Rettung im Winter versprochen: Uniper will LNG-Terminal vor Weihnachten öffnen

Von: Steffen Maas

An dem zukünftigen Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) finden Bauarbeiten statt. Der Chef von Betreiber Uniper verkündete nun, dass eine Inbetriebnahme des schwimmenden Terminals schon vor Weihnachten denkbar sei. © Sina Schuldt/dpa

Das schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll schon vor Weihnachten in Betrieb genommen werden. So soll Flüssigerdgas auf dem Seeweg importiert werden.

Wilhelmshaven – Das schwimmende LNG-Terminal im Tiefwasserhafen von Wilhelmshaven soll noch vor den Weihnachts-Feiertagen einsatzbereit sein. Das erzählte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Gasimporteur Uniper, der vor wenigen Monaten durch die Verstaatlichung vor der Pleite bewahrt wurde, wird das Terminal in Wilhelmshaven betreiben, mit dem Deutschland verflüssigten Erdgas (LNG) auf dem Seeweg erhalten kann. Bisher ist das nur per Pipeline möglich – was die Bundesrepublik beim Thema Gas vom größten europäischen Exporteur Russland abhängig gemacht hatte. Ein möglicher LNG-Lieferant kritisiert Deutschland und die EU derweil.

LNG-Terminal Wilhelmshaven: Weihnachten betriebsbereit – wenn das Wetter mitspielt

„Wenn alles gut läuft, ist Wilhelmshaven vor Weihnachten bereit“, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Uniper, Klaus-Dieter Maubach, gegenüber dem Spiegel. Der einzige Stolperstein auf dem Weg zur Fertigstellung der Anlage in Niedersachsen: das Wetter. „Winterstürme oder schwerer Wellengang auf hoher See“ könnten die abschließenden Planungen noch um einige Wochen verschieben, heißt es in dem Bericht.

Damit wäre Wilhelmshaven der erste Standort eines LNG-Terminals in Deutschland. Auf die anderen beiden geplanten Anlagen dürfte man jedoch auch nicht lange warten müssen: Laut Spiegel peilt die „Deutsche ReGas“ als Betreiber des Terminals in Lubmin an der Ostsee ebenfalls eine Inbetriebnahme Ende Dezember an. Und auch RWE rechnet mit der Fertigstellung des schwimmenden Terminals in Brunsbüttel rund um den Jahreswechsel.

Niedersachsen-Minister Olaf Lies will eigene Tankerflotte für „ein Stück Energieunabhängigkeit“

Geht es nach Niedersachsens Noch-Umweltminister Olaf Lies, bleibt es auf dem Weg zu einer unabhängigeren Gas-Versorgung jedoch nicht bei den schwimmenden Terminals: Er will, dass Deutschland eine eigene Tankerflotte aufbaut, die zunächst das Flüssigerdgas und in Zukunft grünen Wasserstoff importieren und transportieren soll.

„Das ist aktive Energie- und Industriepolitik, wie wir sie jetzt brauchen“, sagte Lies, der in der kommenden niedersächsischen Regierung künftig den Posten des Wirtschaftsministers übernimmt, am Dienstagmorgen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Er sprach davon, sich aus der Krise raus zu investieren und „ein Stück Energieunabhängigkeit“ in die eigene Hand zu nehmen.

Stand der Gasspeicher in Niedersachsen und Deutschland: Alles voll – außer Speicher in Rehden

Zur Energieunabhängigkeit soll – trotz großer Bedenken von Umweltschützern – auch das LNG-Terminal in Wilhelmshaven beitragen. Weil der Kreis möglicher Lieferanten durch die schwimmenden Terminals wächst, kann sich die Bundesregierung nach und nach aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien. Das ist spätestens seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine nötig: Russland nutzt die Gas-Lieferungen, um die Importeure unter Druck zu setzen. Durch die Pipeline Nord Stream 1 ist seit Anfang September kein Gas mehr nach Deutschland geliefert worden.

Trotzdem sieht die Situation in den deutschen Gasspeichern für den kommenden Winter nicht so dramatisch aus, wie im Frühjahr noch befürchtet. Zwar war der größte europäische Gasspeicher in Rehden zuletzt nur rund 90 Prozent gefüllt, alle anderen sind dafür aber randvoll, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) jetzt verkündete.

Obwohl man seit geraumer Zeit kein russisches Gas mehr beziehe, seien die Speicher jetzt voll und man nähere sich der 100-Prozent-Marke, erzählte Robert Habeck laut der Deutschen Presse-Agentur (DPA) bei einer Veranstaltung in Dresden. Man habe „eine Situation geschaffen, die besser und stabiler ist, als man zu Beginn des Jahres vorhersehen konnte.“ Dennoch müssten weiter alle Anstrengungen unternommen werden, Energie einzusparen, appellierte der Bundeswirtschaftsminister.

Kritik vom möglichen LNG-Lieferanten Katar: Gaspreisdeckel ist „heuchlerisch“

Auf der Suche nach Lieferanten, die die Speicher auch im nächsten Jahr füllen können, hatten sich Habeck und die Bundesregierung auch um intensivierte Beziehungen zum Emirat Katar bemüht. Doch nachdem im März noch eine Absichtserklärung für eine Kooperation unterzeichnet wurde, ist der Deal mittlerweile tot: Kein deutsches Unternehmen hat sich auf Lieferungen aus dem Wüstenstaat einigen können.

Robert Habeck (l, Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Saad Scharida al-Kaabi, Energieminister von Katar, waren sich eigentlich schon einig, was einen Import von katarischen Gas angeht. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Und statt Gas-Lieferungen gibt es nun Kritik und Drohungen aus Katar: Energieminister Saad Sherida al-Kaabi nannte die Pläne der Europäischen Union, den Erdgaspreis zukünftig deckeln zu wollen, „heuchlerisch“. Im Interview mit dem TV-Sender Bloomberg beklagte Saad Scharida al-Kaabi, dass die Begrenzung des Gaspreises ein Eingriff in den freien Markt sei – auf den die EU gegenüber Produzenten jedoch immer gepocht habe.

Der katarische Energieminister kündigte an, dass Lieferungen aus seinem Staat auf dem Weg nach Europa noch umgeleitet werden könnten, wenn ein externer Abnehmer „auch nur einen Cent mehr“ böten. Im gleichen Atemzug unterstrich Saad Scharida al-Kaabi, dass Europa auf diesem Wege in den kommenden Jahren große Schwierigkeiten bekommen könnte. Sollte Russland seine Pipeline-Lieferungen nicht wieder auf das Vorkriegs-Niveau hochschrauben, würde die aktuelle Gas-Notlage bis mindestens 2025 andauern, so Al Kaabi.