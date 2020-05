Manuela Schwesig (SPD) ist vom Brustkrebs genesen - und spricht über die vergangenen Monate, in denen sie trotz Krankheit Corona-Krisenmanagerin in Mecklenburg-Vorpommern war.

Manuela Schwesig (SPD) hat ihre Krebs-Therapie abgeschlossen.

hat ihre abgeschlossen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern war an Brustkrebs erkrankt.

war an erkrankt. Trotz der Erkrankung arbeitete sie in der Corona-Krise* weiter.

Schwerin - Manuela Schwesig (SPD) hat den Krebs besiegt. Die Therapie ihrer Erkrankung ist abgeschlossen, sagte Schwesig am Dienstag in Schwerin. Die 45-jährige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hatte ihre Brustkrebs-Erkrankung* im September 2019 öffentlich gemacht.

#MVs MP #Schwesig hat erklärt, für eine begrenzte Zeit eine Reha zu machen. Vor acht Monaten hatte sie ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Derzeit sei sie wieder gesund. Sie wolle weiterhin das Land nach Kräften durch die Coronakrise bringen. #zdfheute pic.twitter.com/YlKbWc00Nc — ZDF Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern (@ZDFschwerin) May 12, 2020

Manuela Schwesig zu Brustkrebs-Erkrankung: „Der schwerste Kampf in meinem Leben“

Schwesig sagte, sie sei froh und dankbar, die Krebs-Therapie überstanden zu haben, auch wenn es keine Garantie gebe und ein Restrisiko bleibe. Deshalb werde sie weiter in medizinischer Behandlung und Kontrolle bleiben.

+ Manuela Schwesig (SPD) spricht über ihre Krebserkrankung. © dpa / Jens Büttner

„Es war bisher der schwerste Kampf in meinem Leben“, sagte Schwesig, die ihr Amt trotz der Erkrankung weiterführte. Die letzten Monate seien nicht spurlos an ihr vorübergegangen. In den nächsten Wochen wolle sie deshalb eine Reha wahrnehmen, um neue Kraft zu schöpfen. Die Kabinettssitzung am Dienstag sollte Vize-Ministerpräsident und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) leiten.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen... Vielen Dank für die großartige Unterstützung in den letzten Monaten“, twitterte Schwesig am Dienstag:

Von guten Mächten wunderbar geborgen...Vielen Dank für die großartige Unterstützung in den letzten Monaten❤️ #fightcancer pic.twitter.com/o0QC1NJx6f — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) May 12, 2020

Manuela Schwesig arbeitete auch in Corona-Krise weiter - und begrüßt Länder-Alleingang bei Lockerungen

Die SPD-Politikerin hatte sich in ärztliche Behandlung begeben und trat zunächst weniger häufig in der Öffentlichkeit auf. Sie arbeitete* aber weiter. Und als die Corona-Pandemie auch auf Mecklenburg-Vorpommern traf, war Schwesig als Krisen-Managerin präsent.

So begrüßte Schwesig kürzlich, dass die Länder bei den Corona-Lockerungen* eigene Wege gehen können - ihre Begründung: Die Infektionslage* und die Bedürfnisse seien regional unterschiedlich. „In Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage anders als in Nordrhein-Westfalen* oder Bayern*.

Nötig seien zugleich grundlegende bundesweite Standards, die auch festgelegt worden seien, betonte die Regierungschefin. Dazu gehörten die Beibehaltung des Mindestabstandes*, die Maskenpflicht* sowie die „Notbremsen“*. So könne es gelingen, ein Ausbruchsgeschehen lokal zu halten und zu bekämpfen, ohne die ganze Bundesrepublik erneut lahmzulegen.

frs mit Material der dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.