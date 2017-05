Maaßen warnt vor neuen Formen des Terrorismus

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sieht angesichts neuer Formen des islamistischen Terrorismus die Notwendigkeit, deutsche Sicherheitsbehörden mit mehr Befugnissen auszustatten.

Berlin - "Die Lage hat sich grundlegend verändert", sagte Maaßen anlässlich eines Symposiums mit dem Titel "Antworten westlicher Demokratien auf die Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus" am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Es gehe nicht mehr nur um den einen Tätertypen - nämlich das Terrorkommando, das nach Deutschland kommt, um einen Anschlag zu verüben. "Früher gab es den Fall, dass Menschen selbstgebastelte Bomben abstellten, selbst aber am Leben bleiben wollten", sagte Maaßen. "Heute müssen wir darüber nachdenken, dass Rückkehrer aus Syrien an der Kalaschnikow ausgebildet sind und auch bereit sind, zu sterben."

Zudem würden verstärkt andere Mittel genutzt - etwa Messer, Lkw oder Äxte, die es ebenfalls möglich machten, viele Menschen zu töten, sagte Maaßen.

Maaßen forderte das Schließen von Sicherheitslücken. Die Sicherheitsbehörden müssten die nötigen Werkzeuge an die Hand bekommen. "Eine Fußfessel braucht immer auch einen Fuß, der uns bekannt ist." Geheimdienste könnten Informationen nur dann weitergeben, wenn sie diese hätten. Das gelte auch für die internationale Geheimdienst-Zusammenarbeit.

Der Verfassungsschutzpräsident sagte, der Änderungsbedarf betreffe die Sicherheitsarchitektur ebenso wie datenschutzrechtliche Fragen. Er unterstützte unter anderem den Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für eine zentrale Steuerung der Verfassungsschutzbehörden durch den Bund.

Außerdem müssen die Sammlung von Informationen verbessert werden, auch aus dem Umfeld von verdächtigen Personen. Wenn es zum Beispiel Hinweise gebe, dass ein Rückkehrer aus einem Kampfgebiet mit Anschlagsplänen in einem Flugzeug aus Istanbul auf Platz 28 A sitze, dann müssten die deutschen Geheimdienste auch wissen, wer auf Platz 28 B sitze.

Die Gefahr durch islamistische Anschläge bleibe auf hohem Niveau und werde eher noch zunehmen, sagte der Verfassungsschutzchef. Es gebe keine Anzeichen, dass die Bedrohung abnehme.

Thomas de Maizière lobt derweil die "hervorragende Bedeutung" der geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit den USA

Nach den kritischen Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur internationalen Rolle der USA unter Präsident Donald Trump hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die "überragende Bedeutung" der geheimdienstlichen Zusammenarbeit hervorgehoben. Die Kooperation im Sicherheitsbereich sei auch unter der Trump-Regierung "hervorragend" und "hoch professionell", sagte de Maizière am Montag bei einem Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) in Berlin. Auch Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen erinnerte daran, dass die US-Geheimdienste eine "ganz wichtige Erkenntnisquelle" seien. Umgekehrt gelte aber auch, dass die US-Dienste im Zuge der Zusammenarbeit wertvolle Informationen aus deutschen Quellen erhielten. "Vor diesem Hintergrund sage ich, dass wir einander brauchen", betonte Maaßen. Trotz der Snowden-Enthüllungen über die Spähprogramme der US-Geheimdienste sei die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren "gut und verlässlich" gewesen. Er habe die Hoffnung, "dass diese Zusammenarbeit auch unter der neuen Administration in Washington fortgesetzt wird", sagte der BfV-Chef. Merkel hatte am Sonntag nach Ende des G7-Gipfels gesagt: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt". Merkel warb dafür, dass die Europäer ihr Schicksal nun "wirklich in die eigene Hand nehmen" müssten. Die sieben führenden Industriestaaten (G7) hatten bei ihrem Gipfel im italienischen Taormina am Wochenende kaum Fortschritte erzielt. In vielen Fragen - unter anderem zum Klimaschutz und der Bewältigung der Flüchtlingskrise - stellte sich Trump quer. Beim vorherigen Nato-Gipfel in Brüssel hatte der US-Präsident den Ländern, die das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben nicht erreichen, eine Standpauke gehalten.

