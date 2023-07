„Grünen-Chaos“: Umweltministerin kassiert bei Lanz reichlich Seitenhiebe

Der „Markus Lanz“-Talk mit Umweltministerin Steffi Lemke verdeutlicht, wie gespalten unser Land bezüglich der Klimamaßnahmen der Grünen ist.

Hamburg – In der CDU hat Parteichef Friedrich Merz vor wenigen Stunden Mario Czaja gefeuert und durch Carsten Linnemann ersetzt. Markus Lanz fragt nach den Folgen dieser Entscheidung. Michael Bröcker behauptet daraufhin, dass Merz „seinen politischen Zwilling“ zum Generalsekretär gemacht habe. Für den Journalisten steht fest, dass Merz damit signalisiert, Kanzlerkandidat werden zu wollen.

Bröcker sieht den CDU-Boss durch die Linnemann-Beförderung nämlich für parteiinterne Machtkämpfe gewappnet. Und dies sei vonnöten. „Friedrich Merz hat nicht viele Vertraute in der Partei“, gibt der Autor zu bedenken. Der Sauerländer sei eben nicht die starke Führungsperson, für die er sich selbst hält, weshalb ihm viele Genossen den Rücken zugewendet hätten.

Trotz dieser Spannungen innerhalb der CDU halten Lanz und Bröcker Merz aber dennoch für einen guten Oppositionsführer, weil er vor allem die SPD permanent herausfordert. Als parteiinterner Herausforderer gilt indes Markus Söder, der in der Vergangenheit häufiger mit einer Kanzlerkandidatur liebäugelte. Bröcker glaubt durchaus, dass der bayrische Ministerpräsident bei der nächsten Bundestagswahl seinen Hut in den Ring wirft, wenn er sich „berufen fühlt“.

„Markus Lanz“: Benutzt Erdogan Schweden für eigenen EU-Beitritt?

Der Gastgeber schwenkt anschließend um und kommt auf Recep Erdogans überraschende Kehrtwende in Bezug auf Schwedens Nato-Beitritt zu sprechen. Der türkische Machthaber gibt seinen Widerstand gegen die Aufnahme plötzlich auf.

Militärexperte Sönke Neitzel räumt ein, selbst nicht mehr damit gerechnet zu haben. Er nennt Erdogans plötzlichen Sinneswandel „bizarr“, glaubt die Beweggründe dafür jedoch zu kennen. Die versprochene Lieferung von Kampfflugzeugen und weiteren Paketen könnten in seinen Augen den Ausschlag gegeben haben. Neitzel betrachtet außerdem die USA als Drahtzieher hinter diesen Verhandlungen.

Markus Lanz will daraufhin wissen, wie Wladimir Putin Erdogans Einlenken bewerten dürfte. Nach Irina Scherbakowas Einschätzung stelle der Schweden-Beitritt eine Niederlage für den russischen Despoten dar. Putin wollte durch den Ukraine-Krieg schließlich verhindern, dass er Nato-Mitglieder an seinen Außengrenzen vorfindet. Dieser Plan sei fehlgeschlagen, wie die Bürgerrechtlerin untermauert.

Erdogan fühle sich laut Scherbakowa nun überdies „frei“, weil er weniger Angst vor Putin haben muss. Bröcker wittert in Bezug auf die türkische Kehrtwende hingegen viel eher taktisches Kalkül. Seiner Meinung nach nutze der „Wendehals“ Erdogan Schweden aus, um die eigene Chance auf einen EU-Betritt zu erhöhen. Die Skandinavier würden sich in der Europäischen Union gewiss für die Nato-Unterstützung revanchieren.

Markus Lanz warnt vor neuem Kalten Krieg

Sönke Neitzel outet sich unterdessen als Fan des schwedischen Nato-Beitritts. Die Nordeuropäer verfügten über eine große militärische Stärke. Für Putin bedeute Schwedens Beitritt daher eine „geopolitische Verschlechterung“. Der Historiker hält es in diesem Zusammenhang für richtig, dass Deutschland 4000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft in Litauen stationiert.

Lanz behagt diese Entwicklung offensichtlich nicht und er fragt, ob wir durch den verstärkten Militäreinsatz in Europa einen „neuen eisernen Vorhang“ kreierten. Neitzel widerspricht dieser These. Im Vergleich zum Kalten Krieg sei die Soldatenanzahl heute beispielsweise viel geringer.

