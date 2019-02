Söders Blitzbesuch in der S-Bahn

Überfüllte Züge, Verspätungen und Ausfälle: Pendler haben es im Münchner ÖPNV nicht leicht. Bei einem Blitzbesuch in der S-Bahn machte sich Markus Söder am Mittwoch persönlich ein Bild von der Problematik.

München - Der Treffpunkt ist Ostbahnhof, 8.03 Uhr, am Bäcker zwischen BurgerKing und Donut-Laden. Ein paar Herren in Anzügen tauchen auf, ein Kamerateam, auffällig viele Polizisten stehen rum, dann nähern sich drei dunkle, schwere Limousinen. Aus der ersten schält sich Markus Söder.

Der Ministerpräsident tritt an zum unangekündigten Blitzbesuch in der pannenanfälligen Münchner S-Bahn. Ein paar Stationen will er mitfahren, mit den Pendlern ins Gespräch kommen. Söder nimmt die Rolltreppe ins Zwischengeschoß, stellt sich brav an den Fahrkartenautomaten. „Zone 1?“, fragt er. Ja, eine Zone, 2,90 Euro. „Ist viel Geld“, findet er.

Die meisten Pendler erkennen Söder scheinbar nicht

Oben an Gleis 1 und 2 fällt erst mal seine S-Bahn aus, es ist zugig am Ostbahnhof. Vielleicht fühlt er sich jetzt ein bisschen wie die Pendler, die jeden Morgen frierend auf verspätete Züge warten? Er nimmt schließlich die S4, knallvoll, Richtung Innenstadt. Die Pendler drinnen, die echten also, erkennen ihn entweder nicht, oder wollen ihn nicht erkennen. Einer versteckt sich hinter seiner tz, andere schauen weg. Übersehen kann man Söder, Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (beide CSU) und die „spontan“ mitreisenden Bahn-Manager kaum – ein großer Pulk an Journalisten, Pressesprechern, Polizisten und Bahn-Sicherheitsleuten mit leuchtenden Westen drängt sich in den Zug.

Zwei Pendler sprechen den Regierungschef an, der im Mittelgang der S4 steht, einer beschwert sich über den 20-Minuten-Takt an der S2. Am Marienplatz ist wieder Schluss. Söder steigt aus, mit ihm der Pulk. Der Ministerpräsident verspricht einen großen ÖPNV-Gipfel im März, ruft Staat, Stadt München und Landkreise zu einer besseren Kooperation auf. Und gelobt, weiter am 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr zu arbeiten. Er hätte selbst übrigens in Wahrheit gar kein Ticket gebraucht: Abgeordnete können in Bayern kostenlos Bahn fahren.

Video: Warten auf die S-Bahn - das sagt Markus Söder

Lesen Sie auch: Schneller zum Zug - damit Pendler trotz der Großbaustelle am Poinger S-Bahnhof schnell zum Bahnsteig gelangen, schlagen die Grünen eine Behelfstreppe vor.

Auch interessant: Stadträte wollen Übersicht über ÖPNV-Kosten – Landkreis macht Zugeständnisse bei Finanzierung