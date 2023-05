Live in Russlands Staats-TV: Gast fordert Putin-Abwahl - wegen der Beziehungen mit Europa

Von: Kathrin Reikowski

Der russische Oppositionspolitiker Nadezhdin fordert Putins Abwahl im Staats-TV. Die Moderatoren werfen ihm vor, zu langweilen.

Moskau (Russland) – Das bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Staatsfernsehen Russlands nicht oft zu sehen: Ein Oppositionspolitiker fordert mit ungewöhnlich offenen Worten einen Rücktritt von Präsident Wladimir Putin - nachdem er den Ukraine-Krieg kritisiert hat.

„Wir müssen einfach andere Autoritäten wählen, um das Land zu regieren, die dieser Geschichte mit der Ukraine ein Ende bereiten“, sagte er in der Sendung auf NTV, einem der drei größten staatlichen Sender. „Ich glaube, dass eine andere Regierung es Russland ermöglichen würde, Beziehungen zu europäischen Ländern aufzubauen und dass alles wieder in Ordnung kommen würde“, zitiert ihn das US-Nachrichtenmagazin Newsweek.

Russland: Oppositionspolitiker Nadezhdin

Bereits im September 2022 hatte Nadezhdin für einen starken Moment im russischen Staats-TV gesorgt. Damals hatte Nadezhdin im Staats-TV Friedensverhandlungen mit der Ukraine gefordert. Im April dieses Jahres verglich Nadezhdin den russischen Präsidenten mit einem Zaren. Den Programm-Machern dürfte also klar gewesen sein, worauf sie sich einließen.

Nach Angaben von Newsweek wurde Nadezhdin von einem Moderator unterbrochen, seine Aussagen als „langweilig“ kritisiert. Ungeachtet dessen hat Nadezhdin aber offenbar wiederholt: Um „nach Europa zurückzukehren“ müsse Russland sich „für jemand anderen entscheiden.“

Die Wähler würden Nadezhdin hören, aber das genaue Gegenteil tun, meinte daraufhin einer der Moderatoren. „Wenn Sie mit Europa spielen wollen, wenn Sie Hockey mit Kanada und nicht mit Indien spielen wollen, dann....“, setzte Nadezhdin erneut an. Es kam zu einem Wortgefecht, das der zweite Moderator unterbrach, mit den Worten: „Lasst uns eine Pause einlegen.“

Russland plant Wahlen für März 2024 - Putin bisher konkurrenzlos

Russland plant voraussichtlich für März 2024 Wahlen für das Amt des Präsidenten. Bisher hat der seit mehr als 20 Jahren regierende Putin seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt. Die meisten Beobachter gehen aber davon aus, dass er erneut antreten wird. Andere Bewerber sind nicht in Sicht. Auf Twitter veröffentlichte Gerashchenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, die Aussagen von Nadezhdin.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine starb nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko in der Nacht zum Sonntag ein Mann, als er nach Drohnenangriffen in der Nähe einer Tankstelle von herabstürzenden Trümmerteilen getroffen wurde. Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker.