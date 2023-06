Lauterbach liefert Kampfansage bei „Lanz“ – und bezeichnet sich selbst als „Lobbyschreck“

Markus Lanz fragt Karl Lauterbach nach den Vorzügen seiner Krankenhausreform. Der Gesundheitsminister verspricht eine Menge – und sendet eine klare Botschaft.

Hamburg – Die Journalistin Cordula Tutt tadelte Gesundheitsminister Karl Lauterbach zuletzt vehement für Verfehlungen in der Gesundheitspolitik. Bei „Markus Lanz“ erneuert sie diese Kritik. „Wir haben zu viele Krankenhausbetten, wir haben zu viele Operationen“, zählt die Redakteurin der „WirtschaftsWoche“ auf. In ihren Augen habe Lauterbach bei seiner angestrebten Krankenhausreform zudem schon einige Mitstreiter vor den Kopf gestoßen.

„Was heißt das?“, will Lanz daraufhin wissen. Tutt behauptet, Lauterbach komme – etwa bei den Krankenhausschließungen – auf keinen „gemeinsamen Nenner“ mit den Ländern.

Lauterbach bei Markus Lanz: Krankenhausreform „seit 15 Jahren überfällig“

„Wie viele Krankenhäuser wollen sie schließen?“, wendet sich Lanz danach direkt an Lauterbach. Der SPD-Politiker antwortet beschwichtigend: „Ich will gar keins schließen.“ Ohne eine Veränderung des bestehenden Systems käme es hingegen durchaus zum viel zitierten Krankenhaussterben. „Diese Reform ist seit 15 Jahren überfällig“, lautet daher Lauterbachs Urteil. Er fügt außerdem hinzu, dass die Arbeit mit den Ländern gut klappe.

Konkrete Maßnahmen zur Kostensenkung hat Lauterbach auf Nachfrage indes parat. So werden unnötige Operationen reduziert, die sowieso nur auf die Fallpauschale zurückzuführen sind. Darüber hinaus sollten Krebspatienten nur noch in Zentren behandelt werden, die über das nötige Know-how verfügen. Dadurch würden nicht nur Gelder gespart, sondern auch viele Menschen gerettet werden.

Tutt gehen diese Schritte noch nicht weit genug. Sie verweist auf die Dänen, bei denen die Ärzte die Krankheitsgeschichte ihrer Patienten mittels einer elektronischen Gesundheitskarte unverzüglich erhalten. In Dänemark sterben deshalb nur drei Prozent der Erkrankten in den Krankenhäusern, während es bei uns acht Prozent sind. Wegen dieser Diskrepanz brauche es laut Lauterbach die angestoßene Reform, die seit „15 Jahren überfällig ist“.

„Markus Lanz“: Journalistin befürchtet Unterversorgung auf dem Land

Lauterbach führt weiter aus, dass er die 1719 Krankenhäuser in Deutschland stärker überwachen und reglementieren möchte. Einrichtungen, die schlechte Operationen durchführten, erhielten beispielsweise keine Gelder mehr vom Staat.

Die Patienten sollen die Bewertungen ferner öffentlich einsehen können, um sich eine bessere Versorgung zu sichern. Der Gesundheitsminister will damit die „einfachen Leute“ unterstützen, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, sich ausreichend über ihre Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Markus Lanz steht dem öffentlichen Anprangern dennoch kritisch gegenüber. Lauterbach hält dagegen, dass die guten Krankenhäuser davon aber profitieren werden.

Tutt sieht hingegen die flächendeckende Versorgung in Gefahr, weil kleinere Häuser zum einen noch mehr Probleme haben, wenn ihnen die Mittel gekürzt werden. Zum anderen fehlen die Alternativen auf dem Land, sobald die örtlichen Krankenhäuser schließen.

Lauterbach betont daraufhin zum wiederholten Male, dass er keineswegs Kliniken schließen will. Weniger Unterstützung zwinge die Einrichtungen jedoch zur Aufgabe, kontern Lanz und Tutt. Lauterbach räumt auf Nachfrage schließlich ein, dass das Leistungsprinzip maximiert wird. Dies geschehe seiner Meinung nach momentan aber sowieso schon. Seine Reform strebe immerhin die Qualitätssteigerung der Behandlungen an.

Karl Lauterbach verspricht Einführung der digitalen Krankenakte

Markus Lanz richtet den Fokus anschließend auf die emotionale Seite der Krankenhaus-Diskussion. Der Talkshowmaster stellt sich vor, wie die Menschen ihre örtlichen Kliniken vermissen würden. Cordula Tutt nimmt wiederum die Ökonomen mit ins Boot und ergänzt, dass mit den Einrichtungen ein wichtiger Arbeitgeber in den Regionen wegfiele.

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zur Krankenhausreform, seiner Ankündigung eines Hitzeschutzplans sowie zur Arzneimittelversorgung. © Cornelia Lehmann/ZDF

Lauterbach besteht darauf, dass zahlreiche Krankenhäuser ohne seine Reform ohnehin schließen müssten. Er setzt sich deshalb so beherzt für diese Umgestaltung ein. Des Weiteren kündigt der Mediziner eine digitale Revolution im Gesundheitswesen an. Er verspricht, dass im Jahr 2025 80 Prozent der Deutschen eine elektronische Krankenakte haben werden. Diese führe zu einer stärkeren Vernetzung im Gesundheitswesen.

