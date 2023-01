Polizei setzt erneut Wasserwerfer in Lützerath ein: Einsatzkräfte stürmen das Feld

Von: Teresa Toth, Moritz Serif, Christian Weihrauch

Die Polizei setzt in Lützerath Wasserwerfer ein. © Federico Gambarini/dpa

Tausende Menschen demonstrieren in Lützerath. Die Polizei setzt Schlagstöcke und Wasserwerfer ein. Der News-Ticker.

+++17.13 Uhr: Die Polizei setzt nun wieder Wasserwerfer gegen die Demonstrierenden ein. Außerdem stürmt sie das Feld, sich noch einige Hundert Demonstranten aufhalten. Immer mehr Menschen gehen Richtung Windräder zurück, berichtet der Spiegel.

Die Polizei bestätigte nun offiziell den Einsatz der Wasserwerfer und Schlagstöcke bei der Demo. Ein Polizeisprecher sagte, man müsse „unmittelbaren Zwang“ anwenden, um die Demonstranten daran zu hindern, nach Lützerath vorzudringen.

Demo in Lützerath: Polizei setzt Wasserwerfer ein

+++ 16.44 Uhr: Die Polizei bricht den Einsatz von Wasserwerfern laut Spiegel nach kurzer Zeit wieder ab. Das Gelände leert sich nun nach und nach.

+++ 16.37 Uhr: Die Polizei hat Wasserwerfer gegen Demonstranten kurz vor dem abgeriegelten Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier eingesetzt, berichtet die dpa. Hunderte Demonstranten standen der Polizei vor Lützerath gegenüber. Aus ihren Reihen erklang immer wieder der Ruf „Auf nach Lützerath! Auf nach Lützerath!“

Demonstrierende in Lützerath zünden Feuerwerkskörper und versuchen, die Polizeiketten zu durchbrechen. © Aktionsticker Lützerath/twitter

+++16.02 Uhr: Die Lage in Lützerath bleibt weiter angespannt. Die Polizei setzt laut Spiegel Pfefferspray gegen die Demonstrierenden ein, die die Einsatzkräfte zurückdrängen. Die Polizei droht mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Man habe man noch nicht eingesetzt, aber in Position gebracht, sagt ein Polizeisprecher.

Demo in Lützerath: Greta Thunberg fordert Demonstrierenden zum Durchhalten auf

+++ 15.42 Uhr: Die Polizei hat sich bis zum Zaun um Lützerath zurückgezogen – das berichtet der Spiegel. Die Tore des Doppelzauns sind geschlossen, sodass niemand hinein oder heraus kann. Hinter dem Zaun hat die Polizei Wasserwerfer platziert, so der Spiegel. Greta Thunberg sprach zuvor bei der Kundgebung in Keyenberg und forderte die Demonstrierenden zum Durchhalten auf. „Hier sind gerade 35.000 Menschen in Lützerath“, sagte sie. „Ihr seid der Wandel, ihr seid die Hoffnung.“

Derweil kursieren in sozialen Netzwerken Videos, die das gewalttätige Vorgehen der Polizei in Lützerath kritisieren. Linken-Politiker Ferat Koçak teilte ein Video, das Polizist:innen zeigt, die auf Demonstrierende einschlagen. Dazu schreibt Koçak: „Die Polizei hat in Lützerath friedliche Demonstrierende, Kinder, Jugendliche, Familien mit Schlagstock brutal angegriffen. Das ist Gewalt gegen demokratisches Recht [...].“

Lützerath: Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstrierenden

+++ 15.05 Uhr: Bei der Großdemo in Lützerath kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Polizist:innen drücken die Aktivistinnen und Aktivisten zurück, die sich zu einer Menschenkette formiert haben – das berichten Reporter vom Spiegel, die sich vor Ort befinden. Demonstrierende bewerfen die Beamten mit Schlamm und zünden Feuerwerkskörper. Nachdem die erste Reihe der Polizei durchbrochen wurde, hat diese sich nun weiter zurückgezogen.

Über Lautsprecherdurchsagen fordert die Polizei die Demonstrierenden auf, sich zurückzuziehen, sonst drohe „körperlicher Zwang und Wasserwerfer“. Die Polizist:innen laufen die Protestierenden immer wieder an und schlagen laut Spiegel mit Schlagstöcken auf sie ein.

Räumung in Lützerath: Eine Person befindet sich in U-Haft

„Tausende fließen durch die Polizeiketten durch. Wir zeigen, dass wir entschlossen sind, Lützerath zu verteidigen und für eine gute Zukunft für alle einzustehen!“, twittert der „Aktionsticker Lützerath“. Eine Person sei bereits festgenommen worden und befinde sich derzeit in U-Haft. „Wir publizieren mehr Infos sobald wir können“, schreibt der Aktionsticker auf Twitter.

