„Grottenschlecht“: FDP-Politiker Schäffler schießt bei „Lanz“ wegen Heizungsgesetz gegen Habeck

Teilen

Markus Lanz im Gespräch mit Verena Hubertz und Frank Schäffler. © Cornelia Lehmann/ZDF

„Markus Lanz“ thematisiert Deutschlands Verfehlungen in der Energiewende. Anstelle von Lösungsansätzen erntet er jedoch Schuldzuweisungen.

Hamburg – Der chinesische Premier hat die SPD kürzlich aufgefordert, ihren Grundton gegenüber China beizubehalten. Markus Lanz fragt deshalb in seiner TV-Talkshow bei Verena Hubertz nach, ob dies eine Spitze gegen Annalena Baerbock gewesen sei, die in der Vergangenheit Chinas Verstöße gegen die Menschenrechte anprangerte.

Hubertz sträubt sich davor, gegen die Außenministerin zu schießen. Auf Lanz‘ Drängen verneint die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende dessen Frage schließlich. „Baerbock ist kein Thema?“, lässt der ZDF-Moderator nicht locker. Er sehe die Grünen nämlich durchaus als Problem für die SPD, da sie mit ihrer unbequemen Haltung – etwa bei der Taiwan-Frage – China provozieren.

„Das haben wir natürlich angesprochen“, entgegnet Hubertz und stellt klar, dass die SPD in den Gesprächen eine „Rote Line“ in Bezug auf Menschenrechte gezogen habe.

Lanz lässt Hubertz danach vom Haken und will stattdessen von Frank Schäffler wissen, wie er Baerbocks Vorgehen bewertet. Nach Meinung des FDP-Abgeordneten sollte Deutschland seine Werte klar formulieren, dürfe dabei allerdings nicht seine Geschäftsbeziehungen gefährden.

Ob dies auch der Grund dafür sei, dass in der „Deutschen Nationalen Sicherheitsstrategie“ auf 76 Seiten nicht einmal das Wort Taiwan auftaucht, bohrt Lanz nach. „Man muss nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen“, hält Schäffler dagegen.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 20. Juni

Verena Hubertz (stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende)

(stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende) Dr. Antje Höning (Wirtschaftsjournalistin)

(Wirtschaftsjournalistin) Frank Schäffler (FDP-Abgeordneter)

(FDP-Abgeordneter) Dr. Gunter Erfurt (Manager)

„Markus Lanz“ diskutiert über Verkauf der Hamburger Hafenanteile

Die chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen sieht der FDP-Politiker derweil ebenfalls gelassen. „Es ist ja nur ein kleiner Teil des Hamburger Hafens“, quittiert er die aufkommende Diskussion darüber mit einem Lächeln und ergänzt: „Sie versuchen die Sache größer zu machen als sie ist.“

Hubertz stimmt Schäffler in diesem Punkt zu und hält den Verkauf an China für alternativlos, weil andernfalls Investoren abgesprungen wären. Journalistin Antje Höning macht hingegen auf Deutschlands gestiegene Abhängigkeit von China aufmerksam, die mit der Hafenbeteiligung einhergeht.

„Markus Lanz“: FDP-Politiker relativiert Chinas Marktdominanz

Stichwort Abhängigkeit: Markus Lanz rückt im Anschluss die Uiguren-Provinz Xinjiang in den Fokus. Dort werden laut Gunter Erfurt weit über 50 Prozent der Komponenten für Solarzellen hergestellt. Der CEO von Meyer Burger erklärt, dass Europa 40 Jahre lang „eine große Macht“ bei Fotovoltaik gewesen sei. In der Vergangenheit verkauften die Betriebe ihre Anteile dann allerdings nach China.

Lanz schließt daraus, dass die chinesische Vorreiterstellung bei Solarzellen auf europäischen Maschinen beruht. In Erfurts Augen konnte dies geschehen, weil China diese Industrie seit knapp 15 Jahren mit „massiver staatlicher Unterstützung“ aufbaue. Er kritisiert diesbezüglich die Bundesregierung, da China die Solarzellen im Gegensatz zu Deutschland als „Technik der Zukunft“ deklariert habe.

Schäffler weist diesen Vorwurf zurück. Er sehe derzeit eher eine Win-win-Situation, weil beide Länder Wohlstand erzielten. Darüber hinaus kritisiert er Erfurt, weil dessen Unternehmen die Maschinen ausgerechnet nach China und nicht beispielsweise nach Italien verkaufte. Schäffler wollte die Zusammenarbeit mit China außerdem nicht verteufeln, da Deutschlands hoher Lebensstandard auf dieser Kooperation aufbaut.

