„Linke verkommt zu einer Sekte“: Wagenknecht-Vertraute zieht sich zurück

Die Spaltung der Linken schreitet weiter voran. Fraktionschefin und Wagenknecht-Vertraute Mohamed Ali gibt ihr Amt auf. Die Parteimitglieder reagieren.

Berlin — Am Sonntag (6. August) hatte die Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali bekannt gegeben, nicht mehr als Fraktionsvorsitzende im September kandidieren zu wollen. Ihre Entscheidung habe „politische Gründe“, erklärte Mohamed Ali: Ihr sei es schwergefallen, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dieser widerspreche an vielen Stellen ihren politischen Überzeugungen. Ihr Rückzug stößt bei der gespaltenen Partei Die Linke auf unterschiedliche Reaktionen.

Linken-Fraktionsvorsitzende will gehen: „Der Schritt war für mich nicht überraschend“

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die Abgeordneten seiner Partei nach der Rückzugsankündigung seiner Kollegin zur Geschlossenheit aufgerufen. „Der Schritt war für mich nicht überraschend. Wir werden die Aufgabe, die uns die Wähler zugewiesen haben, die soziale Opposition zu sein, in großer Entschlossenheit wahrnehmen, wie wir das als Bundestagsfraktion auch bisher getan haben“, sagte Bartsch der Rheinischen Post und dem General-Anzeiger am Montag.

+ Die Linke-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. Sie kündigte an, ihr Amt abzugeben. © Bernd Elmenthaler/IMAGO

Die Linke habe „zu lange zu viel innere Probleme nach außen gekehrt“. Es gelte die alte Regel: Eine Partei, die sich streitet, werde nicht gewählt. „Das haben wir zu spüren bekommen“, sagte der Fraktionsvorsitzende. Hinter den Differenzen zwischen Mohamed Ali und der Parteispitze steckt auch Sahra Wagenknecht. Der Parteivorstand stimmte im Juni 2023 geschlossen dafür, dass Wagenknecht keine Zukunft mehr in der Linken habe. Sie wurde dazu aufgefordert, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Für die Wagenknecht-Vertraute sollte dies der letzte Ausschlag für ihre Entscheidung gewesen sein. Wagenknecht selbst spielt mit der Idee, eine neue Partei zu gründen.

Spaltung in der Linken — Aus für Mohamed Ali: „Wir hoffen auf Sahra Wagenknecht“

Der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich hat den Rückzug Mohamed Alis als weiteren Sargnagel für die Partei bezeichnet. „Ich kann die Gründe völlig nachvollziehen. Die Parteiführung schafft es nicht nur, die Partei zu zerlegen, sondern nun auch die Bundestagsfraktion“, teilte er am Sonntag mit. Die Linke habe mit dieser Parteiführung keinerlei Chancen mehr, nochmals in den Bundestag zu kommen. „Die Linke verkommt leider zu einer Sekte“, sagte er. „Wir hoffen auf Sahra Wagenknecht.“

Der frühere Linken-Vorsitzende Klaus Ernst schrieb bei Twitter, er habe für die Entscheidung größtes Verständnis. „Trotzdem bedauere ich ihren Schritt, weil damit erneut eine profilierte Linke wegen der Politik des Parteivorstands und der Haltung der Partei nicht mehr für ein Spitzenamt kandidiert.“ Der Kurs der Partei entferne sich immer mehr von ihrem Gründungskonsens, die Wahlniederlagen der letzten Zeit seien ein Zeichen dafür, dass die Menschen diesen Weg nicht mitgingen.

Ähnlich äußerte sich die Abgeordnete Jessica Tatti. „Wer den eigenen Genossen permanent die Tür zeigt, braucht sich nicht wundern, wenn sie irgendwann durchgehen. Amira Mohamed Ali wollte Vorsitzende der ganzen Fraktion sein, doch die Parteiführung war der Ansicht, sie habe sich dem Anti-Wagenknecht-Kurs zu beugen.“

Kalter Abschied für Linken-Fraktionsvorsitzende: „Mit Hinausdrängen nichts zu tun“

Die Bundesfraktion der Linken hätte „das Wahlprogramm und die grundsätzliche politische Richtung ihrer Partei im Parlament zu vertreten und nicht umgekehrt. Das ist Amira Mohamed Ali ersichtlich schwergefallen“, schrieb Bernd Riexinger auf Twitter. „Klar muss auch sein, dass eine Fraktionsvorsitzende nicht akzeptieren darf, dass aus der eigenen Partei heraus eine Konkurrenzpartei gegründet wird. Das hat mit Hinausdrängen nichts zu tun, sondern müsste eine Selbstverständlichkeit sein“, ergänzte Riexinger.

Die Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE hat, wie in den meisten Parteien, das Wahlprogramm und die grundsätzliche politische Richtung ihrer Partei im Parlament zu vertreten und nicht umgekehrt. Das ist Amira Mohamed Ali ersichtlich schwer gefallen.



Die Linken-Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan haben zurückhaltend auf den Rückzug der Fraktionschefin reagiert. „Wir nehmen die Ankündigung von Amira Mohamed Ali, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren, mit Respekt zur Kenntnis“, teilten sie am Sonntagabend mit. „Wir sind sicher, dass ihr dieser Schritt nicht leicht gefallen ist und danken ihr für ihre jahrelange Arbeit als Vorsitzende der Linksfraktion“, so Wissler und Schirdewan. (vk/dpa)

