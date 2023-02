Lukaschenko zu Besuch bei Xi Jinping – Sorge vor China-Belarus-Strategie?

Von: Bona Hyun

Lukaschenko reist heute für einen mehr tätigen Besuch nach China. Das wirft mit Blick auf den Ukraine-Krieg Bedenken auf. © Roman Pilipey/dpa

China empfängt heute den belarussischen Machthaber Lukaschenko, um die Zusammenarbeit zu vertiefen. Beide halten bislang an Putins Freundschaft fest.

Peking – China und Belarus gewinnen im Ukraine-Krieg für Russland zunehmend an Bedeutung. Das Verhältnis Chinas zu Russland wird mit großer Skepsis betrachtet. Auch die enge Partnerschaft zwischen Belarus und Russland bereiten dem Westen Sorge, da beide Staaten offenbar gemeinsame Militär-Pläne ausgehandelt haben. Der nun angekündigte Besuch des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in China wirft weitere Bedenken auf.

Putin-Verbündeter Lukaschenko ist heute zu Besuch in China – Bedeutung für den Ukraine-Krieg

„Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko wird auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping vom 28. Februar bis zum 2. März auf Staatsbesuch in China sein“, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying. China sei bereit, mit Belarus zusammenzuarbeiten, um das gegenseitige politische Vertrauen zu vertiefen, erklärte das chinesische Außenministerium. Das hat chinesische Außenminister Qin Gang Medienberichten zufolge am Freitag in einem Telefongespräch mit seinem belarussischen Kollegen Sergej Aleinik bestätigt. Weitere Einzelheiten zum Treffen wurden bislang nicht genannt.

Könnte Machthaber Lukaschenko dem Ukraine-Krieg beitreten?

In der Vergangenheit haben Kreml-Chef Wladimir Putin und Putin-Verbündeter Lukaschenko ihre enge Partnerschaft betont. Seit Kriegsbeginn war immer wieder darüber diskutiert worden, ob auch Lukaschenko-Truppen an der Seite Moskaus kämpfen könnte. Lukaschenko selbst hatte Spekulationen um einen Kriegsbeitritt zurückgewiesen, doch Belarus hat in den vergangenen Monaten viele Manöver an seiner Südgrenze veranstaltet, die die Sorge um einen belarussischen Eintritt genährt hatten.

Allerdings sei es in dieser Woche ruhig geworden, die Einheiten seien zurück in den Kasernen, schätzen Militärexperten ein. Würde Belarus eine Mobilmachung durchführen oder Russland weitere Truppen dorthin verlegen, würde der Westen beides feststellen. Belarus grenzt im Süden an die Ukraine und spielt für Russland eine wichtige Rolle in dessen Krieg gegen die Ukraine. So nutzten russische Truppen belarussisches Territorium als Aufmarschgebiet beim Beginn des Krieges vor einem Jahr.

Auch China gewinnt für Russland zunehmend an Bedeutung – fragwürdige Vermittlerrolle

Auch China wird für Putin im Ukraine-Krieg zunehmend wichtiger. Die Volksrepublik hat den russischen Angriffskrieg bis heute nicht verurteilt. Chinas Bemühungen, sich mit ihrem 12-Punkte-Plan zu Waffenruhe und Friedensverhandlungen stärker einzubringen, werden deshalb mit Skepsis betrachtet.

Jüngst warnte der Westen sogar vor möglichen Waffenlieferungen aus Peking an Russland. Nach Spiegel-Informationen sollen Peking und Moskau aber bereits über den Kauf von 100 Drohnen verhandeln, die bis April geliefert werden könnten. „Die Sorge, die wir jetzt haben, basiert auf Informationen, die wir haben, wonach China erwägt, Waffen zu liefern“, sagte Blinken dem Fernsehsender CBS. Schon im vergangenen Jahr soll es in China Pläne gegeben haben, das russische Militär deutlich handfester zu unterstützen als bislang bekannt. (bohy)