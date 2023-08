Dreckschleudern raus: London wird zur Umweltzone - doch die Wut der Bürger kocht hoch

Von: Christoph Gschoßmann

Londons Luft soll sauberer werden. Daher gilt ab Ende August die Ausweitung der Umweltzone ULEZ. Für alte Autos wird die Fahrt teuer.

London – Mit älteren Fahrzeugen zu fahren, wird ab jetzt in ganz London eine teure Angelegenheit. Am Dienstag (29. August) trat die Ausweitung der Umweltzone (Ultra Low Emission Zone - ULEZ) vom Innenstadtbereich auf die gesamte Stadt in Kraft.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan (Labour) lobte die Entscheidung des High Courts als wegweisend. „Die anstehende Erweiterung wird fünf Millionen weiteren Londonern ermöglichen, frische Luft zu atmen“, sagte Khan. Ihm zufolge sterben jedes Jahr etwa 4000 Menschen in der britischen Hauptstadt an den Folgen von Luftverschmutzung. Khan sagte gegenüber der BBC: „Wir haben jetzt eine wirklich wirksame Politik zur Reduzierung der Luftverschmutzung.“ Eine Klage gegen die Erweiterung von Bezirksverwaltungen von fünf Londoner Außenbezirken mit konservativer Mehrheit wurde Ende Juli von einem Gericht abgewiesen.

Knapp 15 Euro pro Tag für die Einfahrt nach London - Premierminister ist gegen die Maßnahme

Fahrer von Fahrzeugen, die nicht den ULEZ-Emissionsgrenzen entsprechen, müssen künftig bei Einfahrt in das Stadtgebiet 12,50 Pfund (knapp 15 Euro) pro Tag zahlen. Betroffen ist davon nach Angaben der Londoner Verkehrsbetriebe TfL (Transport for London) aber nur ungefähr jedes zehnte Auto. Die ULEZ-Erweiterung ist trotzdem nicht überall populär. Es gab Proteste gegen die Maßnahme.

Saubere Luft durch weniger Autos in der Stadt: Einige von Londons Bürgern wehren sich gegen die neue Umweltzone, indem sie Kameras zerstören. © IMAGO/ SWNS

Auch der Premierminister glaubt nicht, dass es der richtige Schritt ist: Rishi Sunak sagte, das ausgeweitete Programm werde „berufstätige Familien treffen“. „Ich glaube nicht, dass das die richtige Priorität ist, ich glaube nicht, dass das das Richtige ist, und ich wünschte, sie hätten es nicht getan“, fügte er hinzu. Die konservative Bürgermeisterkandidatin Susan Hall hat gar versprochen, die Ulez-Erweiterung rückgängig zu machen, falls sie im Mai 2024 zur Bürgermeisterin gewählt wird.

Um die neue Zone zu überwachen, kündigte Transportbehörde for London (TfL) an, 2.750 Kameras im gesamten Außenraum Londons zu installieren. Bis Mitte August waren 1.900 Kameras aufgestellt, fast 70 Prozent der geplanten Gesamtzahl. Die Londoner Polizei hat seitde Hunderte Berichte über kriminelle Schäden an Kameras erhalten, von denen mehr als 300 entweder zerstört oder gestohlen wurden. Dennoch bestand Christina Calderato, Direktorin für Verkehrsstrategie und -politik bei TfL, darauf, dass die Verkehrsbehörde „bereit“ für die Erweiterung sei. Calderato empfahl den Leuten außerdem, sich auf der Website von TfL für ein Auto Pay-Konto anzumelden, wo den Fahrern automatisch Gebühren berechnet werden, sodass sie „niemals eine PCN (Strafbescheid) erhalten“.

Umwelthilfe fordert Verschärfungen auch in deutschen Städten

Deutsche Umwelt-Experten sehen die Veränderung positiv: „Die Ausweitung der Londoner Umweltzone ist ein Erfolg für die saubere Luft und die Gesundheit der Menschen vor Ort“, sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), am Montag. „Die Umweltzonen, die es in Deutschland bereits gibt, wie etwa innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings oder im gesamten Ruhrgebiet, basieren noch auf niedrigeren Emissionsstandards.“ Der Verband fordert daher, dass auch deutsche Städte und Kommunen ihre Grenzwerte verschärfen. „Mit den höheren Standards werden nicht nur Feinstaubemissionen, sondern auch die Emissionen gesundheitsschädlicher Stickoxide eingeschränkt“, erklärt Robin Kulpa, stellvertretender Bereichsleiter für Verkehr und Luftreinhaltung der DUH, der taz.