Lanz fragt umgehend, welche Veränderungen die digitale Patientenakte konkret mit sich brächte. Lauterbach skizziert den Ablauf folgendermaßen: Mit Einwilligung des Erkrankten könne der Arzt zukünftig Befunde elektronisch abrufen und einspeisen. Der Patient erhalte dadurch eine schnellere und bessere Versorgung.

Mit diesen großen Umstellungen würden die von Lauterbach zitierten „kleinen Leute“ auf dem Land nach Lanz‘ Einschätzung aber zu sehr fremdeln. Der Minister teilt diese Auffassung nicht. Für ihn profitieren die „kleinen Leute“ am meisten von der Reform, weil die örtlichen Krankenhäuser keine OPs mehr durchführten, für die ihnen schlicht das ausgebildete Personal fehlt. Die Patienten erhielten daher eine verbesserte Versorgung in den größeren Kliniken, an die sie letztlich verwiesen werden.

„Markus Lanz“: Experte nennt Gründe für Medikamentenengpässe

Beim Stichwort Versorgung kommt Lanz auf den derzeitigen Medikamentenmangel zu sprechen. Roland Seifert erklärt, dass diese Problematik schon länger existiert. Wie der Pharmakologe berichtet, ist die Produktion der Arzneimittel in der Vergangenheit in Indien und China zentralisiert worden. Veränderte Verfahren führten schließlich dazu, dass billig große Mengen hergestellt werden konnten.

Ein Nachteil blieb dabei jedoch zunächst unbemerkt. „Da entstehen als Nebenprodukte häufig krebserregende Stoffe, sodass diese Produkte nicht mehr in den Handel können“, nennt Seifert einen der Gründe für den aktuellen Medikamentenengpass. Hinzu komme, dass die Alltagsmedizin – im Gegensatz zu Krebspräparaten – nicht mehr profitabel sei. Laut Seifert fokussieren sich die Hersteller aus diesem Grund zu sehr auf diese Mittel, die der breiten Masse keinen Nutzen brächten.

Der Experte lobt daher Lauterbachs Gesetz zur Bekämpfung der Lieferengpässe. Er spricht sich außerdem für einen Kanon aus, der ungefähr 300 Medikamente beinhaltet und mit dem die meisten Krankheiten behandelt werden können.

„Aber wo werden die dann produziert?“, hakt Lanz nach. „Die sollten natürlich alle in Deutschland und der EU produziert werden“, antwortet Seifert. „Wir müssten nur bereit sein, dafür etwas mehr zu investieren.“

Lauterbach möchte die Produktion durch sein neues Gesetz ebenfalls nach Europa zurückholen. Er wolle sich zudem nicht mehr von der Industrie „zum Narren halten lassen“. So könne es nicht sein, dass Rabatte gegeben werden, ohne danach zu liefern. Zumal die Lieferungen im Ausland problemlos gelängen. „Das bin ich einfach nicht bereit, mitzumachen“, sagt Lauterbach, der sich diesbezüglich als „Lobbyschreck“ betitelt.

Feuerökologe warnt bei „Markus Lanz“ vor Wasserknappheit

Ein weiteres wichtiges Anliegen Karl Lauterbachs stellt der Hitzeplan dar. Der Sozialdemokrat führt vor Augen, dass im Sommer zwischen 4.000 und 6.000 Menschen wegen der zu hohen Temperaturen sterben.

Johann Georg Goldammer fügt hinzu, dass die zunehmende Luftverschmutzung ein ebenso großes Problem markiert. Als Folge des Klimawandels würden die Waldbrände zum Beispiel stark zunehmen. Der Feuerökologe lehnt etwa den Begriff „Waldbrandsaison“ ab, weil es mittlerweile das ganze Jahr über brennt.

Es sei darüber hinaus laut Goldammer ein Teufelskreis entstanden: Waldbrände lassen abgebranntes Totholz zurück. Diese verkohlte Biomasse verstärke anschließend die zukünftigen Brände in den betroffenen Gebieten.

Lanz fragt seinen Gast, wie wir die Feuer in Zukunft angemessen bekämpfen können. Zumal Wasser immer knapper wird. “Wasser wird eine immer größere Mangelware hier bei uns“, räumte Goldammer ein. Wälder sollten deshalb resilienter gegen Brände gemacht werden. Obendrein brauche es mehr professionelle Feuerwehren. Die freiwilligen Helfer seien mit der Situation hingegen zu häufig überfordert.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Im Gesundheitswesen besteht immenses Verbesserungspotenzial. Dass die von Karl Lauterbach angestoßene Reform den erhofften Erfolg bringt, wird von der Runde teilweise aber bezweifelt. Zu groß ist die Angst vor dem Krankenhaussterben. Dennoch sind solche Reformen überfällig, wie der momentane Versorgungsmangel bei Medikamenten belegt. (Kevin Richau)