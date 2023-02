Schaut der Staat weg? Politologe beklagt bei Lanz den Umgang mit gewaltbereiten Migranten

Gregor Peter Schmitz (Chefredakteur, Stern) und Hamed Abdel-Samad (Publizist und Politologe) zu Gast bei „Markus Lanz".

Haben wir ein Problem mit gewaltbereiten Migranten? Die Runde bei Lanz kommt nur schleppend voran. Nur Politologe Hamed Abdel-Samad wird deutlich.

Hamburg – Ein seltener Gast aus alten Politikzeiten bei Markus Lanz: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Zweimal war sie Bundesjustizministerin. Sie kennt sich aus in der Debatte um gewaltbereite Migranten. Doch an diesem Abend weiß auch sie sich in der ZDF-Talkrunde keinen rechten Rat. Nach der Messerattacke von Brokstedt, wo ein palästinensischer Migrant im Zug zwei Menschen ermordete und sieben weitere teilweise schwer verletzte, geht es an diesem Abend um die Ursachen. Ist unsere Justiz zu nachgiebig? Warum war der als gewalttätig bekannte Attentäter frei? Warum war er überhaupt noch im Land?

Markus Lanz im ZDF zur Messerattacke von Brokstedt: Leutheusser-Schnarrenberger mahnt Sachlichkeit an

Das Statement der Innenministerin Nancy Faeser findet Leutheusser-Schnarrenberger unzureichend. Faeser habe kurz nach der Messerattacke von Brokstedt keine Antworten gegeben, sondern selbst nur Fragen gestellt, die eigentlich sie selbst beantworten müsste, mahnte auch Lanz in seiner TV-Sendung an. Die Ex-Ministerin stimmt zu: „Da ist sie zuständig.“ Faesers Fragestunde trage nicht zur Sicherheit bei. Sie sieht einen klaren Ansatzpunkt: Denn der Attentäter sei sogar während der Untersuchungshaft gewalttätig gewesen. Er habe einen Mithäftling und einen Vollzugsbeamten angegriffen. Dies sei Anlass genug gewesen, die U-Haft zu verlängern. Dann wäre der Täter gar nicht auf freiem Fuß gewesen.

Richterin Andrea Titz beklagt, dass man über den Fall Brokstedt noch viel zu wenig wisse. Man habe nur Bruchstücke und nur aus den Medien, sagt die Juristin. Liegt aber ein Problem vielleicht sogar in ihrem Berufszweig, der Justiz? Titz nennt aufrüttelnde Zahlen: „In der Strafjustiz gehen wir von 1000 Richterstellen aus, die fehlen.“ Und mehr noch: Von den derzeit nur etwa 25.000 Richterinnen und Richtern würden bis zum Jahr 2030 bis zu 35 Prozent in Pension gehen. Die permanente Überarbeitung führe dazu, „dass es zu Phänomenen wie Haftentlassung kommen kann“. Wie etwa im Fall Brokstedt, wirft Journalist Schmitz ein. Doch Titz unterbricht ihn harsch: Dieser Fall liege anders.

Mit Markus Lanz diskutierten diese Gäste

Hamed Abdel-Samad (Publizist und Politologe)

(Publizist und Politologe) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( Politikerin, FDP)

Politikerin, FDP) Gregor Peter Schmitz (Chefredakteur, Stern)

(Chefredakteur, Stern) Andrea Titz (Richterin)

Politologe Abdel-Samad beklagt, dass die eigentliche Debatte über militante Migranten tabuisiert werde. „Wir wollen darüber nicht reden. Wir sagen: Das sind Einzelfälle. Bevor wir anfangen, kommen Politiker und Medienleute und sagen uns, wie wir die Debatte nicht führen dürfen.“ Das sei schon 2015 bei der ersten Migrationskrise so gewesen, und „man hat daraus nicht gelernt. Wir dürfen nicht über Herkunft sprechen, wir dürfen nicht über Kultur sprechen und wir dürfen nicht über die Sozialisation dieser Menschen zu Hause sprechen“. Im Gegenteil hätten nach 2015 alle Parteien das Thema Migration sogar aus ihren Programmen gestrichen. Einzig die AfD spreche darüber.

