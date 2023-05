„Atomwaffen für alle“: Lukaschenkos Alleingang könnte dem Kreml nicht gefallen

Von: Bona Hyun

Ukraine-Krieg: Lukaschenko könnte durch seinen „Alleingang" den Kreml verärgert haben.

Lukaschenko wirbt für die Erweiterung eines Unionsstaates mit einem ungewöhnlichen Angebot. Damit wagt er einen „Alleingang“, schätzt ein Experte ein.

Minsk – Um Präsidenten Alexander Lukaschenko gibt es derzeit viel Wirbel. Der belarussische Staatschef, der sich aktuell im Krankenhaus aufhalten soll, will gemeinsam mit seinem Verbündeten Wladimir Putin den Unionsstaat erweitern. Lukaschenko greift dafür nun allerdings zu ungewöhnlichen Mitteln und bietet anderen Ländern für den Beitritt in den Unionsstaat Atomwaffen an. Das wiederum könnte dem Kreml nicht gefallen. Ein Alleingang mit Folgen?

Lukaschenko lädt Kasachstan zum Unionsstaat ein: „Alleingang“ könnten „Kreml nicht gefallen“

Vor einigen Tagen hat Lukaschenko öffentlich dem Präsidenten des zentralasiatischen Landes Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, vorgeschlagen, dem Unionsstaat beizutreten. „Niemand ist dagegen, dass Kasachstan und andere Länder die gleichen engen Beziehungen zur Russischen Föderation haben wie wir“, sagte Lukaschenko jüngst in einem veröffentlichten Interview des russischen Staatsfernsehens. „Treten Sie dem Unionsstaat Belarus und Russland bei. Das ist alles: Es wird Atomwaffen für alle geben“, sagte Lukaschenko.

Lukaschenko betonte, es handele sich dabei um seine eigene Ansicht – nicht die Russlands. Man müsse „strategisch verstehen“, dass die Regierungen in Minsk und Moskau eine einzigartige Chance zur Vereinigung hätten. „Ich glaube, ein solcher Alleingang wie auch die Gratulation an die Ukraine im letzten Sommer zum Unabhängigkeitstag und seine Aussage, die belarussische Armee würde nie gegen die Ukraine kämpfen, können dem Kreml nicht gefallen“, sagte Belarus-Experte Dr. Johannes Grotzky von der Universität Bamberg zu kreiszeitung.de von Ippen.Media.

Kasachstan erteilt Lukaschenko nach Atomwaffen-Angebot klare Abfuhr

Nicht nur gegenüber dem Kreml stößt das Angebot auf Ablehnung. „Er schränkt ein, das sei nicht mit Russland abgesprochen und Kasachstan hat sofort abgelehnt“, so Grotzky. Kasachstan reagierte mit Spott auf Lukaschenkos Vorschlag und erteilte ihm eine klare Abfuhr. Tokajew bezeichnete Lukaschenkos Angebot als „Witz“ und gab zu bekennen, dass die Eurasische Wirtschaftsunion Vorrang habe.

„Was Atomwaffen betrifft, so brauchen wir sie nicht. Da wir dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffentests beigetreten sind“, sagte er und stichelte dabei auch gegen Putin, der sich an keine internationalen Vereinbarungen hält. „Wir bleiben unseren Verpflichtungen gemäß diesen internationalen Vereinbarungen treu.“

Putin und Lukaschenko bauen Zusammenarbeit aus – Partnerschaft fragwürdig

Russland treibt derzeit seinen Plan voran, taktische Atomwaffen in seinem Nachbarland Belarus zu stationieren, das auch an die Ukraine grenzt. Lukaschenko hatte jüngst bekannt gegeben, dass die Verlegung russischer Atomwaffen nach Belarus inzwischen begonnen habe. Es wäre das erste Mal seit dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1991, dass solche Sprengköpfe außerhalb Russlands stationiert wären.

Russland und Belarus bilden einen Unionsstaat, der eine grenzenlose Union und Allianz zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken darstellt. In den vergangenen Monaten haben Lukaschenko und Putin ihre militärische Zusammenarbeit ausgebaut. So nutzt Putins Militär belarussisches Territorium als Aufmarschgebiet für seine Invasion der Ukraine. Auch gemeinsame Manövern auf belarussischem Boden mitsamt schwerer Ausrüstung wie Panzer und Haubitzen wurden intensiviert.

Die Partnerschaft zwischen Lukaschenko und Putin wirft trotz enger Zusammenarbeit viele Fragen auf. Gegenüber Ippen.Media hatte Experte Grotzky betont, dass sich Lukaschenko vor Putin fürchtet und beide hinter den Kulissen kein gutes Verhältnis zueinander haben. (bohy)