Maritime Wirtschaft: Weil will Werften für die Zukunft rüsten

Von: Johannes Nuß

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, l.) war am Samstag in Berne auf der Fassmer Werft. In einem Gespräch mit dem Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich (Mitte), und Fassmer-Geschäftsführer Harald Fassmer, hat Weil die zentrale Bedeutung der krisengeplagten maritimen Industrie für Niedersachsen betont. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach der jüngsten Werften-Schließung vor der Niedersachsen-Wahl 2022 sieht Ministerpräsident Weil die maritime Wirtschaft in der Krise und will sie retten.

Berne – Niedersachsen ohne maritime Wirtschaft? Kaum vorstellbar. Aus diesem Grunde hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Vorfeld der Niedersachsen-Wahl 2022 die zentrale Bedeutung der krisengeplagten maritimen Industrie für Niedersachsen betont. Diese sei wichtig für die Versorgungssicherheit, für die Energiewende und für die Sicherheit des Landes, sagte der SPD-Politiker am Samstag. Der Regierungschef war am Vormittag zu einem Austausch mit Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern auf der Fassmer-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) zu Gast.

Niedersachsen-Wahl 2022: Maritime Wirtschaft in der Krise – Stephan Weil will Werften für Zukunft rüsten

„Der Ausbau der Offshore-Windenergie, die Umstellung von Handelsflotten und Kreuzfahrtschiffen auf klimaschonende Antriebe sowie das 100 Milliarden Euro umfassende Bundesprogramm für die Bundeswehr bieten Werften und Zulieferern neue Perspektiven“, sagte Weil. Damit liege in der Krise auch eine Chance. Unter der Woche war bekanntgeworden, dass die zahlungsunfähige Fosen Yard Werft in Emden schließen muss. 75 Jobs fallen laut IG Metall dadurch weg.

Weil forderte, dass Unternehmen, Arbeitnehmervertretungen und Politik gemeinsam reagieren. „Gerade auch in der maritimen Industrie kann gezeigt werden, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können“, sagte Weil. Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg sei die Ausbildung von Nachwuchskräften, dies sollte von allen Beteiligten bedacht werden. In Niedersachsen wird am 9. Oktober bei der Landtagswahl 2022 ein neuer Landtag in Hannover gewählt.

Maritime Wirtschaft in Niedersachsen in der Krise: Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen ändern

„Der Schiffbau ist eine strategisch wichtige Branche, die die Politik an der Küste, aber auch in Berlin nicht aus den Augen verlieren darf“, forderte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Werften und Zulieferer würden weiterhin in Deutschland und in Europa gebraucht. Durch den Bau von Spezialschiffen und Plattformen für die Offshore-Industrie könne die Branche einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung ohne russisches Gas leisten.

Mit Blick auf die Zukunftschancen forderte Friedrich Änderungen bei der Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen. „Gute, tarifliche Arbeit und regionale Wertschöpfung müssen bei Ausschreibungen für Marine- und Behördenschiffe endlich berücksichtigt werden“, sagte er. Nach Zahlen der Gewerkschaft arbeiteten auf den Werften in Niedersachsen im Herbst vergangenen Jahres etwa 5000 Stammbeschäftigte. Dazu komme teilweise ein hoher Anteil an Arbeitnehmern mit Werkverträgen.