Maas-Nachrückerin Emily Vontz wird die Jüngste im Bundestag

Teilen

Heiko Maas (SPD) hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass er sein Bundestagsmandat niederlegen will. Für ihn rückt nun Emily Vontz nach. © Kay Nietfeld/dpa

Heiko Maas legt sein Bundestagsmandat nieder. Für ihn rückt eine junge Frau nach. Doch wer ist Emily Vontz?

Losheim am See - Als Nachrückerin von Heiko Maas wird Emily Vontz mit ihren 22 Jahren die jüngste Abgeordnete im Bundestag sein. „Klar werde ich auffallen als jüngste Bundestagsabgeordnete“, sagte Vontz am Mittwoch im saarländischen Losheim am See der Deutschen Presse-Agentur. Ihr gehe es aber nicht ums Auffallen, sondern darum, auch junge Politik zu machen. „Gerade junge Menschen, die genauso alt sind wie ich, sagen, sie finden es richtig gut, dass mal jemand in unserem Alter im Bundestag sitzt. Und jetzt ist auch die Zeit dafür.“

Die saarländische Juso-Landesvorsitzende sagte, sie freue sich auf ihre neue Aufgabe. „Ich werde da mit Respekt und Demut rangehen.“ Sie sei „sehr dankbar“ für die Chance. „Und ich bin sehr gespannt, was jetzt auf mich zukommt“, sagte sie. Vontz ist bei den Jusos, seit sie 16 Jahre alt ist, mit 17 Jahren trat sie in die SPD ein. Derzeit ist sie noch Kreisvorsitzende der Jusos Merzig-Wadern und im Ortsbeirat ihres Heimatortes.

An der Universität Trier studiert sie im vierten Semester Politikwissenschaften und Französisch. „Die deutsch-französischen Beziehungen, das ist mein Herzensthema“, sagte sie. Nach dem Abitur sei sie für einen Internationalen Freiwilligendienst ein Jahr in Frankreich gewesen. Ansonsten seien Klima- und Umweltschutz und die Jugendbeteiligung ihre Schwerpunkte. Durch ihr Bundestagsmandat würde sie gern andere junge Frauen motivieren, in die Politik zu gehen.

Was motiviert Emily Vontz?

Sie sei in die aktive Politik gekommen, nachdem sie in der Schulzeit bei „Jugend debattiert“ und dem Planspiel „Modell Europa Parlament“ mitgemacht habe. Sie spüre eine „Begeisterung und Liebe für Demokratie und Europapolitik“ und es mache sie betroffen, wenn Leute sagten, dass ihnen Politik egal sei. „Man merkt ja jetzt, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland in einer guten Demokratie leben.“

Der frühere Außenminister Maas hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass er sein Bundestagsmandat niederlegen will. Der Volljurist aus dem Saarland war von 2013 bis 2018 Bundesjustizminister und anschließend bis Dezember 2021 Außenminister. Seitdem sitzt Maas als einfacher Abgeordneter für den Wahlkreis Saarlouis im Bundestag. dpa