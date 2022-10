Landtagswahl 2022 in Niedersachsen: SPD und CDU haben klares Ziel

Niedersachsen-Wahl live: Debakel für die CDU - erste personelle Konsequenzen

Von: Daniel Dillmann, Christian Weihrauch

Die SPD ist die deutliche Siegerin der Niedersachsen-Wahl 2022. Doch reicht es für das Wunschbündnis von Stephan Weil? Der Liveticker.

Niedersachsen-Wahl live: Die erste Prognose zu Niedersachsen-Wahl liegt vor.

Die erste Prognose zu Niedersachsen-Wahl liegt vor. Sozialdemokraten siegen: Laut der ersten Prognose liegt die SPD klar vor der CDU. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag zittern.

Laut der ersten Prognose liegt die SPD klar vor der CDU. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag zittern. Deutliche Gewinne: Sowohl die Grünen als auch die AfD können bei der Niedersachsen-Wahl deutliche Stimmenzuwächse verzeichnen.

Sowohl die Grünen als auch die AfD können bei der Niedersachsen-Wahl deutliche Stimmenzuwächse verzeichnen. Alles auf einen Blick: Ergebnisse der Landtagswahl in Niedersachsen, Statistiken zu den Wahlkreisen und alle Informationen rund um die Wahl in unserem News-Ticker.

+++ 19.00 Uhr: Bei der FDP bemüht man sich um Optimismus. „Jetzt heißt es Nerven behalten“, sagte Dr. Stefan Birkner, Landesvorsitzender der Liberalen. Für die FDP setzt sich bei der Niedersachsen-Wahl ein unguter Trend fort. Seitdem die Partei in Berlin Teil der Ampelkoalition ist, tut sie sich bei den Landtagswahlen deutlich schwerer als zum Beispiel die Grünen.

+++ 18.51 Uhr: Nun äußert sich auch Bernd Althusmann. Der Spitzenkandidat der CDU bei der Niedersachsen-Wahl muss eine herbe Niederlage seiner Partei erklären. „Wir haben unser Wahlziel nicht erreicht“, so Althusmann, der seine Worte auch an den politischen Gegner richtete: „Ich gratuliere Stephan Weil und der SPD zu diesem Sieg.“ Gleichzeitig verkündete der Landesvorsitzende der CDU seinen Rücktritt. Er werde den Parteivorstand morgen offiziell darüber informieren.

Niedersachsen-Wahl: Stephan Weil feiert Sieg der SPD

+++ 18.40 Uhr: Stephan Weil betritt die Bühne. Der SPD-Kandidat und amtierende Ministerpräsident Niedersachsens feiert sich als Sieger. Man habe einen „harten Wahlkampf“ führen müssen, doch am Ende „gewonnen“. Es sei klar: „Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemandem sonst.“

Dem Vertrauen, das man der SPD bei der Niedersachsen-Wahl ausgesprochen habe, fühle er sich verpflichtet, so Weil. Der CDU warf er indirekt vor, „einen versteckten Bundestagswahlkampf“ geführt zu haben. „Ob es reicht für eine rot-grüne Mehrheit oder nicht, das müssen wir abwarten. Ich habe in Niedersachsen auch schon sehr lange Wahlabende erlebt“, sagte Weil unter dem Jubel seiner Anängerinnen und Anhänger.

Bernd Althusmann übernimmt die Verantwortung für die Niederlage der CDU bei der Niedersachsen-Wahl. © Focke Strangmann/afp

Niedersachsen-Wahl: Prognose zeigt mögliches Bündnis zwischen SPD und Grüne

+++ 18.31 Uhr: Was bedeutet die Prognose der Niedersachsen-Wahl für die Regierungsbildung? Das Wunschbündnis von Ministerpräsident Stephan Weil und seiner SPD ist das mit den Grünen. Doch ob die beiden Parteien wirklich eine Mehrheit haben, steht noch nicht fest - auch wenn die Grünen auf ihrer Wahlparty dessen sicher scheinen.

+++ 18.28 Uhr: Die Niedersachsen-Wahl wird für die CDU laut der ersten Prognose zu einem wahren Debakel. 27, 5 Prozent wären das schlechteste Ergebnis der Union in diesem Bundesland seit 60 Jahren. „Es ist für uns kein schönes Ergebnis“, sagte auch CDU-Generalsekretär Mario Czaja in Berlin.

