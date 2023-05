KI in der Arbeitswelt: Heil gibt bei Lanz „ambivalente“ Gefühle zu

Teilen

Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) äußert sich bei „Markus Lanz“ zu den Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt sowie zur Debatte um die Vier-Tage-Woche und um die weitere Erhöhung des Mindestlohns. © Markus Hertrich/ZDF

Im Zuge der Digitalisierung bangen viele Arbeitnehmer um ihre Jobs. Bei „Markus Lanz“ versucht Hubertus Heil. den Bürgern einen Teil ihrer Angst zu nehmen.

Hamburg – Den Beginn seiner Sendung nutzt Markus Lanz, um noch einmal auf das Schicksal von Jamshid Sharmahd aufmerksam zu machen. Der Iran hat gerade erst das Todesurteil des Deutsch-Iraners bestätigt. Tochter Gazelle und erklärt, dass ihr Vater, zu dem sie weiterhin keinen Kontakt hat, nun jederzeit hingerichtet werden kann. Es sei in Bezug auf dessen Rettung deshalb „eins vor zwölf“.

Gazelle verrät anschließend, wie enttäuscht sie von der deutschen Bundesregierung ist. „Warum wird immer noch nichts getan?“, wendet sie sich direkt an die Spitzenpolitiker unseres Landes. Einer von ihnen, Hubertus Heil, sitzt an diesem Abend im Studio.

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales teilt die Sorge um Jamshid Sharmahd, wenn er sagt: „Es ist ernst.“ Gleichzeitig versicherte er, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock an einer Lösung arbeiten.

Lanz fragt Heil daraufhin, warum die Öffentlichkeit dann so wenig über die Bemühungen der Regierung erfährt. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende schildert, dass es kompliziert sei, mit einer menschenverachtenden Nation zu verhandeln. Gazelle Sharmahd ist wiederum dankbar für den öffentlichen Diskurs. Ohne ihn wäre ihr Vater wohl nicht mehr am Leben.

Der Gastgeber gibt der zugeschalteten Gazelle zum Abschluss etwas Hoffnung mit auf dem Weg. Er glaube nicht, dass ihr Vater vom Iran getötet wird. Dafür sei Deutschlands Image im Ausland zu positiv.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Hubertus Heil bei „Markus Lanz“: „Arbeit wird uns nicht ausgehen“

Deutschlands Standing im Ausland ist eng verknüpft mit der starken Wirtschaftsleistung unseres Landes. Daran dürfte sich laut Heil vorerst auch nichts ändern. „Es waren noch nie so viele Menschen in Arbeit. Wir haben 46 Millionen Erwerbstätige“, berichtet der Bundesminister und verspricht: „Arbeit wird uns in Zukunft nicht ausgehen.“

Die SPD kündigte für das kommende Jahr wiederholt einen Anstieg des Mindestlohns an. Generalsekretär Kevin Kühnert nannte mit 13 Euro sogar einen konkreten Betrag. Heil vermeidet es jedoch, irgendwelche Zahlen zu bestätigen. Er spricht lediglich von einem Mindestlohn, der sich „weiterentwickeln“ müsse.

Journalistin Sonja Alvarez sieht eine weitere Mindestlohnerhöhung hingegen generell kritisch, weil die Unternehmen darunter leiden würden. Heil nimmt diesem Argument sofort die Schärfe. Ähnliche und letztlich unbegründete Ängste habe es immerhin schon 2015 bei der Einführung einer Lohnuntergrenze gegeben.

Alvarez gibt sich damit nicht zufrieden. In ihren Augen dürfte die Lohn-Preis-Spirale nicht noch mehr nach oben zeigen. Ein verbesserter Mindestlohn ließe die momentan sowieso schon hohen Preise weiter anwachsen. Auch hier entkräftet Heil die Aussage seiner Vorrednerin. Er führt vor Augen, dass nicht die Lohnentwicklung, sondern der russische Angriffskrieg die Hauptschuld für die hohe Inflationsrate trägt.

Die Vier-Tage-Woche wird zum Reizthema bei „Markus Lanz“

Als nächsten Streitpunkt bringt Lanz die Vier-Tage-Woche aufs Tapet. Er erwähnt diesbezüglich die Generation Z, die diese Einführung begrüßt. Der ZDF-Moderator will von Autor Sascha Lobo wissen, wie er diese Haltung bewertet.

