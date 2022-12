Ohne Pilot: Neue Kampfjet-Generation soll unbemannt Krieg führen

Von: Bona Hyun

Teilen

Großbritannien, Italien und Japan wollen ein neues Kampfflugzeug entwickeln, welches auch ohne Pilot fliegen kann. © Deng Hua/dpa (Symbolbild)

Maschine statt Mensch: Großbritannien, Italien und Japan entwickeln ein neues Kampfflugzeug. Der Jet soll ohne Pilot fliegen. Sieht so die Zukunft im Krieg aus?

London – Es kann Hyperschallraketen abfeuern und ohne Pilot fliegen: Großbritannien, Japan und Italien wollen gemeinsam ein neues Kampfflugzeug entwickeln. Das verkündete Premierminister Rishi Sunak jetzt laut der BBC. Demnach könnte in Zukunft ein System der künstlichen Intelligenz im Flugzeug den Piloten in Stresssituationen unterstützt oder den Jet sogar unbemannt steuern. Wie die Regierung in London laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, wollen die drei G7-Partner sich damit an künftige Sicherheitsbedrohungen anpassen. Ziel sei ein entscheidender Wandel bei Luftmacht und Verteidigungsfähigkeit durch eine sogenannte neue „Kampfjet-Generation“. Es ist nicht das einzige Rüstungsprojekt, das nach Science Fiction klingt.

Neues Kampfflugzeug ohne Pilot: Drei G7-Staaten schließen sich für neue Kampfjet-Generation zusammen

Die Allianz mit Italien und Japan macht laut Sunak deutlich, dass die Sicherheit der euro-atlantischen und indopazifischen Regionen eng zusammenhängt. Er wolle bei einem Besuch auf dem ostenglischen Luftwaffenstützpunkt Coningsby die erste Phase des Projekts „Global Combat Air Programme (GCAP)“ offiziell starten. Vorgesehen ist ein „Netzwerk der Fähigkeiten“ mit unbemannten Flugzeugen, fortschrittlichen Sensoren, hochmodernen Waffen und innovativen Datensystemen. Durch das Programm sollen auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze in allen drei Ländern entstehen. Erwartet werde, dass sich weitere Staaten anschließen.

Aufrüstung der Luftwaffe: Neue Kampfjet-Generation von Großbritannien, Italien und Japan geplant – Zuspruch aus USA

In einem gemeinsamen Statement haben das amerikanische und japanische Verteidigungsministerium Unterstützung für die Entwicklung eines Kampfflugzeugs zugesichert. „Die Vereinigten Staaten unterstützen die Sicherheit Japans und die Verteidigungskooperation mit Verbündeten, einschließlich des Vereinigten Königreichs und Italien, die auch beide zu unseren engen Partnern gehören“, heißt es laut CNN in dem gemeinsamen Statement.

Der Kampfjet soll 2035 einsatzbereit sein, die Arbeiten werden voraussichtlich 2024 beginnen. Das Flugzeug soll mit den Maschinen anderer Nato-Partner kompatibel sein und schließlich die Jets vom Typ Eurofighter Typhoon der Royal Air Force ersetzen. Zur Höhe der Investitionen gab es laut der dpa zunächst keine Angaben. Großbritannien, Italien und Japan haben France24 zufolge allerdings schon Billionen Dollar für die Entwicklung des neuen Kampfjets investiert.

Wie will sich Deutschland vor Luftangriffen schützen? Debatte um eigenes Raketenschutzschild entfacht

Erst vor kurzem hatten sich Deutschland und Frankreich auf das Rüstungsprojekt FCAS geeinigt, mit dem ein milliardenschweres Luftkampfsystem entwickelt werden soll. Mit dem Ukraine-Krieg und dem Raketenangriff in Polen wuchs die Verunsicherung in Deutschland, ob die europäische Raketenabwehr den zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist. Immer häufiger kam die Frage auf, ob es einen neuen Raketenschutzschild in Deutschland braucht. Dabei hat die Politik in Deutschland Interesse an Arrow 3, einem Raketenabwehrsystem aus Israel gezeigt.

Arrow 3 ist in der Lage, Langstrecken-Raketen sehr hoch über der Erde abzufangen, und stellt damit einen effektiven Raketenschutzschild vor feindlichen Angriffen dar. Bisher verfügt die deutsche Bundeswehr über keine vergleichbaren Systeme. Israel und die USA hatten zuletzt laut einem Zeitungsbericht einem Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland zugestimmt. Das soll der Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, der israelischen Zeitung Jerusalem Post mitgeteilt haben. Mittlerweile sei laut der Augsburger Allgemeine eine gemeinsame Lösung für einen Raketenschutzschirm mit anderen europäischen Ländern geplant. Ein Finanzierungsplan, so hieß es, sei noch ausstehend.