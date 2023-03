Trotz Luises Tod: SPD-Politiker lehnt schnellere Strafen für Kinder-Täter ab

Teilen

Anlässlich des Falls der offenbar von zwei Kindern getöteten Luise aus Freudenberg nimmt der SPD-Politiker Sebastian Fiedler bei „Markus Lanz“ Stellung zur Forderung, die Grenze der Strafmündigkeit zu senken. © Cornelia Lehmann/ZDF

Der Tod von Luise hat das Land aufgerüttelt. Die Täterinnen waren noch jung. Doch der Staat soll eine schützende Hand über sie halten – fordert die SPD bei Lanz.

Hamburg – Die Taten in Freudenberg und Heide haben Deutschland aufgeschreckt. Seit dem ist eine hitzige Diskussion über Jugendkriminalität entbrannt. Wieso ist es möglich, dass Teenager sich gegenseitig mobben und sogar töten? Diesen Fragen geht auch Markus Lanz am Donnerstagabend in seinem ZDF-Talk nach. Ganz direkt fragt der Moderator seinen Gast Sebastian Fiedler zu Beginn der Sendung, was beispielsweise der Mord an der zwölfjährigen Luise durch zwei Teenagerinnen in ihm auslöst?

Der SPD-Politiker gibt zu, mit Blick auf das Alter der Täterinnen, die erst zwölf und 13 Jahre alt sind, „fassungslos“ zu sein. Er warne jedoch davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. „Anders als bei erwachsenen Tätern erfahren wir nicht die Details“, erklärte Fiedler. Der Staat würde seine schützende Hand auch über die beiden Täterinnen halten, da sie noch Kinder seien.

Markus Lanz im ZDF zum Tod von Luise: SPD lehnt schnellere Strafmündigkeit bei Jugendlichen ab

Lanz hakt nach und will wissen, warum Kriminelle bei unser erst strafmündig sind, wenn sie das 14. Lebensjahr erreicht haben?Luises Mörderinnen gingen in seinen Augen jetzt nach Hause „und es passiert nichts“.

Fiedler entgegnet, dass Kriminalität in der Pubertät an der Tagesordnung sei. Kleinere Delikte müssten nicht stets geahndet werden, weil die Teenager mit der Zeit mehr geistige Reife entwickelten. Die beiden Täterinnen aus Freudenberg seien aus Sicht des Kriminalbeamten hingegen Extremfälle, die zuvor schon auffällig gewesen sein müssten.

Als Lanz auf andere Länder verweist, in denen Kinder schon früh strafmündig sind, entgegnet Fiedler, dass die Heranwachsenden ihr kriminelles Verhalten nach der Haft aber eher noch verfestigt hätten. Wie Pädagogin Brigit Kimmel hinzufügt, würden die Strafen vor allem andere Jugendliche abschrecken. Die Täter bräuchten hingegen Unterstützung bei der Verarbeitung ihrer Tat, um aus ihr zu lernen.

Psychiaterin bei „Markus Lanz“: Jugendgewalt ist Spätfolge der Pandemie

Markus Lanz fragt dennoch, ob Jugendliche heutzutage nicht härter bestraft werden müssten, weil sie früher eine gewisse Reife erreichten. Die Jugendpsychiaterin Sibylle Winter streitet dies ab. Sie erlebe die Heranwachsenden zwar körperlich reifer, aber nicht in Bezug auf die kognitiven Fähigkeiten.

Fiedler spricht sich deshalb noch einmal gegen das Heruntersetzen der Strafmündigkeit in Deutschland aus. Er fordert viel mehr die stärkere Zusammenarbeit der staatlichen Institutionen, um auffällige Kinder an die Hand zu nehmen.

Moderator Lanz verweist in diesem Zusammenhang auf Heides Bürgermeister, Oliver Schmidt-Gutzat, der offen zugibt, die Jugendkriminalität in seinem Ort nicht mehr kontrollieren zu können. Lanz erfragt anschließend den Grund für diese gestiegene Kriminalität unter Teenagern.

