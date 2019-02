Maischberger zum Diesel: Geht die Umwelthilfe zu weit?

Sandra Maischberger greift das Diesel-Thema in ihrem ARD-Talk auf. Eine kontroverse Diskussion wird erwartet.

Die TV-Sendung "Maischberger" beschäftigt sich heute mit dem Thema : "Glaubenskrieg ums Auto: Geht der Umweltschutz zu weit?" Damit greift die Talkshow ein aktuelles Thema auf, das viele Menschen bewegt. Vor allem die verhängten oder drohenden Fahrverbote in vielen Großstädten haben viele Debatten ausgelöst.

Vor Maischberger in der ARD: München und Wiesbaden wenden Fahrverbote ab

Erst am Dienstag sprach sich die bayerische Landesregierung gegen Diesel-Fahrverbote aus, sieht diese als unverhältnismäßig an und will Ausweichverkehr in Wohngebiete vermeiden. Am Mittwoch verkündete die deutshce Umwelthilfe, Dieselfahrverbote in der hessischen Hauptstadt Wiesbaden seien ebenfalls vom Tisch: Es seien alle Klageanforderungen erfüllt, damit sei die "Klage für beendet erklärt", DUH am Mittwoch mit.

Maischberger (ARD-Talk): Schon im Vorfeld gute Nachrichten für Diesel-Fahrer

Gute Nachrichten für Diesel-Fahrer kamen am Mittwoch auch aus Brüssel. Denn die Bundesregierung kommt mit ihrem Vorhaben, Fahrverbote zu verhindern, ein gutes Stück voran.

Die EU-Kommission verzichtet nach Informationen der Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ auf ein Veto gegen einen entsprechenden Gesetzesplan, der vorsieht, bei Städten mit relativ geringer Überschreitung von Schadstoffgrenzwerten für unverhältnismäßig zu erklären. Das heißt: Bei geringfügigen Überschreitungen der europaweiten Stickoxid-Grenzwerte wären Diesel-Fahrverbote demnach in der Regel unverhältnismäßig – und damit nicht zulässig. Der Bundestag kann den Gesetzentwurf jetzt zügig beschließen.

Maischbergers Gäste: Kubicki, Barbara Metz und Ulf Poschardt da

Bei Maischberger diskutierten neben Wolfgang Kubicki (FDP) auch Buchautor und Journalist Franz Alt, Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt, Mai Thi Nguyen-Kim (ARD-Wissenschaftsjournalistin), Diesel-Fahrer Marin Ivankovic und Barbara Metz (Deutsche Umwelthilfe).

