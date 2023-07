Brasilien-Experte: „Wir sind keine Schuljungen, die sich von Kolonialmächten sanktionieren lassen“

Interview

+ © André Horta/Imago Carlos Ivan Simonsen Leal © André Horta/Imago

Carlos Ivan Simonsen Leal ist Präsident der renommiertesten Wirtschaftshochschule Brasiliens. Im Interview spricht er über die Zurückweisung durch den Westen und den Konflikt im Südchinesischen Meer.

Dieses Interview liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 6. Juli 2023.

Herr Simonsen Leal, Kommissionspräsidentin von der Leyen will das Handelsabkommen zwischen EU und Mercosur bis Ende des Jahres unterzeichnen. Halten Sie das für realistisch?

Ich gehe davon aus, dass mein Land ein Abkommen will – vorausgesetzt, es ist das, was 2019 unterzeichnet wurde. Wenn die EU nun noch andere Bedingungen stellt, muss das geprüft werden. Meine Frage lautet: Werden diese zusätzlichen Dinge wichtiger sein als das Ziel des Abkommens selbst? Was wir hier wirklich diskutieren, ist die relative Bedeutung verschiedener Themen. Sie sollten bedenken, dass wir Optionen haben. Gute Optionen.

Mehr Engagement beim Klimaschutz in Brasilien? „Wichtig und richtig“

Die EU fordert gerade von Brasilien ein zusätzliches Bekenntnis zu Klimaschutz und Arbeitnehmerrechten. Spricht Europa zu viel von Menschenrechten und Nachhaltigkeit?

Nein, ich denke, das ist richtig und wichtig. Wir betrachten Europa als einen stabilisierenden Faktor in einer verrückten Welt. Aber im Moment erleben wir eine große geopolitische Verschiebung.

Sie meinen das Großmächteduell von USA und China?

Genau. Der größte Diskussionspunkt ist die Rolle des US-Dollars als Reservewährung. Denn darin liegt die ganze Hebelkraft der USA begründet. Auf diese Weise können sie ihr Leistungsbilanzdefizit von 800 Milliarden Dollar aufrechterhalten, was den Kosten ihrer Streitkräfte entspricht, mit denen sie die Ölwege, die Energiewege in der Welt kontrollieren.

Duell um Vorherrschaft im Südchinesischen Meer

Auch China rüstet sein Militär auf.

China hat seine Militärausgaben erhöht , aber nur so weit, dass es eine Belastung für die USA darstellt, nicht aber eine echte Bedrohung. Das ist sehr klug. Der zweite Punkt ist die Belt-and-Road-Initiative, die ohne militärische Dominanz Chinas im Südchinesischen Meer unvollständig ist – es ist die Verbindung zu den Weltmärkten. Zwischen China und den Vereinigten Staaten könnte es zu einer militärischen Auseinandersetzung um die Vorherrschaft im Südchinesischen Meer kommen. Nicht Taiwan ist wichtig, sondern die Ölverbindungen zu Japan und Südkorea.

Warum?

Wenn die Chinesen diese Region beherrschten, würden sich diese Länder Peking zuwenden, und der US-Dollar würde seine Rolle als Reservewährung möglicherweise verlieren. Das können die Amerikaner nicht zulassen. Der Streitpunkt ist also nicht die Ukraine. Der eigentliche Streitpunkt ist China, das Südchinesische Meer . Das wird ein Thema für die nächsten 20, 30, vielleicht 50 Jahre sein.

Wo sehen Sie Europa hier?

Angesichts des Krieges in der Ukraine sind die Amerikaner für Europa unverzichtbar. Aber die Geopolitik in Europa birgt einige Dilemmata. Eines davon ist: Kann eine der beiden Seiten den Krieg gewinnen, ohne dadurch ein noch größeres Problem zu provozieren? Wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, könnte das zu einer Zersplitterung der russischen Föderation oder zu einer Schwächung Russlands führen, die nicht gut für Europa ist?

„Russland und Europa werden kannibalisiert“

Ist diese Sorge der Grund, warum Brasilien die westliche Haltung nicht voll unterstützt?

Nein, Brasilien braucht Phosphat. 70 Prozent unseres Phosphats kommt aus Russland. Aber wir sind gegen jeden Krieg. Wir sehen es nicht gern, wenn Menschen getötet werden, und wir sagen nicht, wer Recht oder Unrecht hat. Wir sehen dort vor allem ein Problem. Und wir sehen, dass Russland im Moment kannibalisiert wird.

Wie meinen Sie das?

China und die USA bereiten sich auf einen großen Schlagabtausch vor. Natürlich werden sie, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, ihre schwächeren Partner kannibalisieren. Russland muss sein Öl zu 60 Prozent des Preises an China und Indien verkaufen. Auch Europa wird kannibalisiert, weil es eine Menge Waffen kaufen muss, die nicht aus Europa stammen. Das zeigt sich etwa in der Konkurrenz zwischen den Patriot-Raketen aus den USA und dem französischen Raketenabwehrsystem SAMP/T. Deutschland will die Patriots, weil es gesehen hat, wie gut sie gegen russische Hyperschallraketen funktionieren. In gewissem Sinne ähnelt die Welt von heute der Welt von 1910 oder 1955: Deutschland befindet sich in einer Zwickmühle.

