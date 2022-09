Macht sie es Trump nach? Truss erwägt Umzug britischer Botschaft nach Jerusalem

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die neue Premierministerin von Großbritannien, Liz Truss, erwägt offenbar einen Umzug der britischen Botschaft nach Jerusalem – und provoziert damit Konflikte.

London – Die neue britische Premierministerin Liz Truss hält offenbar einen Umzug der britischen Botschaft nach Jerusalem für möglich. Damit würde Truss dem Beispiel des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump folgen – und mit jahrelanger britischer Außenpolitik brechen. Nur eine kleine Zahl von Ländern hat diesen konfliktträchtigen Schritt bisher vollzogen, der von hoher politischer Brisanz ist. Schon die Überlegung polarisiert, palästinensische Organisationen zeigen sich erschrocken. Auch ehemalige britische Diplomaten kritisieren den Vorstoß von Truss.

Brisanz für Außenpolitik: Liz Truss, Premierministerin Englands, erwägt Umzug britischer Botschaft nach Jerusalem

Die Verlegung der britischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ist besonders brisant, weil der Status der Stadt Jerusalem einer der sensibelsten Themen im Nahost-Konflikt ist: Sowohl Palästinenser als auch Israelis sehen Jerusalem als ihre Hauptstadt. Während Israel ganz Jerusalem als Hauptstadt beansprucht, wollen die Palästinenser Ost-Jerusalem als Kapital für einen eigenen Staat. Der Umzug der Botschaft gilt als Anerkennung Jerusalems als Israelische Hauptstadt. Der Schritt widerspräche der Handhabe fast aller UN-Mitgliedsstaaten: Sie argumentieren, der Status der Stadt müsse das Ergebnis umfassender Verhandlungen sein.

Die neue Premierministerin Großbritanniens, Liz Truss, erwägt den Umzug der britischen Botschaft nach Jerusalem. (Symbolbild) © IMAGO/Mateusz Wlodarczyk

Truss, deren Entlastungspaket zu Hause in Großbritannien Gegner ebenfalls verärgert, scheint dem nicht zuzustimmen. Ein Sprecher des Büros der britischen Regierungschefin erklärte in einem Statement: „Die Premierministerin informierte Premierminister Lapid über ihre Überprüfung des derzeitigen Standorts der britischen Botschaft in Israel“. Weitere Angaben zu diesem möglichen hochsensiblen und umstrittenen Schritt enthielt das Statement nicht.

Boris Johnsons Nachfolgerin Liz Truss würde mit dem Umzug in Donald Trumps Fußstapfen treten

Sollte sich die Nachfolgerin von Boris Johnson, Liz Truss, tatsächlich zu diesem Schritt entschließen, wäre das ein Bruch mit der bisherigen, jahrelangen Außenpolitik in Großbritannien. Noch als Ex-US-Präsident Donald Trump 2018 in einem historischen Alleingang der Vereinigten Staaten den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem beschloss, äußerte sich die damalige konservative Regierungschefin Theresa May kritisch.

Neben den USA haben lediglich drei weitere Staaten ihre Botschaften nach Jerusalem verlegt, sie alle vollzogen den Schritt nach der damaligen Entscheidung der US-Regierung. Auch in der US-Außenpolitik war die Maßnahme der Trump-Administration eine Zäsur. Zu den drei Staaten, die den USA folgten, gehören neben dem Kosovo auch Honduras und Guatemala. Andere Länder, wie Ungarn, Tschechien, Serbien und Australien, haben zudem offizielle Handels- oder Verteidigungsvertretungen in Jerusalem – nicht jedoch offizielle Botschaften.

Liz Truss: Pläne von Englands neuer Premierministerin stoßen auf Kritik

Die Times of Israel berichtet von ehemaligen britischen Diplomaten, die die Pläne von Englands neuer Premierministerin Liz Truss scharf kritisieren. Zehn von ihnen hätten der Times geschrieben und erklärt, ein Botschaftsumzug solle die Schaffung eines palästinensischen Staates abwarten, so die Zeitung. Palästinensische Organisationen zeigten sich erschrocken über den Vorstoß von Premierministerin Truss.

Das Wichtigste aus der Politik: Ausgewählt von unserer Politikredaktion und um 7:30 Uhr verschickt – jetzt kostenlos anmelden.

Die meisten Staaten der Welt haben ihre Botschaften nach wie vor in Tel Aviv. Zur Liste der Länder mit einer Botschaft in Jerusalem könnte nun möglicherweise auch bald Großbritannien gehören – eine gefährliche Einmischung in einen alten Konflikt. Auch die neue britische Regierungschefin setzt offensichtlich auf einen konfrontativen Kurs, der Verhandlungslösungen in der Region Kritikern zufolge nicht zuträglich sein dürfte.