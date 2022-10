Proteste in Iran: Zahl der Toten nach Gefängnisbrand steigt – Baerbock attackiert „Sittenpolizei“

Von: Patrick Mayer

Teilen

In Flammen: das berüchtigte Ewin-Gefängnis in Irans Hauptstadt Teheran. © Aline MANOUKIAN / UGC / AFP

Die Proteste in Iran reißen nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Mahsa Amini nicht ab. Nach dem Brand im Ewin-Gefängnis steigt die Zahl der Todesopfer. Annalena Baerbock fordert Sanktionen. Der News-Ticker.

Nach Großbrand in Ewin-Gefängnis : Zahl der Todesopfer in Teheran steigt.

in : Zahl der Todesopfer in Teheran steigt. Annalena Baerbock fordert EU-Sanktionen : Deutsche Außenministerin attackiert „Sittenpolizei“.

fordert : Deutsche Außenministerin attackiert „Sittenpolizei“. Dieser News-Ticker zu den Protesten in Iran wird fortlaufend aktualsiert.

München/Teheran - Nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Studentin Mahsa Amini gehen die Proteste in Teheran und etlichen weiteren Städten des Iran weiter. Der Protestbewegung für mehr Frauenrechte haben sich längst auch viele Männer angeschlossen, die gegen die Repressionen durch das Mullah-Regime und dessen sogenannter „Sittenpolizei“ demonstrieren. Die Auseinandersetzungen werden dabei offenbar immer gewalttätiger.

Nach Großbrand in Ewin-Gefängnis: Zahl der Todesopfer in Teheran steigt

Vorläufiger trauriger Höhepunkt: Der Großbrand im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran, in dem Regimekritiker und Regierungsgegner inhaftiert sein sollen. Wie Irans Justiz nach dem Brand bekannt gab, ist die Zahl der Todesopfer um vier weitere Inhaftierte auf acht Gefangene gestiegen.

Sie seien im Krankenhaus gestorben, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim an diesem Montag unter Berufung auf die Justiz. Dutzende weitere Inhaftierte wurden verletzt. Beobachter befürchten eine noch höhere Opferzahl.

Im Video: Annalena Baerbock spricht über EU-Sanktionen gegen Iran

Das Gefängnis im Norden Teherans gilt landesweit als der Ort für Misshandlung und Folter von insbesondere politischen Gefangenen. Auch Demonstranten sind dort wegen ihrer Teilnahme an den systemkritischen Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert, ebenso Doppelstaatler, die neben der iranischen auch eine weitere Staatsbürgerschaft haben. Die USA haben das Gefängnis und seine Leitung im Mai 2018 wegen „ernster Menschenrechtsverletzungen“ mit Sanktionen belegt.

Ewin-Gefängnis in Teheran: Iran inhaftiert dort mutmaßlich politische Gefangene

Am Samstag waren in der Hatftanstalt mehrere Explosionen zu hören, wie Augenzeugen und Medien aus Teheran berichteten. Nach einem Konflikt sei es zudem zu einem Brand gekommen.

Nach offizieller iranischer Darstellung soll es sich um einen internen Konflikt in dem Gefängnis handeln. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Auf tausendfach in den sozialen Medien geteilten Videos waren chaotische Bilder rund um das Gefängnis zu sehen. Viele Angehörige der Inhaftierten eilten demnach aus Sorge um Angehörige zum Ort des Geschehens.

Zerstört: Teile des Ewin-Gefängnisses in Teheran, in dem Regimekritiker und Regierungsgegner inhaftiert werden. © Koosha Mahshid Falahi/Mizan News Agency/AP/dpa

Annalena Baerbock fordert EU-Sanktionen: Deutsche Außenministerin attackiert „Sittenpolizei“ des Iran

Annalena Baerbock (Grüne) hat das Verhalten des Mullah-Regimes nun deutlich verurteilt. Konkret: Wegen der Gewalt gegen Demonstranten in Iran wollen die Außenminister der Europäischen Union neue Sanktionen gegen das Land mit seinen rund 84 Millionen Einwohnern verhängen. „Das betrifft Akteure der sogenannten Sittenpolizei, aber das betrifft auch die anderen Verantwortlichen in dem Bereich“, sagte die Bundesaußenministerin an diesem Montag (17. Oktober) am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg. So sollen zum Beispiel Einreiseverbote verhängt werden, zudem wird ihr Vermögen in der Europäischen Union (EU) eingefroren.

Auf der erweiterten Sanktionsliste stehen nach AFP-Informationen elf iranische Verantwortliche und vier Organisationen, darunter die Sittenpolizei. Der Name sei ein „Unwort (...) wenn man sieht, welche Verbrechen begangen werden“, sagte Baerbock: „Wenn dieses Regime weiter so auf seine Bevölkerung einschlägt, dann wird es weitere Sanktionen für die Verantwortlichen geben.“

In Iran gibt es seit Wochen Proteste. Auslöser war der mutmaßlich gewaltsame Tod der jungen Amini, die ihr Kopftuch laut „Sittenpolizei“ nicht vorschriftsgemäß getragen haben soll. (pm)