Die Grünen überraschen bei „Markus Lanz“ mit Ukraine-Haltung

Von Grünen-Politikerin Steffi Lemke will Markus Lanz im Anschluss wissen, wie die selbsternannte Friedenspartei im Ukraine-Krieg so schnell den Schalter umlegten konnte. Die Umweltministerin lässt durchblicken, dass veränderte Situationen veränderte Einstellungen erforderten.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 11. Juli

Steffi Lemke , Umweltministerin (Die Grünen)

, Umweltministerin (Die Grünen) Michael Bröcker , Journalist („The Pioneer“)

, Journalist („The Pioneer“) Sönke Neitzel , Militärexperte

, Militärexperte Irina Scherbakowa, Bürgerrechtlerin

Michael Bröcker muss sich trotzdem „positiv wundern“ über die politische Wandlung der Grünen, die er für richtig halte. Lanz führt daraufhin aus, dass die Grünen in Bezug auf den Ukraine-Krieg – im Gegensatz zu anderen Parteien – sehr geschlossen auftraten. Laut Lemke sei es parteiintern vor Kriegsbeginn schon zu „heftigen Auseinandersetzungen“ gekommen. Der Paradigmenwechsel habe bei allen Parteien aber zum Umdenken geführt. Bei den Grünen vollzog sich dieser Prozess aus Lemkes Sicht wohl einfach schneller als bei den anderen Fraktionen.

Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zur zunehmenden Kritik an der Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung sowie zu ihren umweltpolitischen Plänen. © Markus Hertrich/ZDF

Ein Paradigmenwechsel bahnt sich für Lanz indes aktuell erneut an. Die USA wollen demnächst Streumunition in die Ukraine liefern. Der Moderator sieht dies kritisch. Neitzel hält dagegen. Der Experte warnt zwar vor der hohen Anzahl an Blindgängern, erinnert aber daran, dass Streumunition die ganze Zeit schon eingesetzt werde. Er spricht sich des Weiteren für eine solche Lieferung aus, weil die Menschen in der Ukraine „ums Überleben kämpfen“.

Lanz kann sich trotz dieses Arguments nicht für den Einsatz von Streumunition erwärmen, weil dadurch statt eines Menschen gleich 200 sterben könnten. Neitzel wendet ein, dass die Menschen durch die zahlreichen Minen in der Ukraine gleichermaßen den Tod fänden.

Journalist schießt bei „Markus Lanz“ gegen die Ampel-Koalition

Lanz erklärt anschließend, dass der Ukraine-Krieg nicht nur eine humanitäre, sondern auch eine „ökologische Katastrophe“ sei. In Deutschland polarisierten Umwelt-Themen derzeit extrem, wie am Gebäudeenergiegesetz sichtbar wurde.

Bröcker stimmt dem Gastgeber in diesem Punkt zu. Für ihn seien die Bürger nach der Pandemie und den weiteren Krisen mit der Herausforderung der Klimamaßnahmen der Grünen schlicht überfordert. Er warne davor, dass die bereits eingesetzte Polarisierung in einem 50:50-Verhältnis und damit verbundenen „ideologischen Schützengräben“ gipfelt.

„Fragen Sie sich manchmal, ob wir uns geirrt haben?“, will Lanz in Bezug auf die Klimamaßnahmen von Lemke wissen. Ihre Partei hinterfrage sich stets, betont die Spitzenpolitikerin. Die Schuld für das Erstarken der AfD wolle sie beispielsweise aber nicht auf sich nehmen. Die Rechtspopulisten seien im Osten immerhin schon seit Jahren auf dem Vormarsch.

Bröcker widerspricht hier vehement. Er erinnert daran, dass die AfD 2021 bundesweit noch nicht bei 20 Prozent stand. In den Augen des „The Pioneer“-Chefredakteurs trage die Ampel die Hauptverantwortung am AfD-Aufschwung, weil sie an den Bürgern „vorbei entscheidet“.

„Markus Lanz“: Umweltministerin rechtfertigt Klimareformen

Markus Lanz fragt Lemke daraufhin, warum die Grünen bei den Klimamaßnahmen so sehr aufs Tempo drückt, während der Rest der Welt weniger Veranlassung dazu sieht. Die Bundesministerin verteidigt das Vorgehen ihrer Partei mit den weltweit zu beobachtenden Umweltkatastrophen. Darüber hinaus wären diese heiklen Themen auch in ein bis zwei Jahren noch kontrovers diskutiert worden.

In diesem Punkt muss Bröcker abermals dazwischen grätschen. Die derzeitige Überforderung der Menschen sei für ihn alleine auf das „Chaos“, das die Grünen verursachten, zurückzuführen. Die Partei habe es verpasst, Anreize für die Bürger zu schaffen, wie es in anderen Ländern gängige Praxis sei.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung vom 11. Juli 2023

Während Europa durch den anbahnenden Nato-Beitritt Schwedens näher zusammenrückt, wirkt Deutschland innenpolitisch weiterhin zerrissen. Umweltministerin Steffi Lemke versuchte, die zum Teil überaus einschneidenden Klimamaßnahmen als unvermeidlich anzupreisen. Die Reaktion darauf fiel allerdings eindeutig aus. (Kevin Richau)