„Dachte, die Ukraine braucht Frieden mit uns“: Lukaschenko macht Selenskyj brisante Vorwürfe

Von: Felix Durach

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat schwere Vorwürfe gegen Wolodymyr Selenskyj und die Ukraine erhoben. © NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Der belarussische Präsident Lukaschenko wirft der Ukraine die Beteiligung an einem Angriff vor. Droht nun ein Kriegseintritt an der Seite Russlands?

Minsk – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 befürchtet die Regierung in Kiew und zahlreiche westliche Vertreter, dass sich Belarus an der Seite Russlands an den Kämpfen beteiligen könnte. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko wies die Vorwürfe bisher jedoch immer zurück und bekräftigte, dass er kein Interesse an einem Kriegseintritt hätte. Auf einer Pressekonferenz im Februar sagte der Minsker Machthaber, er würde Belarus nur dann in den Krieg führen, wenn die Ukraine Angriffe auf belarussischen Staatsgebiet ausführen sollte.

Lukaschenko wirft Kiew Beteiligung bei Sabotage-Akt vor: „Dachte, die Ukraine braucht Frieden“

Eben dieses Szenario könnte aus Sicht des 68-Jährigen jetzt eingetreten sein. Lukaschenko sieht eine ukrainische Beteiligung bei einem Angriff auf den Militärflugplatz Machulishchy südlich der Hauptstadt Minsk. Nach Einschätzungen des belarussischen Machthabers soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von dem Angriff gewusst und diesem zugestimmt haben.

„Solche Operationen werden nicht ohne die Genehmigung des Landesführers und des Oberbefehlshabers durchgeführt. Das sage ich Ihnen als Präsident“, erklärte Lukaschenko der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Dienstag. „Früher dachte ich, die Ukraine braucht Frieden mit uns, dass Selenskyj sich um sein Volk kümmert.“

Belarus: Lukaschenko bestätigt Drohnenangriff auf Militär-Flugplatz nahe Minsk

Ende Februar hatte die belarussische Partisanen-Gruppe BYPOL über einen Anschlag mit einer Drohne auf ein russisches Flugzeug auf dem Flugplatz berichtet. Dabei soll ein russisches Frühwarnflugzeug vom Typ Berijew A-50 beschädigt worden sein. Das Ausmaß des Schadens war jedoch zunächst unklar. Das britische Verteidigungsministerium erklärte in seinem täglichen Lagebericht am 28. Februar, dass der Verlust einer A-50 signifikante Auswirkungen auf Russlands Fähigkeiten hätte, Luftoperationen durchzuführen.

Lukaschenko bestätigte in einer Pressekonferenz am Dienstag den Angriff, dementierte jedoch, dass das Militärflugzeug stark beschädigt worden sei. Das Flugzeug sei weiter funktionstüchtig. „Trotzdem haben wir die Russen gebeten, dass sie dieses Flugzeug für die technische Durchsicht zurücknehmen und uns ein anderes schicken“, sagte Lukaschenko.

Lukaschenko bestätigt Festnahmen: Ukrainischer Geheimdienst-Mitarbeiter soll unter den Verdächtigen sein

Der belarussische Präsident erklärte weiter, dass man den Drahtzieher der Aktion und mehr als 20 seiner Helfer bereits festgenommen hätte. Unter den Verdächtigen in Gewahrsam sei auch ein Mann mit IT-Kenntnissen und mit russischem sowie ukrainischem Pass. Er soll auf der von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim gelebt haben und vom Geheimdienst in Kiew für Sabotageakte angeworben worden sein. Beweise für diese Behauptungen lieferte Lukaschenko jedoch nicht.

Der belarussische Machthaber sagte weiter, dass Selenskyj in der Vergangenheit eine Delegation nach Minsk geschickt hatte, um einen „Nicht-Angriffs-Pakt“ auszuhandeln. „Darauf sagte ich: ‚Wir werden nicht angreifen.‘ Nein, lasst uns einen Vertrag unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unterzeichnen, dass ihr uns nicht angreifen werdet“, erklärte Lukaschenko. Nun sei eine Herausforderung von der Ukraine ausgegeben worden.

Sabotage-Akt als Auslöser: Steht Belarus vor dem Eintritt in den Ukraine-Krieg?

Kiew sieht Belarus bereits seit Monaten als Kriegspartei an. Der Verbündete Moskaus hatte den russischen Streitkräften im vergangenen Februar erlaubt, von belarussischem Staatsgebiet aus in die Nordukraine einzufallen. Belarus und Russland führten auch während des Krieges immer wieder gemeinsame Militäroperationen durch. Belarussische Streitkräfte sind bisher jedoch nicht in Kämpfe in der Ukraine involviert.

Den an dem Sabotageakt beteiligten vermeintliche ukrainischen Agenten könnte Minsk nun als Vorwand nutzen, um doch an der Seite Russlands offiziell in den Krieg einzutreten. Entsprechende Ankündigungen von Lukaschenko blieben bisher jedoch aus. Der Westen hatte Minsk in den vergangenen Monaten bereits mit weiteren Sanktionen im Falle eines Kriegseintritts gedroht. (fd mit dpa)