Worin besteht das brasilianische Interesse an diesem geopolitischen Spiel?

Wir wären gern weit weg, auf dem Mars. Gemeinsam mit Deutschland, denn wir haben ähnliche Werte. Ich hoffe, dass Sie sehen, dass unsere Institutionen sehr stark sind. So war die Reaktion (Anm. d. Red.: auf den Angriff der Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro auf den Kongress) viel schneller als in den USA auf eine ähnliche Situation.

Brasilien werde vernachlässigt: „Ihr betrachtet uns nicht als Teil der westlichen Welt“

In der hiesigen Wahrnehmung hat sich Brasilien zuletzt Peking angenähert, getrieben von wirtschaftlichen Interessen.

Brasilien ist grundsätzlich bündnisfrei. Wir wollen mit allen Handel treiben und uns mit allen austauschen. Wir haben eine kulturelle Vorliebe für Europa und denken, dass wir Teil der westlichen Welt sind. Aber ihr betrachtet uns nicht als Teil der westlichen Welt. Vielleicht sollten wir mehr tun, um zur westlichen Welt zu gehören. Aber angesichts der Geschichte bedeutet das sicherlich nicht, dass wir das tun, was andere wollen.

Mitte Juli findet das erste Gipfeltreffen zwischen EU- und lateinamerikanischen Staaten seit 2015 statt. Es scheint, als würde Europa Lateinamerika wiederentdecken.

Es geht um Europas Stellenwert: Für die USA kommt Deutschland an dritter oder vierter Stelle – nach den amerikanischen Bürgern, Briten und Japanern. Als Investor in Asien sind Sie ebenfalls nicht die Nummer eins. Wo Europa als Investor eine echte Dominanz hat, ist in Lateinamerika – insbesondere in Mexiko und Brasilien. Aber die Asiaten drängen auf den brasilianischen Automobilmarkt und werden versuchen, den deutschen und italienischen Unternehmen den Markt wegzunehmen. Und sie verkaufen sehr gute Produkte.

Womit wir wieder beim Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur wären, und der Forderung der EU-Kommission, vor allem Brasilien auf Nachhaltigkeit zu verpflichten.

Brasilien geht mit seinen Imageproblemen nicht sehr gut um. Wir verstehen nicht, wie die Menschen in Europa uns wahrnehmen. Sie sehen uns nicht als ein Land, das 85 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft erzeugt, in dem die meisten Autos mit Ethanol fahren und CO₂-neutral sind. Natürlich gibt es Brände im Amazonaswald. Wir haben Probleme, aber die Zerstörung des Waldes ist wohl zurzeit unter Kontrolle.

Deutschland und Brasilien: „Ein gewisses Vertrauen muss vorhanden sein“

Dank der neuen Regierung von Präsident Lula da Silva?

Dank der Schutzmechanismen, die von der letzten Regierung nicht völlig zerstört wurden. Natürlich stellt sich die Frage, wie der angerichtete Schaden behoben werden kann. Das ist eine andere Frage. Aber sehen Sie: Wir sind ein Land, das seine Wälder mehr als jedes andere Land bewahrt hat. Wo ist der Schwarzwald? Der ist doch gar nicht mehr so schwarz, oder?

Wo liegt also das Problem, die zusätzliche Erklärung zur Nachhaltigkeit zu unterzeichnen, die die EU gern sehen würde?

Die einzelnen Länder in der EU stellen unterschiedliche Forderungen. Es gibt eine gewisse Kakofonie. Das Problem ist: Es wurde etwas vereinbart, es wurde etwas unterschrieben. Und jetzt werden neue Regeln vorgeschlagen, die zumindest im Moment meiner Meinung nach nicht klar genug sind. Unser Präsident hat etwas gesagt, was ich für sehr klug halte. Wenn man einen Vertrag macht, kann man dann alle möglichen Eventualitäten regeln? Kaum. Es muss also ein gewisses Vertrauen vorhanden sein.

Vor allem die Grünen in Deutschland wollen Sanktionen verhängen können, wenn Brasilien oder die anderen drei Länder ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen nicht einhalten. Ist das aus Ihrer Sicht eine rote Linie?

Ich bin nicht die Regierung, aber wenn ich in der Position einer Regierung wäre, würde ich sagen: Nun, lasst uns konkreter werden. Wir sind keine Schuljungen, die sich von alten Kolonialmächten sanktionieren lassen. Wir haben andere Optionen. Wenn wir nicht in gutem Glauben handeln, ist es besser, das Abkommen nicht einzugehen. Einige Leute in Europa wollen kein Abkommen aus Gründen, die nur Vorwände sind.

Präsident Macron hat gefordert, dass die Landwirte in Lateinamerika zu vergleichbaren Nachhaltigkeitsstandards arbeiten sollen wie in Europa. Ist das in Ihren Augen versteckter Protektionismus?

Lassen Sie es mich anders formulieren: Verstehen Sie unsere Bedingungen wirklich so gut, dass Sie sagen können, dass wir weniger nachhaltig wirtschaften als Sie?