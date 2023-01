Proteste in Lützerath: Demonstrierende errichten Barrikaden – Lage ist angespannt

Von: Nadja Austel

Teilen

Luisa Neubauer ruft die Bevölkerung dazu auf, sich den Demonstrationen in Lützerath anzuschließen. Zahlreiche Klimaaktivisten treffen bereits am Samstag ein.

Lützerath – Im rheinischen Lützerath treffen zahlreiche Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten ein. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) reisten sie am heutigen Samstag (7. Januar) an, um sich der Protestbewegung anzuschließen. Shuttlebusse brachten sie demnach von nahegelegenen Bahnhöfen in das unwegsame Gelände. Im benachbarten Stadtteil Keyenberg wurden zudem mehrere neue Zelte auf einem Feld aufgebaut.

Auch Luisa Neubauer kündigte an, am morgigen Sonntag (8. Januar) in das besetzte Lützerath kommen. Dort wird sie im Rahmen der Protestbewegung an einem sogenannten „Dorfspaziergang“ teilnehmen, so die dpa. Sie hatte außerdem die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich der Demonstration anzuschließen.

Proteste in Lützerath – Polizei soll Dorf räumen

Unter dem rheinischen Lützerath westlich von Köln gibt es Kohlevorkommen, die der Energiekonzern RWE abzubauen plant. Das Dorf soll daher abgerissen werden, um den Tagebau auszudehnen. Der verlassene Weiler wird jedoch von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten besetzt, die Widerstand gegen den Abriss leisten.

Die schwarz-grüne Landesregierung Nordrhein-Westfalen kündigte zuletzt an, Lützerath Mitte des Monats von der Polizei räumen lassen. Sie verwies darauf, dass im Gegenzug der Kohleausstieg um acht Jahre auf 2030 vorgezogen worden sei.

Neubauer zu Lützerath: „Die Kohle muss im Boden bleiben“

Luisa Neubauer sagte dazu, der Kohleausstieg 2030 sei ein falsches Versprechen. „Das Klima wird dadurch nicht geschützt, das einzige, was hier geschützt wird, sind die Profite von RWE, dem Betreiber der größten CO2-Quelle Europas.“ Der Energieversorger hatte unter anderem argumentiert, dass die Energie-Krise, die durch den Ukraine-Krieg von Wladimir Putin ausgelöst wurde, eine Förderung der Kohle notwendig mache. Einige Fachleute sind jedoch der Ansicht, dass der Abriss und die Kohle von Lützerath für das Überwinden der Energie-Krise nicht nötig sei. „Die Kohle muss im Boden bleiben“, forderte Neubauer daher für den Fall Lützerath.

„Die Zukunft ist erneuerbar. Deshalb rufen wir bundesweit dazu auf, am 8. Januar nach Lützerath zu fahren“, so Neubauer weiter. „Die Gesellschaft ist bereit, für eine sichere und nachhaltige Welt einzustehen, das werden wir in Lützerath zeigen. Beim Dorfspaziergang am Sonntag und in den nächsten Wochen.“

Polizisten beobachten eine Blockade durch Umweltaktivisten vor dem Braunkohletagebau in Lützerath. © Fabian Strauch/dpa

Proteste in Lützerath: Die Lage ist angespannt #LuetzerathUnraeumbar

Die Lage vor Ort ist Aufgrund der bevorstehenden Räumung zusehends angespannt. Lützerath gehört mittlerweile vollständig der RWE, die ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen hatte. Polizeikräfte sind seit Anfang der Woche im Einsatz, um den Energieversorgungskonzern zu unterstützen,

In den sozialen Netzwerken riefen Initiativen unter anderem mit dem Hashtag #LuetzerathUnraeumbar dazu auf, sich am Widerstand gegen die Räumung zu beteiligen. Auf den Straßen von Lützerath wurden weitere Barrikaden errichtet, unter anderem sollen Aktivisten Gasflaschen in die Fahrbahnen einbetoniert haben, um diese unpassierbar zu machen. (na/dpa)