+++ 18.15 Uhr: Auch wenn die SPD sich bei der Niedersachsen-Wahl wohl als Siegerin fühlen darf - verloren haben laut der aktuellen Prognose auch die Sozialdemokraten. Das gilt außerdem für die CDU und die FDP. Die Stimmenentwicklungen der großen Parteien im Überblick:

SPD: 32,5 % (2017: 36,9)

CDU: 27,5 % (2017: 33,6)

Grüne: 14 % (2017: 8,7)

AfD: 12 % (2017: 6,2)

FDP: 5 % (2017: 7,5)

Niedersachsen-Wahl live: Grüne und AfD mit deutlichen Gewinnen

+++ 18.07 Uhr: Für die Grünen würde ein Ergebnis von 14,5 Prozent bei der Niedersachsen-Wahl ein gutes Ergebnis bedeuten. 2017 hatte die Partei noch 8,7 Prozent erzielt. Die deutlichsten Zugewinne in Niedersachsen hat aber die AfD. Die Rechtsaußen-Partei kann ihr Ergebnis im Vergleich zu 2017 (6,2 Prozent) fast verdoppeln.

+++ 18.03 Uhr: Sollte sich die erste Prognose der Niedersachsen-Wahl bestätigen, hätte Rot-Grün eine hauchdünne Mehrheit von einem Sitz. Daran kann sich im Laufe des Abends natürlich noch viel ändern. Entscheidend für diese Frage ist auch, ob die FDP den Einzug in den Landtag schafft oder nicht.

Innenminister Boris Pistorius (m.) und die ganze SPD in Niedersachsen feiern die erste Prognose der Wahl. © Ronny Hartmann/afp

Niedersachsen-Wahl live: SPD liegt deutlich vorne - CDU auf Platz Zwei

+++ 18.01 Uhr: Die erste Prognose zur Niedersachsen-Wahl liegt vor. Demnach wird die SPD mit 32,5 Prozent stärkste Partei. Die CDU kommt auf 27,5 Prozent, die Grünen auf 14,5. Die FDP muss mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. Die AfD erzielt 12 Prozent. Die Linke verpasst nach derzeitigem Stand mit 3 Prozent den Einzug in den Landtag.

Niedersachsen-Wahl live: Noch wenige Minuten bis zur ersten Prognose

+++ 17.30 Uhr: In 30 Minuten schließen in Niedersachsen die Wahllokale. Kurz danach werden bereits die ersten Prognosen zu den Ergebnissen der Landtagswahl bekannt gegeben. Diese geben erste Hinweise auf die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl, können sich aber im Laufe des Abends noch ändern.

+++ 17.21 Uhr: Neben dem Rennen um die Spitze werden die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl Fragen über die zukünftige Regierung in Hannover aufwerfen. Eine Fortsetzung der Großen Koalition hatten SPD und CDU im Vorfeld ausgeschlossen. Rot-Grün scheint nach den letzten Umfragen eventuell möglich. Sollte es nicht dafür reichen, könnte es schwierig werden - vor allem, wenn die FDP tatsächlich den Wiedereinzug in den Landtag verpassen würde.

Live: Niedersachsen-Wahl wird zum Thema in den sozialen Medien

+++ 16.51 Uhr: In den sozialen Medien sorgen die Meldungen über die niedrige Wahlbeteiligung bei der Niedersachsen-Wahl 2022 für zahlreiche Reaktionen. Viele Menschen rufen die Wahlberechtigten dazu auf, sich an der Landtagswahl zu beteiligen. Die Wahlurnen sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Niedersachsen-Wahl live: Bundespolitik und internationale Krisen im Fokus

+++ 15.58 Uhr: Laut des letzten ARD-Deutschlandtrends dürfte die Niedersachsen-Wahl stark von bundespolitischen Themen bestimmt werden. 75 Prozent der Wahlberechtigten in Niedersachsen gaben an, durch die aktuelle Lage in Deutschland beunruhigt zu sein. Gründe dafür seien die Energieversorgung im Winter, die Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die steigende Inflation. Landespolitische Themen würden dagegen in den Hintergrund rücken.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Weil und Althusmann geben Stimmen ab

+++ 15.20 Uhr: Noch bis 18 Uhr haben die Wahllokale in Niedersachsen geöffnet. Die Spitzenkandidaten Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) haben bereits am Vormittag ihr Kreuz gesetzt. „Wir hoffen auf eine starke Wahlbeteiligung. Und wir hoffen auf ein starkes Ergebnis für die SPD“, betonte der amtierende Ministerpräsident Weil nach dem Gang ins Wahllokal in Hannover. Auch die Oppositionskandidatinnen und -kandidaten, Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg und FDP-Chef Stefan Birkner, gaben inzwischen ihre Stimmen ab.

