erklärung ist eine Folge der sogenannten Masken-Affäre. Dabei sollen die Abgeordneten Georg Nüßlein (bisher CSU) und Nikolas Löbel (bisher CDU) mit Schutzmasken Profit geschlagen haben. Gegen Nüßlein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Löbel hingegen hatte zugegeben, dass seine Firma Provisionen von circa 250 000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen von Schutzmasken erhalten hat. Bei ihm wird nun geprüft, ob ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden wird. Beide Politiker haben ihre Parteien verlassen und Löbel hat zudem sein Bundestagsmandat niedergelegt. Nüßlein kündigte an im Herbst nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren, sein Mandat will er bis dahin behalten.

Gitta Connemann: Kann für niemanden „die Hand ins Feuer legen“

Die stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Gitta Connemann, geht von „Einzelfällen“ aus. Am Mittwoch sagte sie im „Morgenecho“ von WDR 5, dass es keinerlei Hinweise darauf gebe, dass es noch weitere Fälle in der Masken-Affäre gibt. Trotzdem wählt sie klare Worte: „Ich werde für keinen der Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag* - egal, welcher Fraktion er angehört- die Hand ins Feuer legen können, denn ich weiß am Ende nicht, wer, was wie getan hat.“ Conemann findet es zudem erschreckend, dass Kollegen aus der Krise noch Profit schlagen wollten. „Ein Abgeordneter sollte grundsätzlich keinen Profit aus seiner Tätigkeit schlagen“, so die Vorsitzende der Unionsfraktion.(Dana Popp/dpa)