„Wie kann es sein, dass sich die Politik jetzt so ahnungslos stellt?“, will Lanz wissen. „Wir wenden unser Recht zum Teil nicht konsequent genug an“, antwortet Leutheusser-Schnarrenberger. Schmitz mahnt: „Herkunft allein macht noch keinen Täter.“ Junge Flüchtlinge würden „Traumata mit sich herumschleppen“. Man müsse sie betreuen und behandeln. Abdel-Samad kontert mit einem Blick in die Geschichte: Vietnamesische Flüchtlinge hätten auch viele Probleme gehabt, aber „wann haben sie Menschen mit Messern angegriffen?“ Er führt Japan an, wo er lange gelebt habe. „Die haben auch viele Migranten. Es gibt aber diese ungesteuerte Migration nicht. Es gibt diese Probleme nicht.“

Ob Messerattacke oder Silvesterkrawalle: Abschiebung ist möglich, findet aber nicht statt – sagt Lanz

Bei den Silvesterkrawallen 2015 in Köln habe es 1000 Opfer gegeben. „Wie viele Täter wurden bestraft?“, fragt Abdel-Samad. Lanz hat die Zahlen: „Es ist ernüchternd. Es gingen 1210 Strafanzeigen ein. Angeklagt wurden 46, davon 36 verurteilt.“ Und nur zwei wegen sexueller Nötigung. Lanz listet die vielen Straftaten des Brokstedt-Attentäters auf. „Haben wir es da nicht mit jemandem zu tun, der eigentlich seit fünf Jahren nicht mehr im Land sein sollte?“, fragt er. Abschiebung sei schwierig, aber möglich, antwortet Leutheusser-Schnarrenberger. „Findet aber nicht statt“, erwidert Lanz.

Abdel-Samad im ZDF: Ägyptische Fachkraft sollte sich lieber als Syrer verkleiden und Asylantrag stellen

Auch die Einwanderung von Fachkräften nach Deutschland wird thematisiert. „Was müsste ein fähiger Mathematiker aus Ägypten machen?“, will Lanz vom Deutsch-Ägypter Abdel-Samad wissen. Der erklärt das komplizierte Einwanderungsprozedere und kommt zu dem Schluss: „Es ist einfacher für ihn, sich als Syrer zu verkleiden und zu sagen. Ich stelle einen Asylantrag.“ Lanz kann es kaum glauben: „Also, es ist leichter, einfach einen Schleuser zu bezahlen?“

Abdel-Samad antwortet: „Ja. Das ist auch ein Punkt, über den wir ein bisschen ehrlicher reden müssen. Asylrecht ist eine gute Errungenschaft, aber es ist nicht die primäre Aufgabe des deutschen Staates. Es gibt andere Errungenschaften, wie die innere Sicherheit. Der Staat ist für die Bürger zuerst verantwortlich, bevor er den Rest der Welt rettet.“ Schmitz unterbricht ihn: „Bleiben wir bei den Fakten. Wir haben keine Gewaltexplosion in Deutschland.“ Lanz hat eine Statistik parat: „14 Prozent der Geduldeten sind verantwortlich für Gewalttaten, obwohl sie nur zwei Prozent der Bevölkerung stellen.“

Abdel-Samad skizziert die Lebenssituation der Migranten. „Wenn sie auf Arabisch mit mir gesprochen haben, dann haben sie abfällige Worte benutzt gegen Richter, selbst gegen den eigenen Rechtsanwalt. Dass sie alle Ungläubige sind. Das ist das Narrativ, das sie von zu Hause mitbringen manchmal.“ Man könne Deutsche nicht respektieren, sei die Meinung. Die Kultur stehe „in Asymmetrie zum Westen“.

Schmitz wirft das Grundgesetz in die Debatte. Daran müssten sich alle halten. Abdel-Samad greift das Argument auf. Freie persönliche Entfaltung des Individuums stehe in Artikel 2. Wo sei dieses Recht bei einem Mädchen das religiös vereinnahmt wird und ein Kopftuch im Alter von sechs Jahren trägt: „Wo ist der Staat, der diesem Mädchen ermöglicht, seine Persönlichkeit frei zu entfalten?“

Fazit des Talks bei Markus Lanz:

Ex-Ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger überzeugte mit ihrer gewohnten Sachkompetenz, doch ihr Auftritt blieb insgesamt etwas blass. Harte und deutliche Worte hingegen hatte Hamed Abdel-Samad im Gepäck. Der Deutsch-Ägypter versuchte seine Meinung nicht hinterm Berg zu halten und sprach offen an, was in seinen Augen alles beim Thema Migration in Deutschland schiefläuft. (Michael Görmann)