Gegenkandidat Althusmann hatte bereits am Morgen allen Grund zum Feiern. „Immerhin ist meine Tochter heute zwölf Jahre alt geworden“, zitierte der NDR den Vize-Landeschef nach seiner Stimmabgabe im Wahllokals in Südergellersen (Landkreis Lüneburg). Entscheidend sei aber nun, das Land in einer schweren Krise stabil zu regieren. „Deshalb hoffe ich und setze ich auf eine starke CDU, die heute Abend ab 18 Uhr nach meinem Wunsch stärkste Kraft in Niedersachsen werden soll.“

Niedersachsen-Wahl live: Wahlbeteiligung niedriger als vor fünf Jahren

+++ 13.42 Uhr: Und auch zum Mittag ist die Wahlbeteiligung niedriger als vor fünf Jahren. Um 12.30 Uhr lag sie bei 24,59 Prozent, wie die Landeswahlleitung laut der dpa am Sonntag mitteilte. Fünf Jahre zuvor hatte der Wert bei 26,91 Prozent gelegen. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet. Briefwähler, von denen dieses Jahr sehr viele erwartet werden, sind in dem Zwischenstand noch nicht berücksichtigt.

Die Spitzenkandidaten Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) haben ihre Stimmen bereits abgegeben.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Wahlbeteiligung fällt geringer aus als 2017

+++ 11.58 Uhr: Die Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Landtagswahl fällt geringer aus als 2017. Bis 10 Uhr haben in Niedersachsen 7,44 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung auf Anfrage des NDR mit. Bei der vorangegangenen Wahl hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 8,21 Prozent ihre Stimme abgegeben.

In manchen Kommunen kam es zudem zu Problemen bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen. In Braunschweig hätten Betroffene in mindestens 300 Fällen keine Unterlagen erhalten, wie die Stadt laut einem Bericht des NDR mitteilt. Wo diese abgeblieben sind, sei unklar. In Walsrode im Heidekreis gab es vergleichbare Probleme. In einem Wahlbüro der Stadt Oldenburg sollen darüber hinaus circa 40 falsche Stimmzettel ausgegeben worden sein.

Niedersachsen-Wahl 2022: Wahllokale geöffnet – Weil „fit und hoch motiviert“

+++ 11.26 Uhr: Die Wahl ist im vollen Gange und in ganz Niedersachsen werden die Kreuzchen gesetzt. SPD und CDU äußerten sich zuletzt beide siegessicher. Aktuelle Umfragewerte zeigen allerdings, dass die SPD die Nase vorn hat. „Umfragen liegen auch nicht immer richtig, das haben wir zuletzt in NRW gesehen“, sagte Althusmann am Samstag vor der Wahl in Niedersachsen auf dpa-Anfrage. Amtsinhaber Stephan Weil (SPD) zeigte sich indes angriffslustig und richtete deutliche Worte an seinen Kontrahenten: „Das hätten die Kollegen von der CDU vielleicht gerne. Ich bin fit und hoch motiviert und möchte gerne die ganze Legislatur ‚durchziehen‘ – um Ihre Wortwahl aufzugreifen“, erklärte Weil gegenüber der Kreiszeitung.

„Ich will vor allem mithelfen, dass wir in Niedersachsen die aktuellen Probleme gemeinsam erfolgreich bewältigen, so wie uns das in den letzten Jahren immer wieder gelungen ist. Und ich will Niedersachsen weiterentwickeln zum Energieland Nummer 1“, sagte der SPD-Politiker.

Update vom Sonntag, 9. Oktober, 8 Uhr: Die Wahllokale für die Landtagswahl in Niedersachsen haben ab jetzt geöffnet. Rund 6,1 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Erste Prognosen und Hochrechnungen gibt es nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr.

Niedersachsen-Wahl 2022: SPD und CDU sind überzeugt von Sieg

+++ 18.43 Uhr: Vor der Landtagswahl in Niedersachsen zeigt sich die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil siegessicher – die CDU um Herausforderer Bernd Althusmann ist ebenfalls noch überzeugt, stärkste Kraft werden zu können.

Weil erhielt am Samstagnachmittag in Hannover prominente Unterstützung - Kanzler Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Malu Dreyer kamen zum Wahlkampfabschluss ihres Parteifreundes.

Althusmann zeigte sich am Samstag weiterhin kämpferisch. „Umfragen liegen auch nicht immer richtig, das haben wir zuletzt in NRW gesehen“, sagte er.

Landtagswahl 2022 in Niedersachsen: SPD und CDU haben klares Ziel

Update vom Samstag, 8. Oktober, 16.40 Uhr: Bei der Niedersachsen-Wahl treten SPD und CDU mit einem klaren Ziel an: Beide wollen die Große Koalition beenden. Ob das funktioniert, hängt am Wahlsonntag auch vom Abschneiden von FDP, Grünen und AfD ab.

