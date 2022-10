Liz Truss tritt zurück: Damit ist sie kürzeste Premierministerin aller Zeiten

Von: Alexander Eser-Ruperti

Liz Truss wollte den Rekord als kürzeste Premierministerin aller Zeiten noch abwenden, gelungen ist ihr das nicht: Ihre Tage als Regierungschefin sind gezählt.

London – Premierministerin Liz Truss hat einen Rekord eingestellt: Nach nur sechs Wochen im Amt tritt sie zurück, es ist die kürzeste Amtszeit eines Premiers in der Geschichte Großbritanniens. Innerhalb der eigenen Partei war zuvor offen der Aufstand geprobt worden und Truss hatte bei Kernpunkten nachgeben müssen. Das Zurückrudern der eigentlich als Hardlinerin bekannten Truss zeigt ein Muster: Ähnlich wie ihr Vorgänger Boris Johnson war auch Truss zum Machterhalt oder Machtgewinn bereit, ihre Prinzipien über Bord zu werfen – geholfen hat ihr das nicht.

Liz Truss Rücktritt: Premierministerin gibt auf – „a fighter not a quitter“ bewahrheitet sich nicht

In einer Fragerunde im Parlament erklärte Truss erst vor wenigen Tagen, sie sei „a fighter, not a quitter“, also eine Kämpferin und niemand, der aufgibt. Quittiert wurde das von der Opposition mit Gelächter, jetzt hat sie tatsächlich aufgegeben. Liz Truss tritt als Regierungschefin von Großbritannien zurück. Bis ihre Nachfolge geklärt ist, plant Truss im Amt zu bleiben. Mit ihrem Schritt kommt die Noch-Premierministerin einem Misstrauensvotum ihrer eigenen Partei zuvor.

Liz Truss Rücktritt ging zurückrudern in Kernpunkten zuvor

Eigentlich gilt die britische Regierungschefin Liz Truss vielen Beobachtern als prinzipientreue, marktradikale, rechtskonservative Hardlinerin. Einem genaueren Blick hält diese Einschätzung zumindest in einem Punkt kaum stand: Prinzipientreue. Mit Truss steckten auch ihre Prinzipien in der Krise: Ihr Entlastungspaket, mit dem Truss vor allem Reiche und Unternehmen entlasten wollte, war weggebrochen. Kwasi Kwarteng, der für Truss finanzpolitische Vorstellungen stand, musste gehen – als Bauernopfer. Ihr neuer Finanzminister, Jeremy Hunt, kassiert nun fast alle Pläne der Noch-Premierministerin: Geplante Steuersenkungen fallen weg, einige würden kurzfristig viel mehr steigen als sinken, kündigte er an.

Die britische Premierministerin Liz Truss bei eier Fragestunde im Unterhaus. © Jessica Taylor/UK Parliament/AP/dpa

Truss spielte zum eigenen Machterhalt erfolglos mit. Sie betont, sie setze weiterhin langfristig auf niedrige Steuern. Zuvor hatte sie in dieser Hinsicht allerdings längst ihre wirtschaftspolitischen Prinzipien über Bord geworfen. Bei genauem Hinsehen wird deutlich: Eigentlich ist sie sich mit diesem Vorgehen treu geblieben. Auch ihr Vorgänger Boris Johnson galt als Wendehals, Kritiker sehen deutliche Parallelen zwischen beiden.

Liz Truss, Brexit-Befürworterin, die erst noch eine werden musste

Hinlänglich bekannt ist Liz Truss als Brexit-Befürworterin. Auch in diesem Punkt gibt es eine Genese der Tory-Politikerin, die ihrem Selbstbild der prinzipientreuen Linienkämpferin kaum gerecht wird. Während sich das Lager bei den allermeisten großen Namen der britischen Politik früh in grundlegende Befürworter und Gegner spaltete, war Truss erst das eine, dann das andere. Noch 2016 schrieb sie auf Twitter „Ich bin für den Verbleib, weil ich glaube, dass dies im wirtschaftlichen Interesse Großbritanniens ist und bedeutet, dass wir uns auf die wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Reformen im eigenen Land konzentrieren können.“

Einige Jahre später, 2022, erklärte sie dann, ebenfalls auf Twitter: „Wir werden noch größer werden, wenn wir unsere neu gewonnenen Freiheiten außerhalb der EU wahrnehmen.“ Es gibt ganze Sammlungen von gegenübergestellten Zitaten der Tory-Chefin, die ihre Wendung in dieser Frage nachzeichnen. Marc Stears, Betreuer von Truss während ihrer Studienzeit in Oxford, sagte der New York Times über ihre Haltung in vielen Punkten einst: „Man könnte es Opportunismus oder Pragmatismus nennen, je nachdem, ob man ein Freund oder Feind ist.“ Deutlich wird: Genehm ist, was und wer ihr nutzt.

Liz Truss: News über Rücktritt und Kritik von Suella Braverman und die Angst vor einem Wahldebakel

Ihr Opportunismus half ihr nicht mehr: Die Tories rebellierten vor ihrem Rücktritt teils offen gegen ihre Chefin. Erst kürzlich gab es rund um Liz Truss News über den Rücktritt von Innenministerin Suella Braverman, ihrerseits Teil des extrem rechten Parteiflügels: Braverman begründete ihr Ausscheiden aus der Regierung zwar nicht mit Truss, kritisierte die Tory-Chefin in ihrer Rücktrittserklärung jedoch deutlich. Die Konservativen, die in einigen Umfragen bis zu 30 Prozent hinter der Opposition liegen, fürchten bei den nächsten Wahlen ein Debakel – dazu haben sie allen Grund.

Truss bleibt nun, bis die Nachfolge geklärt ist, doch bricht einen, für sie, traurigen Rekord. Schlecht für die Noch-Premierministerin aus dem rechten Parteiflügel: Bei Labour oder den Liberaldemokraten wird sie wohl kaum eine neue politische Heimat finden. Wobei: ganz neu wäre sie nicht, denn den Liberaldemokraten hatte sie in ihrer Studienzeit ebenfalls einmal angehört. Auch die Monarchie wollte Truss damals abschaffen, ebenso wie Cannabis legalisieren – doch das ist wohl wieder eine andere Geschichte, nur: Sie passt ins Bild.