Corona-Lockdown für den Einzelhandel - Diese Geschäfte sind trotzdem geöffnet

Hessen ist seit Mittwoch (16.12.2020) im harten Lockdown. Viele Läden mussten schließen. Welche Geschäfte sind trotz des Corona-Lockdowns geöffnet?

Frankfurt – Die Bundesregierung und die Regierungen der Bundesländer haben sich auf einen neuen Lockdown geeinigt. Grund ist die aktuelle kritische Corona-Lage in Deutschland. Die Corona-Regeln treten am Mittwoch (16.12.2020) in Kraft. Der neue Lockdown sieht neben Regeln zu Treffen an Weihnachten und Silvester auch Schließungen des Einzelhandels vor.

Corona-Lockdown in Deutschland: Einzelhandel und Dienstleistungen betroffen

Der Lockdown soll Neuinfektionen mit Corona in der Vorweihnachtszeit verhindern, indem große Menschenzusammenkünfte im Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels vermieden werden. Auch bestimmte Dienstleistungen sind betroffen – darunter Friseure. Diese Geschäfte müssen wegen des Corona-Lockdowns schließen:

Bekleidungsgeschäfte

Baumärkte – Ausnahmen gelten in Hessen nur für Handwerker

Möbel- und Elektronikmärkte

Sportartikelhändler

Antiquitäten- und Gebrauchtwarenhändler

Buch- und Spielzeugläden

Friseure

Kosmetik- und Schönheitssalons

Massage- und Tattoostudios

Glühweinstände

Corona in Hessen: Ausnahmen für Geschäfte im Einzelhandel

Der Lockdown betrifft aber nicht alle Läden in Hessen. Wie beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 gibt es Ausnahmen. Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs dürfen trotz Lockdown verkauft werden. Weiterhin geöffnet sind:

Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte und Reformhäuser

Wochenmärkte für Lebensmittel

Großhandel

Zeitungsbedarf

Geschäfte für Tierbedarf und Futtermittel

Weihnachtsbaumverkauf

Babyfachmärkte

In den Geschäften gelten die üblichen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Auch der Zutritt zu den Einzelhändlern, die trotz Corona-Lockdown öffnen dürfen, wird weiterhin begrenzt. In Läden mit bis zu 800 Quadratmeter ist eine Person pro zehn Quadratmeter erlaubt. Ab 800 Quadratmeter darf nur eine Person pro 20 Quadratmeter im Laden sein.

+ Corona-Lockdown in Hessen: Doch bestimmte Geschäfte, wie zum Beispiel Supermärkte, bleiben geöffnet. © Imago Images/Rheinmainfoto

Lockdown in Hessen ab 16. Dezember: Ausnahmen für Dienstleistungen trotz Corona

Die Maßnahmen der Bundesregierungen und der Länder wie Hessen gegen Corona sehen auch einige Ausnahmen im Dienstleistungssektor vor. Vom Lockdown nicht betroffen sind unter anderem Apotheken und Banken. Auch Restaurants dürfen trotz Corona weiterhin Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen. Offen bleiben:

Apotheken und Sanitätshäuser

Drogerien

Physio-, Ergo- und Logotherapie

Medizinische Fußpflege

Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten

Banken

Poststellen

Reinigungen und Waschsalons

Abhol- und Lieferdienste, zum Beispiel von Restaurants

Lockdown im Einzelhandel: Corona-Maßnahmen können jederzeit angepasst werden

Der Corona-Lockdown, der unter anderem den Einzelhandel betrifft, soll bis zum 10. Januar gelten. Je nach Infektionsgeschehen können die Regeln allerdings jederzeit geändert oder widerrufen werden. Der aktuelle Beschluss des Bundes und der Länder sieht zum Beispiel vor, dass bei einer Inzidenz von mehr als 200 die Maßnahmen gegen Corona noch erweitert werden.

Diese Maßnahmen haben eine breite Wirkung auf viele Menschen. Aber sie werden auch eine Wirkung haben, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das erfordert jetzt alle Anstrengungen und dieses schnelle Handeln. – Kanzlerin #Merkel zu den heutigen Beschlüssen #Corona pic.twitter.com/tz4NmrYqMY — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 13, 2020

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder wollen (Stand 14.12.2020) am 5. Januar 2021 über Maßnahmen ab dem 11. Januar 2021 entscheiden. (Max Schäfer)

Rubriklistenbild: © Sebastian Willnow/dpa