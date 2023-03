Putin muss im Ukraine-Krieg mittlerweile auf „Frankenstein-Panzer“ setzen

Von: Nadja Austel

Teilen

Ein kleines Gefährt mit großem Turm der russischen Marine. „Bau’ die Panzer, die zu deiner Munition passen“, kommentiert das Netz improvisierte russische Fahrzeuge.

Kiew/Moskau – Aus Mangel an modernem militärischen Material ersetzt Russland im Ukraine-Krieg nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zerstörte Fahrzeuge durch jahrzehntealte Modelle. Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in eingesetzt worden, die 1954 hergestellt wurden, teilte das Ministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Zerstörte Kampfpanzer müsse Russland demnach bereits seit Monaten durch alte Modelle ersetzen. Selbst die 1. Gardepanzerarmee, eine der prestigeträchtigsten Einheiten, habe veraltete Panzer des Typs T-62 erhalten, um die erlittenen Verluste auszugleichen. „Seit Sommer 2022 wurden etwa 800 T-62 aus den Lagern geholt“, hieß es in London. Einige hätten zwar verbesserte Visiere erhalten, die ihre Wirksamkeit bei Nacht „höchstwahrscheinlich verbessern“. Allerdings hätten die Fahrzeuge aufgrund ihres Alters viele Schwachstellen.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Russland improvisiert im Ukraine-Krieg: Alte Panzer kommen zum Einsatz

Das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent räumt ein, dass Modifizierungen von Kampffahrzeugen durchaus sinnvoll seien könnten. Doch die Logik dessen, was die russischen Streitkräfte nun produziert haben sollen, müsse man infrage stellen. Das Entstandene deute auf „Panik“ hin und verdeutliche den Mangel der Ressourcen. „Frankenstein-Panzer“ nennt das Portal die russischen Kampffahrzeuge, die aus dem improvisiert werden, was das Arsenal Russlands hergibt.

In den sozialen Netzwerken tauchten unlängst Bilder der bizarr anmutenden Vehikel auf, die die russischen Streitkräfte für den Einsatz in der Ukraine zusammengesetzt haben sollen. Sie zeigen ein amphibisches russisches Kampffahrzeug des Typs MT-LB, das aus Sowjet-Zeiten stammt und zuvor für Personaltransporte vorgesehen war. Auf dieses – im Vergleich zu Panzern kleinere – Fahrzeug wurden Flugabwehrtürme der Marine aus den 1950er Jahren montiert, so die Analyse des Kyiv Independent, die sich mit der Meinung mehrerer selbsternannter Panzer-Experten aus einem Redditforum deckt.

Ein kleines Gefährt mit großem Turm der russischen Marine: Die „Frankenstein-Panzer“ von Russland. (Screenshot Reddit) © Reddit Screenshot (r/TankPorn)

Ukraine-Konflikt: Der „Frankenstein-Panzer“ aus Russland sorgt für Lacher

Dort tauchte auch ein Bild der Konstruktion auf, mit der Information: „Ein Satz russischer MT-LBs mit 2M-3 Marinetürmen wird auf einem Waggon transportiert – Ort der Aufnahme unbekannt (2023)“. Moskau habe wahrscheinlich auf einen Flottenturm zurückgegriffen, da die russische Marine weit weniger dezimiert sei als die angeschlagenen Landstreitkräfte. Vermutlich habe man Zugang zu der entsprechenden Munition, berichtet Kyiv Independent unter Berufung auf Informationen des geopolitischen Nachrichtendiensts Sibylline. Ein Kommentar der Reddit-Nutzer kommentierte die „Frankenstein-Panzer“ mit Blick auf diesen Aspekt: „Bau’ nicht die Munition, die deine Panzer brauchen. Bau’ die Panzer, die zu deiner Munition passen!“

Joe Barnes, ein in Brüssel ansässiger Verteidigungskorrespondent, spekulierte im Online-Blog des britischen Daily Telegraph, dass die Geschütztürme möglicherweise ausgewählt wurden, um sich gegen Drohnen- und Raketenangriffe der Ukraine zu verteidigen sowie um sie auszuschalten, bevor sie ihr Ziel erreichen. (na/dpa)