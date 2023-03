Zweifel am Russland-Bündnis bei Markus Lanz: „China hat keine Freunde“

Teilen

Eva Quadbeck und Felix Lee diskutieren bei „Markus Lanz“ © Cornelia Lehmann/ZDF

Bei Markus Lanz trifft der FDP-Politiker Konstantin Kuhle auf drei Journalisten und kann sich nur schwer behaupten. Die TV-Kritik.

Hamburg - Markus Lanz stellt in seiner aktuellen Runde seines Polit-Talks im ZDF hinsichtlich der sich wandelnden Weltlage die Gretchenfrage. Was macht China mit seiner Macht? Der Wirtschaftsjournalist von Table.Media, Felix Lee, sieht in China die zukünftige Wirtschaftsmacht, bezweifelt aber die politische Stärke, um auch die USA als politische Weltmacht abzulösen.

Anderer Meinung ist der USA-Chefkorrespondent des ZDF, Elmar Theveßen: Russland und China verbinde das „große Projekt, unsere regel- und wertebasierte Ordnung zu ändern“, ist er sich sicher. Beide Staaten verfolgten darin auch die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Staatsmacht als Gegenmodell zu den westlichen Werten. Anstelle des Ost-Blocks aus den Zeiten des Kalten Krieges, sei nun ein „eurasischer Block gegenüber den Demokratien dieser Welt“ entstanden. In den USA sei bereits ganz eindeutig China als der „gefährlichere Gegner“ der Zukunft identifiziert worden.

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten mit:

Konstantin Kuhle (FDP) – Stellvertretender Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Stellvertretender Vorsitzende der Bundestagsfraktion Felix Lee - Wirtschaftsjournalist von Table.Media

Wirtschaftsjournalist von Table.Media Eva Quadbeck - Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND

Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND Elmar Theveßen - Leiter des ZDF-Studios Washington

Markus Lanz verweist im ZDF ergänzend auf die rund 40 Treffen, die es bereits zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gegeben hätte. Lanz: „Das klingt schon so, als gäbe es da eine Grundsympathie zwischen den zwei Herren. Man redet ja nicht so lange, wenn man sich so gar nicht leiden kann.“ Theveßen weist darauf hin, dass ein Bündnis mit Russland allein nicht ausreiche, um eine chinesische Vormachtstellung zu sichern. China benötige hierfür Verbündete im „Rest der Welt“. Auch der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, spricht von einer „Allianz an Despoten“. Kuhle: „Die zwei Herren führen knallharte Interessenspolitik. Da ist man sich sehr ähnlich und lernt auch voneinander.“

China-Kenner Lee sieht genau dort das Defizit Chinas: „China hat keine Freunde als Staaten.“ Auch Russland sei keine „richtige Allianz“, eine weitere Eskalation des Ukraine-Krieges sei nicht im Interesse Chinas, ist sich Lee sicher. Doch einen Sturz Putins wolle China genauso wenig, denn dann „wäre China isoliert“. Es bestünde die Gefahr, dass Russland „pro-westlich“ werde. Aber eine „dicke, enge Freundschaft zwischen Putin und Xi Jinping“ gebe es nicht.

Experte warnt vor Drittem Weltkrieg: China fühle sich von den USA in die Ecke gedrängt

Aus Sicht Chinas fühle man sich umgekehrt „vor allem von den USA schon in die Ecke gedrängt“. Lee rät zur Mäßigkeit: Die USA müsse mit China einen Umgang finden, statt eine Feindschaft aufzubauen. Er warnt: „Da befürchte ich, dass wir vor einem dritten Weltkrieg stehen. Dann sehe ich schwarz für den gesamten Planeten.“