Winter sieht die Corona-Pandemie als Hauptursache. Die Zwölf- und 13-Jährigen seien zum Beginn der Maßnahmen in die Pubertät eingestiegen, konnten allerdings kaum Gruppenerfahrungen sammeln, die in dieser Zeit von enormer Bedeutung seien. Als Folge verzeichnen die Psychiatrien einen erhöhten Andrang durch Jugendliche, die etwa an Depressionen oder Essstörungen litten.

Welche Rolle spielt Social Media bei der gestiegenen Gewaltbereitschaft?

Die Kinder verbringen heutzutage einen Großteil ihrer Freizeit auf Social Media. Lanz erwähnt daher die große Anzahl der Opfer von Cybermobbing. Brigit Kimmel erklärt, dass alleine im letzten Jahr zwischen 17 und 25 Prozent der Kinder mit Mobbing konfrontiert wurden. Sie unterstreicht außerdem, wie sehr Mobbing und Cybermobbing ineinander übergingen, weil die Attacken vom Schulhof auf den sozialen Plattformen fortgesetzt würden.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 23. März

Sebastian Fiedler , Politiker (SPD)

, Politiker (SPD) Sibylle Winter , Kinderpsychiaterin

, Kinderpsychiaterin Birgit Kimmel , Pädagogin

, Pädagogin Marcus Engert, Journalist

Der Moderator Lanz fragt, was Eltern tun können, wenn sie eine Veränderung bei ihrem Kind bemerkten. Kimmel schlägt eine Überwachung der Social-Media-Aktivitäten bis zu einem gewissen Alter vor. Auf diesem Wege könnten Probleme erkannt und angesprochen werden. „Das fehlt aus meiner Sicht“, sagt die Pädagogin.

Einen weiteren Mangel erkennt Kimmel in der Aufklärung. Selbst Kinder, die nicht aktiv mobben, müssten an Schulen über dieses Problem ausreichend informiert werden, weil sie häufig nur nicht wüssten, auf welchem Wege sie eingreifen könnten.

Winter nimmt die Schulen beim Thema Mobbing teilweise in Schutz, da die Einrichtungen zu wenig Unterstützung vom Staat erhielten, um langfristige Projekte umzusetzen. „Das muss es uns wert sein“, fordert die Professorin für Kinderschutz daher ein Umdenken in der Politik.

Energiewende verschärft Klimakrise

Im zweiten Abschnitt seiner Sendung vollzieht Markus Lanz einen scharfen Themenwechsel von der Jugendkriminalität zum kriminalisierten Verbrechen. Durch die gestiegene Nachfrage an Holzpellets im Zuge der Energiewende nimmt der illegale Holzhandel zu.

Marcus Engert weiß aufgrund seiner Recherchen, warum dieses Geschäft derzeit so blüht. Der Investigativ-Journalist hat ermittelt, dass beim Holzhandel viel weniger kontrolliert wird, als bei Waffen oder Drogen.

In Rumänien roden Kriminelle zum Beispiel im großen Stil einen der letzten Urwälder Europas, weil laut Engert zu viel Korruption vorherrsche und Strafen zu wenig abschreckten.

Fiedler gibt zu, dass das Problem der illegalen Rodungen auch in Deutschland unterschätzt wird. So seien hierzulande nur zehn Personen für die Kontrolle des Holzhandels zuständig, obwohl wir uns durch unser Nichthandeln „die Lebensgrundlage absägen“. Europa schneide laut Engert insgesamt aber nicht besser ab.

So bezeichnet der Journalist den illegalen Holzhandel innerhalb der EU als „Achillesferse in der Strafverfolgung“, weil er im Binnenmarkt toleriert wird. Der Autor kritisiert den Staatenbund zudem heftig für seine Energiepolitik. „Die EU fördert systematisch das Abholzen und Verbrennen unseres Waldes“, prangert Engert an, weil dafür – im Gegensatz zur Kohleverbrennung – keine CO₂-Zertifikate gekauft werden müssten.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Wenig hilft wenig. Sowohl bei der Jugendkriminalität als auch beim illegalen Holzhandel haben die zuständigen Behörden in der Vergangenheit das nötige Engagement vermissen lassen. In beiden Fällen müssen passende Maßnahmen ergriffen werden, um eine weitere Eskalation zu verhindern. (Kevin Richau)