Update vom Freitag, 7. Oktober, 20.15 Uhr: Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen haben die Parteien noch einmal mit viel Polit-Prominenz um die Gunst der Wählerinnen und Wähler geworben. CDU-Kandidat Bernd Althusmann, der Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ablösen will, erhielt am Freitag Unterstützung von Parteichef Friedrich Merz. Bundesfinanzminister Christian Lindner trat in gleich drei Städten auf – seine FDP muss laut Umfragen um den Verbleib im Landtag bangen. Die Grünen setzten in Hannover auf Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Parteichef Omid Nouripour. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht am Samstag zum Wahlkampfabschluss der SPD in Hannover.

In den Umfragen der vergangenen Wochen lag die SPD mit Ministerpräsident Weil stets knapp vor der CDU. Eine Fortsetzung der Großen Koalition gilt als unwahrscheinlich. Weils erklärte Wunschkoalition ist Rot-Grün – ein Bündnis, das er schon von 2013 bis 2017 anführte. In den Umfragen hatte Rot-Grün eine Mehrheit.

Landtagswahl in Niedersachsen: Knappes Rennen zwischen SPD und CDU erwartet

Erstmeldung vom Freitag, 7. Oktober, 14 Uhr: Hannover – Es wird spannend in Niedersachsen, wenn am Sonntag (8. Oktober) rund 7,9 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmagabe aufgerufen sind. An der Spitze lassen alle Umfragen ein knappes Rennen zwischen SPD und CDU vermuten.

Um das Ergebnis der Landtagswahl 2022 zu ihren Gunsten zu verändern, veranstalten die Parteien am Freitag ihre Abschlusskundgebungen. Den Wahlkampf in Niedersachsen beendet die SPD in Braunschweig. Mit dabei sind Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Ministerpräsident Stephan Weil. Unterstützt wird der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten von seinem Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil. Laut der letzten Prognosen kann die SPD auf ein gutes Ergebnis zum Abschluss des Wahljahres 2022 hoffen. Mit rund 31 Prozent lag sie zuletzt vor der CDU.

Niedersachsen-Wahl: Parteien hoffen auf gute Ergebnisse

Die Union wiederum lädt zu ihrer Abschlusskundgebung nach Hannover. Spitzenkandidat Bernd Althusmann wird in der Landeshauptstadt Niedersachsens den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz empfangen. Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, würde nach der Niedersachsen-Wahl gerne Ministerpräsident werden. Die letzten Umfragen lassen aber ein anderes Ergebnis vermuten. Laut den Prognosen kommt die CDU auf rund 28 Prozent und damit den zweiten Platz hinter der SPD.

Die Grünen feiern ebenfalls in Hannover den Abschluss ihres Wahlkampfs in Niedersachsen. Mit dabei ist neben Spitzenkandidatin Julia Hamburg Bundesvorsitzender Omid Nouripour. In Umfragen hatte die Partei zuletzt ein schlechteres Ergebnis als zu Beginn des Wahlkampfs erwarten müssen. Das gilt auch für die FDP, die laut den Prognosen um den Einzug in den Landtag zittern muss. Zur Unterstützung reist Parteichef Christian Lindner zur Abschlusskundgebung der Liberalen nach Hannover. Die AfD wiederum befindet sich laut der letzten Umfragen im Aufwind und beendet ihren Wahlkampf mit Unterstützung von Parteichefin Alice Weidel in Wesendorf.

Laut der letzten Umfrag von Infratest dimap im Auftrag der ARD ergibt sich folgendes Bild für die Landtagswahl in Niedersachsen:

SPD 32 Prozent CDU 30 Prozent Grüne 16 Prozent AfD 9 Prozent FDP 5 Prozent Linke 3 Prozent Sonstige 5 Prozent

Niedersachsen-Wahl 2022: Wann gibt es erste Ergebnisse der Landtagswahl?

Wir berichten am Wahlabend live über den Ausgang der Wahl, präsentieren die Ergebnisse in einer interaktiven Karte und berichten über die Reaktionen der Parteien.

Erste Prognosen der Landtagswahl 2022 gibt es aller Voraussicht nach bereits mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Erste Hochrechnungen werden gegen 18.30 Uhr erwartet. Im Laufe des Abends dürften die ersten Ergebnisse der Landtagswahl dann immer genauer feststehen. Ein finales Resultat der Niedersachsen-Wahl steht dann wohl am 10. Oktober fest. (Daniel Dillmann/chw)