+++ 13.09 Uhr: Tausende Menschen sind zur Großdemonstration nach Lützerath angereist, die um 12 Uhr begonnen hat. Wie der Instagramkanal „luetzibleibt“ in seiner Story schreibt, zieht der Demonstrationszug aktuell durch Keyenberg, nördlich von Lützerath, in Richtung Abschlusskundgebung. Laut einem Tweet vom „Aktionsticker Lützerath“ seien so viele Menschen vor Ort, dass es kurzzeitig Probleme mit dem Netz gab: „Es tut uns Leid, dass wir nichts posten konnten: Es sind anscheinend sooo unglaublich viele Menschen da, dass all unsere Funknetze zusammengebrochen sind.“ In Lützerath wird derweil weiter geräumt.

Lützerath: Abrissarbeiten des Energiekonzerns RWE schreiten voran

+++ 11.56 Uhr: Während sich die Polizei auf die Demonstration rund um Lützerath vorbereitet, setze der Energiekonzern RWE seine Abrissarbeiten offenbar fort. RWE wolle schnell Fakten schaffen, sagte die Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“, Bente Opitz. „Die Zerstörung ist schon krass, und es ist krass, wie schnell es geht.“

Im sogenannten Wäldchen sei das SEK noch mit der Räumung beschäftigt, wie der „Aktionsticker Lützerath“ auf Twitter mitteilt. Die Aktivist:innen verweigern die Räumung jedoch und bauen neue Traversen. „Wäldchen bleibt stabil“, schreibt der Ticker.

Proteste Lützerath: Bäume werden gefällt

+++ 10.20 Uhr: Die Polizei Aachen gibt Hinweise zur Koordination der geplanten Großdemonstration am Samstag (14. Januar) in Lützerath. Die Bundespolizei werde demnach die An- und Abreise an den Bahnhöfen und Haltepunkten rund um Lützerath im Einsatz sein. Es werden tausende Demonstrant:innen erwartet – unter ihnen auch Greta Thunberg.

Derweil dokumentieren die Aktivist:innen über ihren Instagramkanal „luetzibleibt“ von den voranschreitenden Baumfällungen in der Siedlung. Auf Videos sind Menschen in Baumhäusern zu sehen, die weiterhin versuchen, die Räumung zu blockieren.

Lützerath: Tausende wollen zur Demonstration kommen

Update vom Samstag, 14. Januar, 9.15 Uhr: Die Räumung in Lützerath wird fortgesetzt. „Oberirdisch sind wir so gut wie durch“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen (14. Januar). Es gebe noch etwa 15 „Strukturen“ der Aktivist:innen, darunter Baumhäuser und Verschläge. Die Nacht verlief nach Polizeiangaben „ruhig“ und ohne Zwischenfälle, nachdem die Einsatzkräfte die Räumung der Siedlung am Freitagabend erneut abgebrochen hatten.

Neben der oberirdischen Räumung werde am Samstag weiter versucht, in einen Tunnel vorzudringen, in dem zwei Menschen ausharren, so die Polizei. In einer vom „Aktionsticker Lützerath“ veröffentlichten Pressemitteilung betonten die beiden Tunnelbewohner:innen „Pinky“ und „Brain“, dass die „unsachgemäße und unqualifizierte Räumung“ durch die Polizei den Tunnel zum Einsturz und sie damit in Lebensgefahr bringen könne.

Lützerath: Räumung durch die Polizei geht weiter

Erstmeldung vom Samstag, 14. Januar: Lützerath – In der Nähe des Braunkohleorts Lützerath werden am Samstag (12 Uhr) tausende Demonstrant:innen zu einer Demonstration gegen die Räumung der Siedlung erwartet. Die Polizei räumt den Ort seit Mittwoch (11. Januar). Ein Bündnis aus Umweltverbänden und klimapolitischen Initiativen erwartet nach eigenen Angaben mehr als zehntausend Teilnehmer.

Der Protestzug führt zunächst durch den Ort Keyenberg, der wie Lützerath zur Stadt Erkelenz gehört. In die Nähe Lützeraths folgt eine Abschlusskundgebung. Konkret fordert das Bündnis einen Räumungsstopp, um die geplante Abbaggerung der Braunkohle unter Lützerath durch den Energiekonzern RWE zu verhindern.

Thunberg und Neubauer in Lützerath erwartet

An der Demonstration sind unter anderem die Initiativen Alle Dörfer bleiben, Fridays for Future und der BUND beteiligt. Zu dem Protestzug werden auch die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer erwartet. Außerdem befinden sich noch zwei Aktivisten in einem vier Meter unter einem baufälligen Haus gelegenen Tunnel.

Die Demonstranten nennen sich „Pinky“ und „Brain“. Über einen Schlauch, der bis in das unterirdische Versteck reicht, wird die Sauerstoffzufuhr gewährleistet. Da laut des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach Lebensgefahr besteht, ist es nach wie vor unklar, wann die Aktivisten aus dem Tunnel, der als nicht sicher gilt, geräumt werden können.

Lützerath: Aktivisten blockieren noch Tunnel

Laut des „Aktionsticker Lützerath“ der Aktivist:innen auf Twitter besteht durch die Fällungen und Baumhausräumungen der Polizei in Lützerath akute „Einsturzgefahr des Tunnels“. Die bereits geräumten Baumhäuser, die die Polizei herunterstürzten lässt, sind demnach bis in den Tunnel zu spüren. (chw/mse/afp)