„Das ist eine fantastische Nachricht“, antwortet der Blogger überschwänglich. Die Arbeit nehme nun nicht mehr den wichtigsten Stellenwert im Leben der Menschen ein. Er hoffe, dass durch die Vier-Tage-Woche weniger an der „Religion Festanstellung“ festgehalten wird.

Alvarez verurteilt diese Einstellung. „Wir haben einen dramatischen Fachkräftemangel“, erinnert sie die Runde. Ihrer Ansicht nach sei Deutschland bereits eine „Teilzeitrepublik“, da 30 Prozent der Arbeitskräfte nur Teilzeit beschäftigt sind. Laut ihrer Einschätzung kosten uns die zwei Millionen nicht besetzten Fachkräfte-Jobs 100 Milliarden Euro an Umsatz.

Hubertus Heil will sich in Bezug auf den Wert der Vier-Tage-Woche indes nicht genau festlegen. Er hält es aber für richtig, dass die Menschen ihre Arbeitszeiten an ihre Lebensumstände anpassen und beispielsweise wegen der Kindererziehung kürzertreten.

Revolutioniert die Künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt schneller als gedacht?

Sascha Lobo ist der Meinung, dass die Künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt innerhalb der nächsten fünf Jahre revolutionieren wird. Diese Umwandlung träfe zudem vorwiegend Büroangestellte. Lanz fragt den Publizisten, warum er dieser Auffassung ist.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 03. Mai

Hubertus Heil , Bundesarbeitsminister (SPD)

, Bundesarbeitsminister (SPD) Gazelle Sharmahd , Aktivistin

, Aktivistin Sascha Lobo , Autor

, Autor Sonja Alvarez, Journalistin (Die WirtschaftsWoche)

Lobo begründet seine Aussage damit, dass eine KI wie etwa ChatGPT schon heute Aufgaben besser bewerkstelligen könnte, als ein menschlicher Mitarbeiter. Diese Programme lernen ferner noch dazu. Eigentlich sichere Jobs wie der des Programmierers oder der einer Übersetzerin könnten somit rationalisiert werden.

Als Folge rutschen die Menschen in Lobos Augen in Jobs ab, für die sie überqualifiziert sind und trotzdem unterbezahlt werden. So sähe der Arbeitsmarkt der Zukunft auf.

Heil glaubt hingegen nicht, dass dieses Horrorszenario eintritt. Die KI erleichtere zwar Arbeitsprozesse, führe allerdings nicht zu einer Flut von Entlassungen. Die Mitarbeiter könnten sich viel eher auf andere Bereiche ihrer Tätigkeit konzentrieren.

Darüber hinaus gäbe es laut Heil Wirtschaftszweige wie die Pflege, in denen die KI den Menschen niemals vollständig ersetzen könnte. „Arbeit wird uns nicht ausgehen“, beteuert der SPD-Politiker daher noch einmal. „Aber sie wird für viele Menschen anders sein.“

Heil verspricht bei „Markus Lanz“ mehr Tempo bei der Digitalisierung

Bundesarbeitsminister Heil gibt zu, dass er für den Einsatz von Künstlichen Intelligenzen „ambivalente“ Gefühle hegt. Arbeitgeber fänden mithilfe einer KI zum einen zwar schneller passende Mitarbeiter.

Auf der anderen Seite könnte eine falsche Programmierung eine bestimme Personengruppe vom Bewerbungsprozess ausschließen. Für ihn gehe die Verwendung einer KI deshalb mit einem hohen Maß an Transparenz einher.

Sonja Alvarez nutzt die Debatte über die Künstliche Intelligenz unterdessen, um die Versäumnisse in der Digitalisierung anzusprechen. Für sie sei Deutschland nach wie vor eine „Fax-Republik“. Sie erläutert, dass nur 11 Prozent der deutschen Unternehmen überhaupt mit einer KI arbeiten würden. Dies sei „erschreckend“.

Die Ursache für unseren Rückstand in Bezug auf die Digitalisierung sieht Sascha Lobo derweil im seiner Ansicht nach übertriebenen Datenschutz und der lähmenden Bürokratie. Hubertus Heil verspricht daraufhin , die Digitalisierung zumindest in der Verwaltung voranzubringen.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Der deutsche Arbeitsmarkt wird auch in den kommenden Jahren einem steten Wandel unterliegen. Es liegt in den Händen der Regierung und der Unternehmen, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Transformation gelingt. Der größte Fokus dürfte hierbei gewiss auf dem Einsatz von Künstlichen Intelligenzen liegen. (Kevin Richau)