Journalistin warnt bei „Markus Lanz“ vor Subventionserpressung

Um diesen Wohlstand zu halten, forderte Gunter Erfurt von Finanzminister Christian Lindner vor kurzem drei Milliarden Euro an Subventionen. Sollte dies nicht geschehen, könnte sein Unternehmen in die USA abwandern.

Für den Manager stelle diese Forderung aber keinesfalls eine Drohung dar, wie er in der Sendung beteuert. China würde schließlich 50 Milliarden an Staatsgeld in den Ausbau der Solarenergie investieren.

Schäffler hält die Zurückhaltung der Bundesregierung hingegen für angebracht. Er bewerte es sowieso kritisch, wenn Technologie zu stark mit Subventionen gefördert werden müsse. Als Höning ihn daran erinnert, dass die FDP kürzlich zugestimmt hat, E-Fuels mit zehn Milliarden Euro zu subventionieren, weist Schäffler alle Schuld von sich. Robert Habeck hätte Christian Lindner letztlich dazu überredet.

Lanz sieht indes den Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr, wenn die Subventionen ausblieben. Hubertz plädiert daher für eine starke Industriepolitik, um Firmen wie Intel nach Deutschland zu locken und hierzubehalten. Höning hält Subventionen nichtsdestotrotz für problematisch, da sie den Unternehmen ein Erpressungspotenzial böten.

TV-Talk „Markus Lanz“: SPD und FDP bei Industriestrompreis unterschiedlicher Meinung

Markus Lanz bittet Gunter Erfurt anschließend darum, die Vorteile zu nennen, die sich sein Unternehmen von einer Abwanderung in die USA erhofft. Der CEO führt auf, wie die Staaten Betriebe mit zahlreichen Subventionen ködern. So gäbe es eine Förderung auf Bundesstaatenebene; ein Darlehensprogramm und den Inflation Reduction Act.

Erfurt spricht zudem von einer „Industriellen Revolution“, die China und die USA längst erkannt hätten, während Deutschland diese grüne Transformation verschlafe. Schäffler kann diesem eingeschlagenen Weg der USA unterdessen nichts abgewinnen. Den Amerikanern fehle das Geld seiner Ansicht nach später für andere Investitionen.

Der angepeilte Industriestrompreis ist Schäffler im Übrigen gleichermaßen ein Dorn im Auge. Hubertz sieht in ihm hingegen die „temporäre Brücke“ hin zu den Erneuerbaren Energien. Schäffler kann sich für diese Ansicht nicht erwärmen und will den Strompreis dann doch lieber gleich ganzheitlich senken.

„Markus Lanz“ konfrontiert Schäffler mit „Atombomben“-Aussage

Zum Abschluss wendet sich Lanz noch einmal an Schäffler und konfrontiert ihn mit seiner harschen Kritik am Gebäudeenergiegesetz (GEG). Der FDP-Abgeordnete erklärt daraufhin, dass er das GEG mit einer „Atombombe“ verglich, weil er diesbezüglich eine gewaltige Unsicherheit im Land spürte.

Hubertz kritisiert Schäffler infolgedessen für sein rücksichtsloses Vorgehen in der Gesetzes-Ausarbeitung, weil dadurch ein unnötiger Nebenschauplatz erschaffen wurde. Lanz nimmt diesen Faden auf und behauptet, dass die Ampel durch Schäfflers „100 Fragen zum GEG“ an Sympathie verloren habe. Der Gastgeber unterlegt diese These mit den derzeit schlechten Umfragewerten der Regierungsparteien.

Schäffler sieht die Schuld dafür stattdessen erneut bei Robert Habeck, der nach seiner Einschätzung ein „grottenschlechtes Gesetz“ vorgelegt habe. Lanz rügt Schäffler daraufhin für den Inhalt der „100 Fragen“. Den Großteil davon hätte er nämlich kurzerhand googeln können. „Nee, das hätte ich nicht“, hält Schäffler stur dagegen und signalisiert damit, dass das Thema für ihn beendet ist.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Deutschland muss in der Energiewende neue Saiten aufziehen. Im internationalen Wettbewerb dürfen wir China und den USA nicht das Feld überlassen. Unternehmen sollten (langfristig) allerdings nicht nur mithilfe von Subventionen für den deutschen Wirtschaftsstandort begeistert werden. (Kevin Richau)