Theveßen sieht noch eine andere Gefahr: „Die Chinesen werden die Amerikaner wirtschaftlich überholen“, ist er sich sicher. Wenn es China gelänge, global auch die politische Überhand zu erlangen, werde „eine despotische Macht die Welt anführen“, warnt der Journalist. Ein erstes Kräfteringen könnte es stellvertretend in der Ukraine geben, wenn sich China entschließe, Russland Waffen zu liefern. Die USA würden dann „das Sanktionspaket aus der Tasche ziehen, und dann würden sie Europa und Deutschland dazu zwingen, mitzuziehen“ - doch das würde die EU-Länder hart treffen. Journalistin Eva Quadbeck sieht noch eine weitere Gefahr, wenn die USA sich militärisch zurückziehen und dann „die Europäer finanziell in die Knie gehen“.

FDP-Politiker Kuhle fordert den Ausbau der Handelsbeziehungen nach Indonesien

Für FDP-Mann Kuhle sei es daher um so wichtiger, sich im Technologie-Sektor nicht abhängig vom chinesischen Markt und den dortigen Produktionsstätten zu machen, sondern die „Beziehung zu anderen Staaten zu intensivieren“. Es sei „höchste Zeit, dass wir unsere Handelsbeziehungen diversifizieren. Dann sind wir vor allem in Bezug auf China weniger angreifbar“, so Kuhle und fordert die Aufnahme den Ausbau der Handelsbeziehungen mit Indonesien.

Die Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerk Deutschland Eva Quadbeck sieht in solchen Aussagen reine „Symbolpolitik“. Die Journalistin kritisiert die Uneinigkeit innerhalb der EU und forderte stattdessen „eine gemeinsame China-Strategie zwischen Europa und den USA“, und die Sicherung eines „Freihandelsabkommen“.

Doch noch nicht mal innerhalb der deutschen Regierung sei man sich da über einen Kurs einig, sondern verliere sich in „parteipolitischen Schützengräben“. Als Markus Lanz bei Kuhle nach einer Strategie fragt, antwortet dieser weiter vage: „Ich bin fest davon überzeugt, dass es weiterhin eine enge Kooperation mit China geben wird, aber wir müssen uns diversifizieren.“ Lee versucht die Diskussion zu beruhigen: Es sei ja nicht „die ganze deutsche Wirtschaft, die abhängig von China ist“, nennt dann aber doch arbeitsmarktrelevante Konzerne wie BASF, VW, Siemens und Daimler.

Journalistin kritisiert die geplante Wahlrechtsreform: Passt nicht zur föderalen Demokratie

Am Ende der Sendung schaut Lanz noch auf eine mögliche Wahlrechtsreform in Deutschland, das mit seinen derzeit 736 Abgeordneten „das zweitgrößte Parlament nach China“ bilde. Quadbeck ergänzt, der Bundestag sei „gemessen an Einwohner pro Parlamentarier sogar das größte“ der Welt. Ursprünglich hätten knapp 600 gewählte Vertreter im Bundestag Platz gehabt, durch Direkt- und Ausgleichsmandate sei die Zahl über die vergangenen Legislaturen aber stetig gewachsen. Die neue Gesetzesvorlage, die vor allem für CSU und den Linken den Einzug in den Bundestag erschweren könnte, sieht Quadbeck dennoch kritisch: Das passe „nicht zu einer Demokratie, die föderal organisiert ist“.

Quadbeck kritisiert, dass ein Gesetzvorschlag vom Januar, der die Rückbesinnung auf knapp unter 600 Abgeordnete und die Abschaffung von Direktmandaten vorgesehen habe, am Veto der Ampel gescheitert sei.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Die Stilisierung von China als große Gefahr aus dem Osten ist ein beliebtes Thema in Talkshows. Doch Macht ist vielschichtig. Deutschland und China verbindet wichtige wirtschaftliche Interessen, weite Teile der deutschen Autoindustrie und damit die Arbeitsplätze sind weiterhin vom chinesischen Markt abhängig. In der Sendung nicht besprochen wurden mögliche Alternativen. (Verena Schulemann)